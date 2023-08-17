Тюменца с выдуманной болезнью призвали в армию

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
По его мнению, данное заболевание должно определять категорию годности к службе как В, что автоматически освобождает от военной службы. Также он утверждал, что врачи совершили ошибку, признав его годным к службе.
Представитель ответчика — призывной комиссии Уватского района Тюменской области — не согласился с иском на заседании в суде и попросил отклонить его, утверждая, что при вынесении решения о призыве К. в армию были взяты в расчет все данные о его здоровье.
Представитель административного ответчика из ФКУ «Военный комиссариат Тюменской области» предоставил письменные доводы против иска. В них он пояснил, что решение о призыве истца на военную службу было принято в соответствии с законом, и обозначил вопрос о том, что истцу было предложено пройти повторное медицинское обследование, но он отказался.
Из материалов дела и медицинской документации, включая учетную карту призывника К., стало ясно, что у него не были обнаружены болезни, которые могут быть препятствием для воинской службы. Более того, он был признан способным служить с некоторыми ограничениями.
Тем временем, К. так и не представил медицинских документов, подтверждающих его заболевание и препятствие для прохождения призыва. Стоит отметить, что истец был законно вызван для контрольного медицинского осмотра в ЦВВЭ, но на вызов не пришел. При этом К. не предоставил в суд доказательств наличия уважительных причин его неявки на осмотр.
В итоге, рассмотрев все представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности призыва К. на военную службу, учитывая его состояние здоровья. Таким образом новобранец с «крапивницей» отправляется в войска.