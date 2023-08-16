Компании тюменской «матрешки» начали борьбу за ресурсы

Игорь Сечин и Леонид Михельсон утверждают, что проект приказа, направленный ФАСом в Минюст, не учитывает позиции участников газового рынка, а также Минэнерго и Минэкономики. ТОП-менеджеры указывают, что принцип расчета тарифов по схеме «вход-выход» сохраняет старые подходы к определению затрат на транспортировку газа для независимых игроков, что не обеспечивает справедливого тарифообразования. Они особо отмечают, что при установлении тарифов для независимых производителей учтены капитальные вложения «Газпрома» в развитие ЕСГ в размере 479 млрд руб. в год, хотя фактические вложения с 2015 года постоянно уменьшались и в 2021 году составили 161,9 млрд руб. Это привело к увеличению разрыва между фактической инвестиционной составляющей тарифной выручки и учтенной при тарифном регулировании. Сумма отклонений, накопленная за семь лет, достигает 1,8 трлн руб.