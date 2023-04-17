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Влиятельный силовик из Тюмени ушел из жизни из-за болезни

17 апреля 2023, 06:05
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени скончался влиятельный силовик

Начальник Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств Валерий Боуш ушел из жизни из-за болезни.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, подполковник полиции скончался на 44 году жизни в минувшую субботу, 15 апреля.

В системе МВД Валерий Боуш отслужил порядка 26 лет. За время службы он прошел путь от инспектора до начальника Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области.

В Госавтоинспекции он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

Прощание с Валерием Боуш пройдет 18 апреля в траурном зале №1 с 12:00 до 13:00 (Тюмень, улица Юрия Семовских, 14).

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область
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