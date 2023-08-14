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В Тюмени за одну съемную квартиру конкурируют до 30 человек

В Тюмени за одну съемную квартиру конкурируют до 30 человек

14 августа 2023, 04:47
Фото: 1MI
Стоимость аренды жилья возросла на 9%.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени спрос на аренду квартир превысил предложение — уровень конкуренции достиг 30 человек на 1 предложение. Одновременно с этим выросли цены на съем жилья от 5 до 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным аналитиков «Циан», средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Тюмени составляет 21,2 тысячи рублей, двухкомнатной — 27,8 тысяч рублей.

«Рост спроса в этом сезоне начался раньше, и часть лотов с относительно низкими ценами уже ушли с рынка, что приводит к росту ставок по остаткам», — пояснили в «Циан».

Эксперты отмечают, что на увеличение спроса на аренду жилья оказала влияние сезонность — конец отпусков и каникул у студентов. В конце лета спрос традиционно увеличивается. Ажиотаж спадет, по прогнозам, ближе к ноябрю. Тогда же снизится стоимость аренды, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июле число выставленных квартир на арендном рынке недвижимости в Тюмени сократилось на 24%. По данным на начало августа, свободными оставались 760 квартир.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Аренда#Аренда жилья#Рост цен#Тюмень#Тюменская область
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