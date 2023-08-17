Тюменца с выдуманной болезнью призвали в армию

Тем временем, К. так и не представил медицинских документов, подтверждающих его заболевание и препятствие для прохождения призыва. Стоит отметить, что истец был законно вызван для контрольного медицинского осмотра в ЦВВЭ, но на вызов не пришел. При этом К. не предоставил в суд доказательств наличия уважительных причин его неявки на осмотр.