Уклонист из Тюмени заплатит штраф 20 тысяч рублей

Суд считает, что у Ивана Майсеенко нет законных оснований, чтобы быть освобожденным от военной службы. С марта 2012 года по апрель 2022 года молодой человек уклонялся от призыва на службу. Стоит отметить, что он был осведомлен о необходимости явиться в военкомат Тюмени. Кроме того, Майсеенко игнорировал повестки военного комиссариата.
Свою вину Иван признал. По месту жительства он характеризуется положительно, у врачей на учете не состоит.
Суд назначил молодому человеку штраф в виде штрафа. Иван заплатит 20 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Центральный райсуд 28 октября поступила апелляционная жалоба на постановление по административному делу в отношении тюменки Алисы К. Пресс-служба тюменских судов отмечала, что представители УМВД России по Тюмени просят отменить решение суда от 12 октября и назначить новое рассмотрение.