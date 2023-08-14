В Тюменской области увеличилось количество ДТП с пострадавшими

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:49
Тюменская область вошли в число регионов с худшими показателями по количеству пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Число получивших травмы в авариях превышает 100 человек на 100 тысяч жителей.
Хуже обстановка обстоит только Калмыкии, Северной Осетия, Амурской области и Туве, сообщают аналитики РИА «Новости».
В Тюменской области на 100 тысяч автомобилей приходится 185,9 ДТП с пострадавшими. С таким результатом регион занял 82 строчку рейтинга по данному показателю. Для сравнения, в Югре на 100 тысяч автомобилей приходится 59,8 аварий с пострадавшими, на Ямале — 41,5 ДТП.
Заметим, что в 2022 году показатели Тюменской области были лучше — на 100 тысяч автомобилей приходилось 152,3 аварии с пострадавшими, число пострадавших на 100 тысяч населения составляло 95 человек. Регион занимал 81 позицию рейтинга.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью утром в субботу произошла смертельная авария. Погибли три человека, в том числе 16-летняя девочка.