«Грязь, нет воды, детей бьет током!»: в тюменском селе пожаловались на опасный детсад

Обеспокоенные родители писали письмо на имя главы области, обращались к местным властям, в департамент образования и в прокуратуру. Но дело не сдвинулось с места. Надежда сообщила, что прокурор перенаправил депешу в администрацию, но те в свою очередь, никак не отреагировали на существующую проблему. Несмотря на то, что во время прокурорской проверки все-таки были выявлены нарушения.