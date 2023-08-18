Большой жилой район появится на пустыре у Объездной дороги в Тюмени

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
18 августа ДОМ.РФ провел торги по продаже восьми участков площадью 17,8 га. Победитель аукциона — ООО «СЗ ГК СБК», за земли заплатили 212 млн рублей. Компания обязана в течение пяти лет построить жилье, дороги и другую необходимую инфраструктуру. Участки реализованы в рамках договора КРТ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в районе аэропорта Плеханово завершается сезон ремонтных работ. Строители скоро откроют все участки трассы на Объездной дороге (здесь ремонтируют мостовую конструкцию). 31 августа движение будет возобновлено.