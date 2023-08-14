В Тюменской области увеличилось количество ДТП с пострадавшими

В Тюменской области на 100 тысяч автомобилей приходится 185,9 ДТП с пострадавшими. С таким результатом регион занял 82 строчку рейтинга по данному показателю. Для сравнения, в Югре на 100 тысяч автомобилей приходится 59,8 аварий с пострадавшими, на Ямале — 41,5 ДТП.