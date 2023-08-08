В Тюменской области взлетели цены на газ

За год цены выросли от 2,3 до 5,15 рублей. Сегодня стоимость литра АИ-92 составляет в среднем 48,43 рубля (год назад на 2,32 рубля дешевле), АИ-95 стоит 53,28 рублей (на 2,67 дороже, чем год назад). Литр АИ-98 вырос в цене за год на 3,65 рублей — до 63,51 рубля, дизельное топливо подорожало на 5,15 рублей и сегодня литр ДТ продают за 59,58 рублей.