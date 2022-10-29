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Уклонист из Тюмени заплатит штраф 20 тысяч рублей

29 октября 13:41
Фото: 1Mi
Калининским районным судом был вынесен приговор мужчине, который обвиняется в уклонении от призыва на военную службу. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Суд считает, что у Ивана Майсеенко нет законных оснований, чтобы быть освобожденным от военной службы. С марта 2012 года по апрель 2022 года молодой человек уклонялся от призыва на службу. Стоит отметить, что он был осведомлен о необходимости явиться в военкомат Тюмени. Кроме того, Майсеенко игнорировал повестки военного комиссариата.

Свою вину Иван признал. По месту жительства он характеризуется положительно, у врачей на учете не состоит.

Суд назначил молодому человеку штраф в виде штрафа. Иван заплатит 20 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Центральный райсуд 28 октября поступила апелляционная жалоба на постановление по административному делу в отношении тюменки Алисы К. Пресс-служба тюменских судов отмечала, что представители УМВД России по Тюмени просят отменить решение суда от 12 октября и назначить новое рассмотрение.

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