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«Забрал мое место — забери мои болезни»: тюменцев возмутила надпись на парковке. Фото

1 мая 2023, 10:57
Фото: ЧС Тюмень

«Забрал мое место — забери и мои болезни»: надпись на парковке возмутила тюменцев

Жителей Тюмени возмутила надпись на табличке, установленной на парковке дома на улице Созидателей, 3.
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Тюмень

Под знаком «Парковка для инвалидов» разместили табличку с надписью: «Забрал мое место — забери и мои болезни».

«Как считаете, это нормально? Желать той же болезни, для кого предназначены инвалидные места. Я сам инвалид и врагу бы не пожелал пройти то, что прошел. Но сделать подобную надпись под знаками, с пожеланиями тому, кто встал на это место, чересчур. ГИБДД, не слышали про них? Кто позволил такое исполнить? Табличка по ГОСТу, не на коленке сделана», — сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что скорее всего, такую табличку установили в связи с тем, что места, предназначенные для инвалидов, занимают вполне здоровые люди.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году выросло почти в полтора раза число аварий с участием детей. В ДТП травы получили более 100 юных жителей региона.

#Общество#Новости тюмени#Парковка#Парковки#Парковка для инвалидов#Тюмень#Жалоба#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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