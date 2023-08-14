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В тюменском селе сутки ищут пропавшего 89-летнего пенсионера

В тюменском селе сутки ищут пропавшего 89-летнего пенсионера

14 августа 2023, 05:08
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области
К поискам подключены кинологи и полиция.
Сюжет
Тюмень

Почти сутки уже продолжаются поиски пропавшего в деревне Кунчур Нижнетавдинского района 89-летнего Орифдона Юльчиева. Пожилой мужчина, страдающий проблемами с памятью, ушел из дома в воскресенье днем, 13 августа, в неизвестном направлении.

Как сообщили «Нашему Городу» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», поиском пенсионера занимаются и волонтеры, и жители деревни, и кинологи, и полиция. Задействован квадрокоптер.

«Территории деревни очень большая — задействованы все службы. Наши ребята до трех часов ночи прочесывали территорию. Пока положительного результата нет. Осложняет поиск тот факт, что неизвестно куда именно ушел пенсионер», — пояснила инфорг «ЛизаАлерт» Мария.

Когда Орифдона Юльчиева видели в последний раз, он был одет в футболку оранжевого цвета, спортивные штаны черного цвета, на ногах — черные галоши с мехом. Рост 172 сантиметра, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Орифдона Юльчиева, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области четверо суток искали пропавшую в Заболотье 57-летнюю Зинуру Ишбулаеву, которая ушла в лес за грибами. Женщину нашли мертвой в заброшенном домике.

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