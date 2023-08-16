Тюменским сотрудникам «Роснефти» предлагают «стучать» на коллег

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Внутри памятки информация, что делать, если ваш коллега сотрудник ведет себя подозрительно и что делать, если к вам поступают предложения от спецслужб недружественных стран.
Наиболее распространенными методами вербовки является шантаж и/или подкуп.
— Информировать правоохранительные органы и работников ПЭБ о любых признаках девиантного поведения лиц (в том числе приверженности взглядам запрещенных и деструктивных организаций) из вашего окружения для проведения превентивных мероприятий, — сказано в письме.
Также сотрудникам рекомендуется обращать внимание на резкие изменения в психологическом состоянии, лексике членов семьи и коллег по работе (необоснованную замкнутость, растерянность, равнодушие), скрытое ведение телефонных переговоров, систематический уход с работы «по семейным обстоятельствам» и т. п.