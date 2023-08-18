Тюменцев пугают аномальными холодами в сентябре

Околонулевая температура воздуха в областной столице сохранится на протяжении всей второй декады первого осеннего месяца. Также с эти дни ожидаются дожди. 26 сентября в Тюмени немного потеплеет — до +10.+12. 28 сентября воздух в областной столице прогреется до +14…+16.