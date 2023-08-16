Компании тюменской «матрешки» начали борьбу за ресурсы

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По их мнению, эта методика направлена на защиту интересов «Газпрома» и не учитывает систематические проблемы в расчетах. Они утверждают, что с 2015 года переплачивали «Газпрому» за транспортировку газа свыше 400 миллиардов рублей. «Газпром», в свою очередь, заявляет, что не проводил индексацию тарифов для независимых производителей с 2015 года, и его потери составляют около 800 миллиардов.
Между тем, новая методика расчета тарифа на транспортировку газа по магистральному газопроводу, разработанная ФАС, направлена в Минюст для регистрации. В августе руководители «Роснефти» Игорь Сечин и НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратились с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть данную методику.
ТОП-менеджеры компаний «Роснефть» и Новатэк настаивают на пересмотре приказа ФАС и снижении тарифа до экономически обоснованной величины, чтобы избежать переплаты «Газпрому».
В рамках Единой системы газоснабжения (ЕСГ), магистральные газопроводы принадлежат только компании «Газпром». А другие производители газа, включая крупных конкурентов «Новатэк» и «Роснефть», являются зависимыми от этой монополии в отношении транспортировки.
У независимых производителей возникает ряд вопросов относительно «Газпрома», который не разглашает значительный объем информации о транспортировке газа, включая доступные мощности в системе и фактические затраты на её содержание.
По их мнению, реальный тариф, применяемый «Газпрому», ниже, чем у независимых производителей, что указывает на то, что монополист использует их средства на экспортных газопроводах, к которым они не имеют доступа, сообщает «Коммерсантъ». Разногласия по вопросу повышения тарифа на прокачку и особенностям его применения растут при снижении экспорта «Газпрома» в Европу, где отмечается значительный избыток мощностей и недостаток тарифных доходов.
На сегодняшний день, стоимость перевозки газа рассчитывается на основе тарифов, установленных для прохождения 1 тыс. кубических метров газа на расстояние 100 км. При расчете этой стоимости учитывается точка входа, которой может быть ПХГ или компрессорная станция на месторождении (основные точки располагаются в Западной Сибири и ЯНАО), а также точка выхода — регион-потребитель.
ФАС планирует внедрить новую методику «вход-выход», в которой ЕСГ будет разделена на зоны с индивидуальными точками входа/выхода.
По мнению ФАС, данная система даст возможность создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, где можно будет совершать биржевые и внебиржевые сделки.
Игорь Сечин и Леонид Михельсон утверждают, что проект приказа, направленный ФАСом в Минюст, не учитывает позиции участников газового рынка, а также Минэнерго и Минэкономики. ТОП-менеджеры указывают, что принцип расчета тарифов по схеме «вход-выход» сохраняет старые подходы к определению затрат на транспортировку газа для независимых игроков, что не обеспечивает справедливого тарифообразования. Они особо отмечают, что при установлении тарифов для независимых производителей учтены капитальные вложения «Газпрома» в развитие ЕСГ в размере 479 млрд руб. в год, хотя фактические вложения с 2015 года постоянно уменьшались и в 2021 году составили 161,9 млрд руб. Это привело к увеличению разрыва между фактической инвестиционной составляющей тарифной выручки и учтенной при тарифном регулировании. Сумма отклонений, накопленная за семь лет, достигает 1,8 трлн руб.
В итоге, независимые производители считают, что они переплатили за услуги «Газпрома» по транспортировке газа на 431 млрд рублей. Эта сумма в два раза превышает годовую выручку «Газпрома» от оказания таких услуг.
НОВАТЭК и «Роснефть» критикуют методику ФАС по определению расходов на транспортировку газа на внутренний рынок и на экспорт. Они считают, что методика не исправляет ошибочные подходы и приводит к двойному учету затрат. В тарифы включаются как капитальные вложения «Газпрома», так и амортизация, связанная с этими инвестициями. Кроме того, независимые производители считают, что методика все равно зависит от маршрутизации поставок, которую определяет «Газпром». Они считают, что это дает «Газпрому» инструмент косвенного влияния на внутренний рынок газа через определение зон доступности для пользователей услуг.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что они не получали никакого обращения. В компаниях «Роснефть» и «Газпром», а также в офисе Михаила Мишустина не ответили на запрос.
В свою очередь, представители НОВАТЭКа сообщили, что их действия вызваны необходимостью исполнения указания Президента Российской Федерации о обеспечении равных экономических условий для владельца единой системы газоснабжения и независимых производителей. Компания отметила, что до настоящего момента данное указание не полностью выполнялось, в том числе не была разработана методика расчета тарифов, обеспечивающая справедливое формирование цен для услуг по транспортировке газа.
НОВАТЭК планирует построить СПГ-завод в Белокаменке Мурманской области, для этого компании необходимо построить газопровод длиной 1,4 тыс. км, начиная от Волхова, и подключить его к единой системе газоснабжения. Представители НОВАТЭКа пояснили, что газопровод Волхов-Мурманск будет относиться к категории отводов, а не основным магистральным газопроводам, которыми владеет только «Газпром».
В компании добавили, что они рассчитывают на вступление в силу правил технологического присоединения с 1 сентября, которые обеспечат недискриминационный доступ при присоединении к основным магистральным газопроводам (правила были утверждены постановлением правительства №1898 от 1 ноября 2021 года). Компания заключила, что исполнение указания Президента и вступление правил в силу позволят им подключить газопровод Волхов-Белокаменка к основному магистральному газопроводу в необходимом для строительства СПГ-завода объеме транспортной мощности.
В основном, методика предлагает другой подход к повышению тарифов вместо непосредственной индексации. При транспортировке газа в одном регионе новый подход не отличается существенно от предыдущего. Однако в методике вводится понятие «макрозона», и общий тариф (ставка за вход, плюс ставка за пересечение макрозон, плюс ставка за выход) привязывается к региональным нетбэкам, которые включают регулируемые оптовые цены на газ для промышленных потребителей в регионе. Это объясняет один из собеседников.
Однако все же есть причины для изменения методики. Все же транспортные тарифы не пересматривались с 2015 года, что привело к тому, что за этот период «Газпром» потерял около 800 млрд рублей тарифной выручки в сравнении с ситуацией, если бы тарифы индексировались по инфляции.
Собеседники опасаются, что снижение транспортных тарифов, как хотят «Роснефть» и «НОВАТЭК», приведет к еще большим потерям доходов «Газпрома» и невозможности полноценной реализации инвестиционной программы. Они также считают, что в этом обсуждении необходимо учитывать и другие факторы, например то, что «Газпром» осуществляет сезонное балансирование поставок на российский рынок, играет роль гарантирующего поставщика, осуществляет дорогостоящую социальную газификацию и берет на себя основную долю убыточных поставок населению.
Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов подчеркивает, что новая методика не предусматривает долгосрочного регулирования тарифов, что не позволяет «Газпрому», независимым производителям газа и потребителям планировать свою деятельность. Он также считает, что отсутствуют стимулы для улучшения эффективности транспортного бизнеса «Газпрома»: «Образование тарифа по принципу „затраты плюс“ остается базовой идеей, а значит, тарифы будут расти, и, вероятно, выше инфляции».