В Тюмени у озера Алебашево построят новую поликлинику

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Такие данные содержатся в документе, опубликованном на сайте администрации Тюмени. Кроме того, до 2028 года в границе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков воведут два детских сада на 380 и 550 мест.
Еще одно дошкольное учреждение на 135 мест будет построено в срок до 2025 года. Здесь же появятся девять многоквартирных домов общей площадью 285,15 тысяч квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за отсутствия в бюджете на 2023–2025 годы средств была отменена на реализация программы комплексного развития территорий в границах улиц Красноармейская-Заозерная-2-я Луговая-Береговая. Изначально здесь планировали снести три сотни жилых домов, большая часть из которых ИЖС.