Частный НОВАТЭК эффективнее государственного Газпрома

Posted 25 января 2021, 02:00
Published 25 января 2021, 02:00
Modified 30 ноября, 16:52
Updated 30 ноября, 16:52
Под самый Новый год Путин разрешил приватизацию нацпарков и особо охраняемых природных территорий. А что ждёт государственные компании?
Можно сравнить два газовых гиганта в РФ – Газпром и НОВАТЭК. За 9 месяцев 2020 года госкомпании был убыток в 592,1 млрд рублей по РСБУ. Частный НОВАТЭК за тот же период заработал 327,6 млрд рублей.
Между тем Газпром добыл в прошлом году 452 млрд кубометров газа, а НОВАТЭК уже 84 млрд. Какая из этих корпораций более эффективна?
«Возьмём в пример компании Лукойл и Роснефть. У Роснефти ресурсная база значительно больше, чем у Лукойла, добыча больше, но при этом с точки зрения капитализации их расценивают приблизительно на одном уровне», - отметил Пикин.
Лукойл – более доходная компания.
В госкомпании, как мы видим, что руководство заботится о максимизации издержек. Начинаются проекты, которые заведомо провальные в коммерческом плане.
Между тем простой сменой собственника эффективность не поднять.
«Нет, лучше бы не было. Ни ФГУПы, ни частные компании деньги не могут печатать. А когда речь идёт об общении с Газпромом или Роснефтью, то тут уже не важно, кому принадлежит компания. Ведущие добывающие компании могут гнуть свою линию по оплате и диктовать условия работы, кому угодно. Но частные компании намного гибче, у них намного больше вариантов», - отметили в телеграм-канале Газ-Батюшка.
В итоге, не решаясь ни на приватизацию, ни на национализацию нефтегаза, государство лавирует между ними, под видом повышения эффективности увеличивая долю своего присутствия в этом секторе. Усилить при этом получается лишь застой в отрасли.