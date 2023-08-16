Тюменские военкомы в шесть раз подняли зарплаты для контрактников

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Выплаты увеличили сразу в 6 раз. На службу по контракту требуются разведчики, стрелки, командиры отделений и рядовые. Теперь им предлагают минимум 204 тысяч рублей в месяц. По данным федерального портала «Работа России», военный комиссариат набирает более 320 бойцов.
В апреле этого года «Наш город» сообщал, что на военную службу по контракту набирают тюменцев на заработную плату от 30 до 40 тысяч рублей. Приглашают водителей, инструктора по вождению автомобиля, начальника радиостанции, саперов, агитаторов.