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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Тюменские военкомы в шесть раз подняли зарплаты для контрактников

Тюменские военкомы в шесть раз подняли зарплаты для контрактников

16 августа 2023, 13:24
Фото: 1MI
Военным контрактникам раньше предлагали от 27 до 35 тысяч, но 16 августа на сайте «Работа России» появились вакансии для тюменцев с зарплатой до 226 тысяч рублей.

Выплаты увеличили сразу в 6 раз. На службу по контракту требуются разведчики, стрелки, командиры отделений и рядовые. Теперь им предлагают минимум 204 тысяч рублей в месяц. По данным федерального портала «Работа России», военный комиссариат набирает более 320 бойцов.

В апреле этого года «Наш город» сообщал, что на военную службу по контракту набирают тюменцев на заработную плату от 30 до 40 тысяч рублей. Приглашают водителей, инструктора по вождению автомобиля, начальника радиостанции, саперов, агитаторов.

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