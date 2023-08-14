В Тюмени за одну съемную квартиру конкурируют до 30 человек

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
В Тюмени спрос на аренду квартир превысил предложение — уровень конкуренции достиг 30 человек на 1 предложение. Одновременно с этим выросли цены на съем жилья от 5 до 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
По данным аналитиков «Циан», средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Тюмени составляет 21,2 тысячи рублей, двухкомнатной — 27,8 тысяч рублей.
«Рост спроса в этом сезоне начался раньше, и часть лотов с относительно низкими ценами уже ушли с рынка, что приводит к росту ставок по остаткам», — пояснили в «Циан».
Эксперты отмечают, что на увеличение спроса на аренду жилья оказала влияние сезонность — конец отпусков и каникул у студентов. В конце лета спрос традиционно увеличивается. Ажиотаж спадет, по прогнозам, ближе к ноябрю. Тогда же снизится стоимость аренды, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июле число выставленных квартир на арендном рынке недвижимости в Тюмени сократилось на 24%. По данным на начало августа, свободными оставались 760 квартир.