Большой жилой район появится на пустыре у Объездной дороги в Тюмени

18 августа ДОМ.РФ провел торги по продаже восьми участков площадью 17,8 га. Победитель аукциона — ООО «СЗ ГК СБК», за земли заплатили 212 млн рублей. Компания обязана в течение пяти лет построить жилье, дороги и другую необходимую инфраструктуру. Участки реализованы в рамках договора КРТ.