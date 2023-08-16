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Молодой тюменец-вахтовик погиб на СВО

Молодой тюменец-вахтовик погиб на СВО

16 августа 2023, 14:56
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб тюменец Ерхов Александр. Ему было всего 29 лет. Сам он родом из Сорокино (это недалеко от Ишима), но жил и работал в Ханты-Мансийске.
Фото: Скрин Наталья Б.
«Ерхов Александр — светлый человек и очень хороший и верный друг. Ты навсегда останешься в наших сердцах и в нашей памяти», — сообщила Наталья Б. (она знача Александра в ХМАО).

В Югре у него осталась девушка, детей нет.

«Жил в Ханты-Мансийске, просто хоронят его на родине в Сорокино. Было ему всего 29 лет. Он работал на месторождении по вахтам, точно не знаю», — сообщила «Нашему городу знакомая Александра Наталья Б.

Ранее «Наш город» сообщал, что в московском госпитали от ранений скончался 29-летний тюменец Алексей Болдырев. Он был мобилизован на военную службу, где занимал должность водителя мотострелкового взвода.

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#Общество#Тюменцы#Военные#Похороны
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