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Тюменцев пугают аномальными холодами в сентябре

Тюменцев пугают аномальными холодами в сентябре

18 августа 2023, 05:48
Фото: 1MI
В начале второй декады сентября в Тюмени температура воздуха опустится до минусовых значений. По прогнозам метеорологов, 13 сентября в ночные часы термометры покажут 0…-1, днем не поднимутся выше +3…+5.
Сюжет
Тюмень

Первые сентябрьские дни обещают быть теплыми — 1 и 2 сентября синоптики обещают температуру воздуха +25…+27. 3 сентября похолодает до +10…+14 и пойдут дожди. На протяжении первой декады месяца термометры не опустятся ниже +9…+19 днем и +4…+12 ночью.

13 сентября в Тюмени ожидается резкое похолодание до -1. 14 сентября теплеет не станет. Кроме того, в этот день пойдет снег с дождем.

Околонулевая температура воздуха в областной столице сохранится на протяжении всей второй декады первого осеннего месяца. Также с эти дни ожидаются дожди. 26 сентября в Тюмени немного потеплеет — до +10.+12. 28 сентября воздух в областной столице прогреется до +14…+16.

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Ранее «Наш Город» писал, что в конце августа в Тюмень придет 30-градусная жара. По прогнозам синоптиков, сегодня столбики термометров поднимутся к полудню до +29…+31. В настоящее время температура воздуха составляет +26.

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