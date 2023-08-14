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5 тонн любимых тюменцами полуфабрикатов изготовили из непонятного сырья

5 тонн любимых тюменцами полуфабрикатов изготовили из непонятного сырья

14 августа 2023, 08:49
Фото: https://unsplash.com/

5 тонн любимых тюменцами полуфабрикатов изготовили из непонятного сырья

Нарушение обнаружили в региональном управлении Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий».

Согласно информации пресс-службы РУ Россельхознадзора Тюменский агропромышленный гигант «Абсолют-Агро» изготавливал полуфабрикаты из мяса индейки, однако происхождение этого сырья не указывал, а также не предоставлял документы о его ветеринарной экспертизе. Общий объем продуктов из неизвестного сырья составил почти 5 тонн.

«Уполномоченными лицами ООО „Абсолют-Агро“ оформлены транзакции переработка/производство без указания информации о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и используемом сырье. В частности, процедуры нарушены для замороженной голени, печени и филе бедра индейки», — отмечает пресс-служба РУ Россельхознадзора.
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Более того, по указанному на упаковке адресу не оказалось пищевого цеха, здесь находится Ханты-Мансийское окружное управление следственного комитета РФ.

Выявленное нарушение направлено в Управление Роспотребнадзора по ХМАО — Югре. Производителя ограничили к доступу ФГИС «Меркурий» и потребовали устранить нарушения.

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Между тем, само ООО «Абсолют Агро» имеет задолженность в 393 млн рублей из-за задержки платежей и низкой отраслевой рентабельности.

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#Алексей Каримов#Россельхознадзор#Тюменская область#Мясо#Мясокомбинат Абсолют
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