5 тонн любимых тюменцами полуфабрикатов изготовили из непонятного сырья

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Согласно информации пресс-службы РУ Россельхознадзора Тюменский агропромышленный гигант «Абсолют-Агро» изготавливал полуфабрикаты из мяса индейки, однако происхождение этого сырья не указывал, а также не предоставлял документы о его ветеринарной экспертизе. Общий объем продуктов из неизвестного сырья составил почти 5 тонн.
«Уполномоченными лицами ООО „Абсолют-Агро“ оформлены транзакции переработка/производство без указания информации о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и используемом сырье. В частности, процедуры нарушены для замороженной голени, печени и филе бедра индейки», — отмечает пресс-служба РУ Россельхознадзора.
Более того, по указанному на упаковке адресу не оказалось пищевого цеха, здесь находится Ханты-Мансийское окружное управление следственного комитета РФ.
Выявленное нарушение направлено в Управление Роспотребнадзора по ХМАО — Югре. Производителя ограничили к доступу ФГИС «Меркурий» и потребовали устранить нарушения.
Между тем, само ООО «Абсолют Агро» имеет задолженность в 393 млн рублей из-за задержки платежей и низкой отраслевой рентабельности.