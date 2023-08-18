В Тюмени у озера Алебашево построят новую поликлинику

Медучреждение расположится в границе улиц Дружбы — Мельникайте — левый берег Туры и будет принимать до 365 пациентов в сутки. Здесь же будет построен многоквартирный жилой дом. Работы будут проведены в один этап — до 2040 года.

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