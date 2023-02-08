Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет

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Крупнейший региональный производитель мясных изделий — Ишимский мясокомбинат — оказался готов к такому высокому спросу со всех точек зрения. В первую очередь, с позиции обеспеченности сырьем: предприятие входит в состав агрохолдинга «Юбилейный», где в год выращивается 200 000 голов свиней. Технологических сложностей тоже не возникает: годом ранее предприятие инвестировало 120 миллионов рублей в повышение производственной мощности полуфабрикатного цеха. Всего в Тюменской области 2 мясокомбината — «Согласие» и «Ишимский мясокомбинат». Мощность первого составляет 31 тонну в сутки, а второго — уже 50 тонн в сутки.
Но ранее компания все же испытывала нехватку производственных мощностей, и по этой причине не закрывала спрос потребителей на данный вид полуфабрикатов. В декабре 2021 года производитель продукции брендов «Ишимский», «Барьево» и «Аппетитная страна» сообщил об открытии нового цеха. Он занимает площадь 600 кв. м. и, несмотря на свое название, производит также фарши, котлеты и купаты.
«Ранее мы могли производить 120 тонн пельменей и 15 тонн котлет в месяц. По этим группам товаров мощности мясокомбината были предельными. После расширения цеха мы готовы выпускать вдвое больше пельменей и котлет — 240 тонн и 30 тонн соответственно», — рассказал директор Ишимского мясокомбината Иван Рыбаков.
Спустя год после запуска цеха крупнейший производитель мясных изделий Тюменской области отмечает, что этого достаточно для удовлетворения потребности жителей Тюменской области и частично еще 14-ти регионов, в которые ведет поставки. Не случайно Ишимский мясокомбинат официально признан «Лидером отрасли» в УрФО рейтингом НИИ Социального развития и предпринимательства и, очевидно, намерен удерживать эту планку — как минимум.