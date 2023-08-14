5 тонн любимых тюменцами полуфабрикатов изготовили из непонятного сырья

Согласно информации пресс-службы РУ Россельхознадзора Тюменский агропромышленный гигант «Абсолют-Агро» изготавливал полуфабрикаты из мяса индейки, однако происхождение этого сырья не указывал, а также не предоставлял документы о его ветеринарной экспертизе. Общий объем продуктов из неизвестного сырья составил почти 5 тонн.