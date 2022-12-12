Тюменцы потеряли 5 лет жизни из-за болезней

Показатель «потерянных лет» рассчитан исходя из достижения национальной цели — увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.
Так, чаще всего жители Тюменской области умирали от болезней кровообращения, COVID-19 и новообразований. Реже встречались случаи гибели от расстройств поведения, болезней мочеполовой системы, питания и эндокринной системы.
При этом показатель «потерянных лет» у мужчин составляет — 5,48 лет, у женщин — 6,12.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Заводоуковске в следующем году планируется вывезти с улиц 28 трупов. По данным сайта Госзакупки, на эти цели «Единый расчетный центр» города выделил 62 533 рубля.