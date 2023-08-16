Итоги дня Тюмени: аквапарк закрывают, доносы от «Роснефти», подняли зарплаты военным

Между тем, новая методика расчета тарифа на транспортировку газа по магистральному газопроводу, разработанная ФАС, направлена в Минюст для регистрации. В августе руководители «Роснефти» Игорь Сечин и НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратились с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть данную методику. Но причины для изменения методики есть. Все же транспортные тарифы не пересматривались с 2015 года, что привело к тому, что за этот период «Газпром» потерял около 800 млрд рублей