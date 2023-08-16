Тюменские специалисты назвали основные причины детской смертности

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В Тюменской области вырос процент детской смертности. Чаще всего погибают младенцы до года. Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что за прошедшие полгода в Тюмени умер 21 младенец. Это немногим меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее показатели пугают.
Смертность детей за прошедший год от различного рода причин составила 182 человека. Учитывался возраст от 0 до 17 лет. Больше всего смертей за 2022 год пришлось на детей до года. В возрасте от 5 до 9 лет этот показатель чуть переваливает за 14%.
— Смертность детей 0–17 лет от всех причин за 2022 год составила 182 человека. В возрастной структуре 39,0% (71 случай) пришлось на возраст до 1 года жизни. Доля детей в возрасте от 1 до 4 лет в возрастной структуре смертности детского населения составила 15,4% (28 случаев). На подростков в возрасте 15–17 лет пришлось 15,9% (29 случаев). В возрасте 5–9 лет и 10–14 лет — 14,3% (26 случаев) и 15,4% (28 случаев) соответственно, — сообщается в официальной статистике.
Специалисты сообщили, что основной процент смертности младенцев приходится на перинатальный период. К нему относятся мертворожденность и ранняя младенческая смертность (если ребенок умер, не прожив недели). Второе место занимают врожденные аномалии.
На официальном сайте Росстата приведена статистика заболеваемости детей за период 2017–2022 годов. Интересно, что процент заболеваемости детей из года в год только растет, как и смертность. Если в 2017 показатель составлял 1433 ребенка, то в прошлом году число выросло до 1535 детей. Возглавляют список болезни органов дыхания. За прошедший год выявлен 1121 случай.
В 2017 этот показатель не достиг и тысячи. На втором месте — число детей с паразитарными и инфекционными заболеваниями. По сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 13%. Далее идут болезни кожи, ушей, глаз и нервной системы — по убывающей. Реже всего у детей выявляют онкологию, болезни кровообращения и генетические аномалии.