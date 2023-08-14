В тюменском селе сутки ищут пропавшего 89-летнего пенсионера

Когда Орифдона Юльчиева видели в последний раз, он был одет в футболку оранжевого цвета, спортивные штаны черного цвета, на ногах — черные галоши с мехом. Рост 172 сантиметра, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие.