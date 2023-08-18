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Большой жилой район появится на пустыре у Объездной дороги в Тюмени

Большой жилой район появится на пустыре у Объездной дороги в Тюмени

18 августа 2023, 13:19
Фото: Скриншот конкурсной документации ДОМ.РФ
Новый жилой район скоро появится около улицы Плехановская в Тюмени (Объездная дорога). Сейчас здесь пустырь.

18 августа ДОМ.РФ провел торги по продаже восьми участков площадью 17,8 га. Победитель аукциона — ООО «СЗ ГК СБК», за земли заплатили 212 млн рублей. Компания обязана в течение пяти лет построить жилье, дороги и другую необходимую инфраструктуру. Участки реализованы в рамках договора КРТ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в районе аэропорта Плеханово завершается сезон ремонтных работ. Строители скоро откроют все участки трассы на Объездной дороге (здесь ремонтируют мостовую конструкцию). 31 августа движение будет возобновлено.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес
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