«Забрал мое место — забери мои болезни»: тюменцев возмутила надпись на парковке. Фото

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Под знаком «Парковка для инвалидов» разместили табличку с надписью: «Забрал мое место — забери и мои болезни».
«Как считаете, это нормально? Желать той же болезни, для кого предназначены инвалидные места. Я сам инвалид и врагу бы не пожелал пройти то, что прошел. Но сделать подобную надпись под знаками, с пожеланиями тому, кто встал на это место, чересчур. ГИБДД, не слышали про них? Кто позволил такое исполнить? Табличка по ГОСТу, не на коленке сделана», — сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что скорее всего, такую табличку установили в связи с тем, что места, предназначенные для инвалидов, занимают вполне здоровые люди.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году выросло почти в полтора раза число аварий с участием детей. В ДТП травы получили более 100 юных жителей региона.