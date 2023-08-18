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В Тюмени у озера Алебашево построят новую поликлинику

В Тюмени у озера Алебашево построят новую поликлинику

18 августа 2023, 11:12
Фото: 1MI
Медучреждение расположится в границе улиц Дружбы — Мельникайте — левый берег Туры и будет принимать до 365 пациентов в сутки. Здесь же будет построен многоквартирный жилой дом. Работы будут проведены в один этап — до 2040 года.
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Тюмень

Такие данные содержатся в документе, опубликованном на сайте администрации Тюмени. Кроме того, до 2028 года в границе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков воведут два детских сада на 380 и 550 мест.

Еще одно дошкольное учреждение на 135 мест будет построено в срок до 2025 года. Здесь же появятся девять многоквартирных домов общей площадью 285,15 тысяч квадратных метров.

Строительство университетского кампуса в Тюмени переносят из-за изменений в бюджете
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за отсутствия в бюджете на 2023–2025 годы средств была отменена на реализация программы комплексного развития территорий в границах улиц Красноармейская-Заозерная-2-я Луговая-Береговая. Изначально здесь планировали снести три сотни жилых домов, большая часть из которых ИЖС.

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