Юриста «Газпром энергосбыт Тюмень» уволили за попытку скрыться от мобилизации

Такие действия «нарушали нормативные и локальные акты работодателя, создавали угрозу для репутации организации, оказывали негативное воздействие на других работников». Поэтому острожному сотруднику предложили с 14 октября снова уволиться. Документ юрист подписал, но позднее отправился в Сургутский городской суд и заявил, что заявление он написал под давлением со стороны работодателя.