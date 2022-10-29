Уклонист из Тюмени заплатит штраф 20 тысяч рублей

Суд считает, что у Ивана Майсеенко нет законных оснований, чтобы быть освобожденным от военной службы. С марта 2012 года по апрель 2022 года молодой человек уклонялся от призыва на службу. Стоит отметить, что он был осведомлен о необходимости явиться в военкомат Тюмени. Кроме того, Майсеенко игнорировал повестки военного комиссариата.