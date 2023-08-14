Доллар по 100. Тюменца пора закупаться впрок?

Однако, по мнению аналитиков, продолжительное время такой курс валюты не продержится — в настоящее время правительство страны принимает все меры по стабилизации курса рубля. Во первых, Банк России останавливает покупку валюты до конца года, во вторых, теперь сельхозпроизводители будут продавать свою продукцию другим странам за рубли. Перевод расчетов в агроэкспорте за рубли позволит укрепить спрос на национальную валюту.