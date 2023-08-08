В Тюменской области взлетели цены на газ

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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В Тюменской области подорожал газ. С начала года стоимость литра пропана в регионе увеличилась почти на 4 рубля — до 20,4 рублей, сообщает сервис Benzin Price.
Согласно данным Fuelprices, за последнюю в Тюменской области выросли цены на все виды топлива. Стоимость дизеля выросла на увеличилась на 0.05 рублей, АИ-92 на 30 копеек, АИ-95 — на 39 копеек и АИ-98 — на 53 копейки.
За год цены выросли от 2,3 до 5,15 рублей. Сегодня стоимость литра АИ-92 составляет в среднем 48,43 рубля (год назад на 2,32 рубля дешевле), АИ-95 стоит 53,28 рублей (на 2,67 дороже, чем год назад). Литр АИ-98 вырос в цене за год на 3,65 рублей — до 63,51 рубля, дизельное топливо подорожало на 5,15 рублей и сегодня литр ДТ продают за 59,58 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год выросли цены на мясо, рыбу и икру. Увеличение стоимости на эти продукты составило от 150 до 1 тысячи рублей.