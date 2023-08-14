В тюменском селе сутки ищут пропавшего 89-летнего пенсионера

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Почти сутки уже продолжаются поиски пропавшего в деревне Кунчур Нижнетавдинского района 89-летнего Орифдона Юльчиева. Пожилой мужчина, страдающий проблемами с памятью, ушел из дома в воскресенье днем, 13 августа, в неизвестном направлении.
Как сообщили «Нашему Городу» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», поиском пенсионера занимаются и волонтеры, и жители деревни, и кинологи, и полиция. Задействован квадрокоптер.
«Территории деревни очень большая — задействованы все службы. Наши ребята до трех часов ночи прочесывали территорию. Пока положительного результата нет. Осложняет поиск тот факт, что неизвестно куда именно ушел пенсионер», — пояснила инфорг «ЛизаАлерт» Мария.
Когда Орифдона Юльчиева видели в последний раз, он был одет в футболку оранжевого цвета, спортивные штаны черного цвета, на ногах — черные галоши с мехом. Рост 172 сантиметра, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Орифдона Юльчиева, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.
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