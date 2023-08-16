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Тюменским сотрудникам «Роснефти» предлагают «стучать» на коллег

Тюменским сотрудникам «Роснефти» предлагают «стучать» на коллег

16 августа 2023, 05:50
Фото: 1MI
По рассылаемой корпоративной почте приходит памятка с рекомендациями.

Внутри памятки информация, что делать, если ваш коллега сотрудник ведет себя подозрительно и что делать, если к вам поступают предложения от спецслужб недружественных стран.

Наиболее распространенными методами вербовки является шантаж и/или подкуп.

— Информировать правоохранительные органы и работников ПЭБ о любых признаках девиантного поведения лиц (в том числе приверженности взглядам запрещенных и деструктивных организаций) из вашего окружения для проведения превентивных мероприятий, — сказано в письме.

Также сотрудникам рекомендуется обращать внимание на резкие изменения в психологическом состоянии, лексике членов семьи и коллег по работе (необоснованную замкнутость, растерянность, равнодушие), скрытое ведение телефонных переговоров, систематический уход с работы «по семейным обстоятельствам» и т. п.

Фото: Фото: ASTRA / Telegram
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#Алексей Каримов#Роснефть#Вербовка
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