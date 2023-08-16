Тюменские военкомы в шесть раз подняли зарплаты для контрактников

Выплаты увеличили сразу в 6 раз. На службу по контракту требуются разведчики, стрелки, командиры отделений и рядовые. Теперь им предлагают минимум 204 тысяч рублей в месяц. По данным федерального портала «Работа России», военный комиссариат набирает более 320 бойцов.