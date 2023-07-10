Юриста «Газпром энергосбыт Тюмень» уволили за попытку скрыться от мобилизации

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Сотрудник компании, пытаясь избежать мобилизации, в сентябре прошлого написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию и уехал в Казахстан. Датой расторжения трудового договора он указал 10 октября.
Однако после того, как 2 октября в СМИ была опубликована информация и завершении частичной мобилизации, мужчина решил вернуться обратно на работу.
Идеальный план сорвал работодатель, которому не понравилось, что перед отъездом сотрудник негативно высказывался и о мобилизационных мероприятиях, и о специальной военной операции в целом.
Такие действия «нарушали нормативные и локальные акты работодателя, создавали угрозу для репутации организации, оказывали негативное воздействие на других работников». Поэтому острожному сотруднику предложили с 14 октября снова уволиться. Документ юрист подписал, но позднее отправился в Сургутский городской суд и заявил, что заявление он написал под давлением со стороны работодателя.
Суд требования истца удовлетворил и восстановил его на работе. Однако работодатель данным решением остался недоволен и подал апелляцию, в которой указал, что «мужчина систематически высказывал в присутствии других работников заявления, дискредитирующие Вооруженные Силы РФ. Также он негативно высказывался относительно соответствующих решений Правительства РФ и президента РФ».
Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заново материалы дела, принятое ранее решение суда отменил. Мужчину все-таки уволили с работы, пишет Muksun.fm.
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