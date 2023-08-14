Доллар по 100. Тюменца пора закупаться впрок?

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Доллар США утром 14 августа прорвал свой годовой динамический тренд и достиг трехзначной отметки. Американская валюта торговалась за 100,31 рублей, евро — 109,65 рублей. Юань также в зелёной зоне — 13,77 (+8 копеек).
Однако, по мнению аналитиков, продолжительное время такой курс валюты не продержится — в настоящее время правительство страны принимает все меры по стабилизации курса рубля. Во первых, Банк России останавливает покупку валюты до конца года, во вторых, теперь сельхозпроизводители будут продавать свою продукцию другим странам за рубли. Перевод расчетов в агроэкспорте за рубли позволит укрепить спрос на национальную валюту.
«Правительство России не устраивает сегодняшний курс рубля. Будет сделано все возможное, чтобы его снизить. Думаю, доллар опустится до 96-98 рублей в ближайшее время», — отметил в беседе с «Нашим Городом» Тюменский экономист, доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Иван Вилков.
По его мнению, причиной ослабления рубля является изменение торгового баланса — существенно выросла разница между импортом и экспортом. Последний сократился. Также определенное влияние оказал рост цен на энергоносители.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов также уверен, что курс рубля стабилизируется в ближайшие месяц-два. Укрепить рубль позволят выросшие цены на нефть марки Brent, а также сокращение импорта.
«Во-первых, из-за слабого рубля произойдет неизбежное сокращение импорта. Во-вторых, окажет влияние эффект более высокой стоимости нефти Brent, поднявшихся выше $85 за баррель, а также сокращения дисконта Urals к Brent до $15 с недавних $25-30. Рост нефтяных цен окажет непосредственное воздействие на рост объема валютной выручки, и это окажет дополнительную поддержку курсу российского рубля», — заявил Суверов в беседе с РГ.
По словам Ивана Вилкова, сегодня вкладывать деньги во что-либо без необходимости не стоит.
«Если нужно что-то купить, то покупайте. Но скупать товары впрок смысла нет. Что касается покупки валюты, я бы тоже не рекомендовал ее сейчас приобретать. Если имеются сбережения, то их можно хранить на депозите в рублях, открыть счет в юанях, купить золото или акции иностранных компаний-экспортеров. Если говорить о хранении средств в краткосрочном периоде, то лучше выбрать рублевый депозит», — отметил Иван Вилков.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осенью вырастут цены на кофе, чай, сигареты и медикаменты на основе спирта. Подорожание составит от 5 до 15%.