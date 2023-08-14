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В Тюменской области увеличилось количество ДТП с пострадавшими

В Тюменской области увеличилось количество ДТП с пострадавшими

14 августа 2023, 04:20
Фото: 1MI
На 100 тысяч автомобилей приходится более 189 аварий.
Сюжет
Тюмень

Тюменская область вошли в число регионов с худшими показателями по количеству пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Число получивших травмы в авариях превышает 100 человек на 100 тысяч жителей.

Хуже обстановка обстоит только Калмыкии, Северной Осетия, Амурской области и Туве, сообщают аналитики РИА «Новости».

В Тюменской области на 100 тысяч автомобилей приходится 185,9 ДТП с пострадавшими. С таким результатом регион занял 82 строчку рейтинга по данному показателю. Для сравнения, в Югре на 100 тысяч автомобилей приходится 59,8 аварий с пострадавшими, на Ямале — 41,5 ДТП.

Заметим, что в 2022 году показатели Тюменской области были лучше — на 100 тысяч автомобилей приходилось 152,3 аварии с пострадавшими, число пострадавших на 100 тысяч населения составляло 95 человек. Регион занимал 81 позицию рейтинга.

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Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью утром в субботу произошла смертельная авария. Погибли три человека, в том числе 16-летняя девочка.

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