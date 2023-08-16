Молодой тюменец-вахтовик погиб на СВО

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
«Ерхов Александр — светлый человек и очень хороший и верный друг. Ты навсегда останешься в наших сердцах и в нашей памяти», — сообщила Наталья Б. (она знача Александра в ХМАО).
В Югре у него осталась девушка, детей нет.
«Жил в Ханты-Мансийске, просто хоронят его на родине в Сорокино. Было ему всего 29 лет. Он работал на месторождении по вахтам, точно не знаю», — сообщила «Нашему городу знакомая Александра Наталья Б.
Ранее «Наш город» сообщал, что в московском госпитали от ранений скончался 29-летний тюменец Алексей Болдырев. Он был мобилизован на военную службу, где занимал должность водителя мотострелкового взвода.