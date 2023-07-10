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Юриста «Газпром энергосбыт Тюмень» уволили за попытку скрыться от мобилизации

10 июля 2023, 08:05
Фото: 1MI

Юриста компании «Газпромэнергосбыт Тюмень» уволили за попытку скрыться от мобилизации

Юриста компании «Газпром энергосбыт Тюмень» уволили с работы из-за попытки скрыться от мобилизации. Инцидент произошел еще осенью 2022 года.
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Тюмень

Сотрудник компании, пытаясь избежать мобилизации, в сентябре прошлого написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию и уехал в Казахстан. Датой расторжения трудового договора он указал 10 октября.

Однако после того, как 2 октября в СМИ была опубликована информация и завершении частичной мобилизации, мужчина решил вернуться обратно на работу.

Идеальный план сорвал работодатель, которому не понравилось, что перед отъездом сотрудник негативно высказывался и о мобилизационных мероприятиях, и о специальной военной операции в целом.

Такие действия «нарушали нормативные и локальные акты работодателя, создавали угрозу для репутации организации, оказывали негативное воздействие на других работников». Поэтому острожному сотруднику предложили с 14 октября снова уволиться. Документ юрист подписал, но позднее отправился в Сургутский городской суд и заявил, что заявление он написал под давлением со стороны работодателя.

Суд требования истца удовлетворил и восстановил его на работе. Однако работодатель данным решением остался недоволен и подал апелляцию, в которой указал, что «мужчина систематически высказывал в присутствии других работников заявления, дискредитирующие Вооруженные Силы РФ. Также он негативно высказывался относительно соответствующих решений Правительства РФ и президента РФ».

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заново материалы дела, принятое ранее решение суда отменил. Мужчину все-таки уволили с работы, пишет Muksun.fm.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюменской области освободили от реального тюремного срока из-за того, что последний подписал контракт на военную службу. Мужчине, приговоренному ранее за нетрезвое вождение к полутора годам колонии, назначили условное лишение свободы.

Тюменца с двумя судимостями освободили от наказания из-за контракта на СВО
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