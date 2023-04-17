Влиятельный силовик из Тюмени ушел из жизни из-за болезни

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, подполковник полиции скончался на 44 году жизни в минувшую субботу, 15 апреля.
В системе МВД Валерий Боуш отслужил порядка 26 лет. За время службы он прошел путь от инспектора до начальника Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области.
В Госавтоинспекции он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.
Прощание с Валерием Боуш пройдет 18 апреля в траурном зале №1 с 12:00 до 13:00 (Тюмень, улица Юрия Семовских, 14).