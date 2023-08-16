Итоги дня Тюмени: аквапарк закрывают, доносы от «Роснефти», подняли зарплаты военным

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Published Сегодня, 18:12
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Updated Сегодня, 18:12
Тюменцы могут успеть насладиться отдыхом и поплавать здесь до 1 сентября. Затем учреждение закроет свои двери почти на месяц. В администрации аквапарка сообщили, что отель, рестораны и спа тоже не будут работать. Строители обновят аквапарк.
«ЛетоЛето» на 90% принадлежит компании «МОРИС-Т», его глава Владимир Шевчик — известный тюменский строитель.
Памятка с рекомендациями появилась в рассылке электронной почты. В ней указанно, что делать, если ваш коллега сотрудник ведет себя подозрительно. Наиболее распространенными методами вербовки является шантаж и/или подкуп. Сотрудникам рекомендуется обращать внимание на резкие изменения в психологическом состоянии членов семьи и коллег по работе.
Военным контрактникам раньше предлагали от 27 до 35 тысяч, но 16 августа на сайте «Работа России» появились вакансии для военных с зарплатой до 226 тысяч рублей.
Выплаты увеличили сразу в 6 раз. Контракт предлагают заключить разведчикам, стрелкам, командирам отделений и рядовым. Теперь им предлагают минимум 204 тысяч рублей в месяц. По данным федерального портала «Работа России», военный комиссариат набирает более 320 бойцов.
«Роснефть» и НОВАТЭК — независимые производители газа недовольны новой методикой расчета тарифов на транспортировку газа. По их мнению, новые правила ФАС направлены на защиту интересов «Газпрома» и не учитывает систематические проблемы в расчетах. Они утверждают, что с 2015 года переплачивали «Газпрому» за транспортировку газа свыше 400 миллиардов рублей. «Газпром», в свою очередь, заявляет, что не проводил индексацию тарифов для независимых производителей с 2015 года, и его потери составляют около 800 миллиардов.
Между тем, новая методика расчета тарифа на транспортировку газа по магистральному газопроводу, разработанная ФАС, направлена в Минюст для регистрации. В августе руководители «Роснефти» Игорь Сечин и НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратились с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть данную методику. Но причины для изменения методики есть. Все же транспортные тарифы не пересматривались с 2015 года, что привело к тому, что за этот период «Газпром» потерял около 800 млрд рублей