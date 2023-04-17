Влиятельный силовик из Тюмени ушел из жизни из-за болезни

В системе МВД Валерий Боуш отслужил порядка 26 лет. За время службы он прошел путь от инспектора до начальника Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области.