Молодой тюменец-вахтовик погиб на СВО

В зоне СВО погиб тюменец Ерхов Александр. Ему было всего 29 лет. Сам он родом из Сорокино (это недалеко от Ишима), но жил и работал в Ханты-Мансийске.

Фото: Скрин Наталья Б. «Ерхов Александр — светлый человек и очень хороший и верный друг. Ты навсегда останешься в наших сердцах и в нашей памяти», — сообщила Наталья Б. (она знача Александра в ХМАО). В Югре у него осталась девушка, детей нет. «Жил в Ханты-Мансийске, просто хоронят его на родине в Сорокино. Было ему всего 29 лет. Он работал на месторождении по вахтам, точно не знаю», — сообщила «Нашему городу знакомая Александра Наталья Б. Ранее «Наш город» сообщал, что в московском госпитали от ранений скончался 29-летний тюменец Алексей Болдырев. Он был мобилизован на военную службу, где занимал должность водителя мотострелкового взвода. Скончался в госпитале от ранений: тюменского военного похоронили в Нижневартовске Узнать подробнее