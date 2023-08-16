Тюменские специалисты назвали основные причины детской смертности

Смертность детей за прошедший год от различного рода причин составила 182 человека. Учитывался возраст от 0 до 17 лет. Больше всего смертей за 2022 год пришлось на детей до года. В возрасте от 5 до 9 лет этот показатель чуть переваливает за 14%.