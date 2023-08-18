«Грязь, нет воды, детей бьет током!»: в тюменском селе пожаловались на опасный детсад

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Родители в Тюменской области жалуются на работу руководителя детсада. Коллективное обращение опубликовал на своей странице местный блогер. Жители села Бердюжье сообщают, что устали бороться с директором дошкольного учреждения «Малышок» Галиной Грачевой. По словам родителей, в детсаду царит полный хаос и беззаконие.
— В группе и в саду грязь, постоянно нет воды, Детей било током. Бойлер поменяли только тогда, когда мы отправили жалобу. Дети мыли руки ледяной водой, а директору плевать на это, — рассказала эксклюзивно для издания «Nashgorod.ru» мама одного из малышей Надежда.
Женщина в отчаянии сетует, что на жалобы родителей директор не реагирует. Коллектив дошкольного учреждения тоже пропускает мимо ушей негативные комментарии. Причиной тому по словам Надежды, может являться то, что все работники садика — ее родственники или друзья.
— Как директор наведёт порядок, если она не хочет этого, а сотрудники сада это её родственники, соседки и подруги! Няня в нашей группе — её родная сестра! Человек чувствует свою безнаказанность.
Родители — это никто. Нас не слушают, с нами не разговаривают, как будто мы в чем-то провинились или совершили преступление. Грачева лично звонит руководителям родителей и просит, чтобы те провели с ними беседу, — негодует Надежда.
Мама малыша уверяет, что с детьми не занимается логопед, который находится в садике. За четыре года родители не увидели прогресса. Надежда прислала копию документа, в котором говорится, что в садике ведутся занятия с логопедом и специалист компетентный.
Обеспокоенные родители писали письмо на имя главы области, обращались к местным властям, в департамент образования и в прокуратуру. Но дело не сдвинулось с места. Надежда сообщила, что прокурор перенаправил депешу в администрацию, но те в свою очередь, никак не отреагировали на существующую проблему. Несмотря на то, что во время прокурорской проверки все-таки были выявлены нарушения.
— В саду полная антисанитария, и у нас есть этому доказательство: прокурорская проверка. Результаты проверки были отправлены главе района, чтобы Грачеву наказали, — сообщила Надежда.
«Nashgorod.ru» связался с директором дошкольного учреждения «Малышок» Галиной Грачевой. Руководитель детсада сообщила, что совершенно не в курсе описанной ситуации. Никто из родителей не обращался к ней с жалобами или замечаниями. Со стороны родственников малышей не было даже намеков или конкретных диалогов на тему некомпетентности руководителя детсада или коллектива.
Директор призналась, что садик все-таки проверили, но сделала это не прокуратура, а Роспотребнадзор. Кроме того, руководитель подчеркнула, что с проверкой приходили сотрудники МЧС, но в этот момент Грачевой не было в саду. Она находилась в отпуске.
— Никто лично из сотрудников прокуратуры к нам не приезжал. Возможно, что родители и написали письмо в прокуратуру, а там отреагировали и прислали нам сотрудников Роспотребнадзора. Специалисты организовали проверку и прислали мне документ, в котором написано следующее: «в связи с выявленной в ходе мониторинга в соцсети публикацией, а также по обращению заявителя проводилась проверка о нарушении требования в сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних», — сообщила Галина Грачева.
Директор также заявила, что садик открыт для посещения всем желающим, можно приехать и посмотреть на его состояние. Специалисты обнаружили во время проверки некоторые недочеты, руководство сейчас занимается их устранением.
— Это же не мой личный частный сад. Это государственное учреждение, которое контролируется вышестоящими органами. Мы бы никогда не допустили то, что о нас пишут. Если что-то у нас сломалось или есть какие-то недочеты, это прописывается у нас в журналах технического осмотра. Мы ремонтируем и снова в работу пускаем, — прокомментировала директор.
Грачева рассказала нашему изданию, что управляет тремя корпусами и замечания слышит только со стороны садика «Малышок». Родители анонимно пишут посты в соцсетях и письма в органы власти, но не обращались с замечаниями напрямую к руководству садика.
— Это продолжается уже три месяца. Они пишут посты в соцсетях, пишут письма. Никто лично не подходил ко мне и не заявлял никаких замечаний. Можно приехать посмотреть. у меня три корпуса, в каждом корпусе более 100 детей. «Малышок» «Колосок» «Солнышко». Я юридическое лицо, — сообщила Грачева.
Ситуацию с тем, что в учреждении работают «только ее родственники» руководитель тоже прокомментировала. Грачева ответила, что в садике работает только ее сестра, но и ту брали, когда Грачева еще не занимала руководящую должность.
— Это все проверяется. У меня работает моя сестра, но ее принимали на работу, когда я еще не была директором. У нас соблюдены все положения комиссии «по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».
Почему родители малышей не обратились к заведующей детсада напрямую — они легко объясняют. Населенный пункт небольшой, а Грачева по их словам — человек влиятельный. Местные власти ей не указ.
Однако у председателя комитета по образованию Бердюжского района Николая Кутергина своя версия событий. По словам специалиста жалобы от Надежды поступают с февраля этого года. Мать пишет во все инстанции, просит восстановить справедливость. А нужно ли ее восстанавливать?
Кутергин сообщил, что первым с жалобой обратился муж Надежды. Претензией послужило то, что ему казалось, что с его ребенком не занимается логопед.
— Муж первоначально пришел с претензиями. Я вызвал при нем специалиста по дошкольному образованию. Они вместе сходили в учреждение. После похода он извинился и больше не писал, и не звонил мне, — комментирует чиновник.
Что касается матери ребенка, то от личной встречи с председателем комитета она, по его словам, уклоняется. Председатель отметил, что Надежда не бывает в садике, не посещает собрания. А если б ходила, то знала, что еженедельно в детсад наведывается специалист из комитета по образованию, чтобы наблюдать за работой.
— Вы же понимаете, что у нас есть органы, контролирующие работу, госучреждения. История длится с февраля. Если бы за это время постоянные проверки что-то выявили, садик бы давно закрыли, — утверждает Кутергин.
Чиновник честно признался, что не знает, почему Надежда пишет гневные письма. По его словам, от встречи девушка отказывается. Муж ее претензий не имеет, сама мать не посещает детсад. А главное, никто из родителей больше не имеет жалоб к работе учреждения и директора.
А между тем автор письма жалуется, что утомилась доказывать властям, что в садике действительно творится что-то не то. Поэтому за помощью «инициативная группа» обратилась к местному блогеру. Мужчина разместил жалобу у себя на стене. После этого, по словам нашей собеседницы, началась травля родителей. А детей лишили любимого воспитателя.
— Её забирают у наших детей, нанося детям сильнейший стресс. Нас никто не слышит, приходят самые настоящие отписки, содержащие лживые доводы и недостоверные факты. Дети не хотят идти в сад, когда нет нашей Юлии Владимировны. За два месяца, пока нет нашего воспитателя, снова родители наблюдают за нарушениями в детском саду.
Однако и на этот вопрос у руководителя дошкольного учреждения есть ответ. Как заявляет Грачева, проверка от Роспотребнадзора была как раз после того, как родители написали письмо блогеру, а тот выставил на всеобщее обозрение ситуацию, происходящую в садике.
После проверки, по словам директора, руководство решило создать специальную комиссию, чтобы не создавать конфликтных ситуаций и решить все проблемы на корню. Однако при чем тут воспитатель, которого «отбирают у детей» — Грачева не ответила. Точнее, она сказала, что такой истории просто нет. Но директор рассказала о другом случае.
— Одна из педагогов начала спорить с родителями, защищая себя и школу. Комиссия предложила перевести педагога в корпус другого дошкольного заведения. Мы решаем этот вопрос с родителями, — пояснила директор.
И здесь у бердюжского чиновника Николая Кутергина есть своя версия. Она отличается от озвученных прямыми сторонами конфликта.
— В письме говорится, что мы убрали воспитателя. Это совсем не так. Воспитатель была в отпуске, сейчас она на больничном. Скоро приступит к работе, — заявил чиновник.
Прокурорская проверка у Грачевой в детсаду тоже была. Это подтвердили изданию «Nashgorod.ru» в надзорном органе.
— Прокурор выходил на проверку. Акты реагирования внесены. Меры приняты, проверка закончилась. Пока результатов еще нет, акты на рассмотрении, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В ведомстве нам подтвердили, что после анонимного письма проверка все-таки была. Это же подтвердила и руководитель садика. А наш источник прислал нам копию документов.
Результатов прокурорской проверки еще нет. Ее результат должен пролить свет на многочисленные несостыковки и противоречия в этом деле. После того, как они появятся — мы вернемся к этой теме. «Наш город» продолжает следить за увлекательной историей противостояния в селе Бердюжье.