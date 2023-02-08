Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет

Крупнейший региональный производитель мясных изделий — Ишимский мясокомбинат — оказался готов к такому высокому спросу со всех точек зрения. В первую очередь, с позиции обеспеченности сырьем: предприятие входит в состав агрохолдинга «Юбилейный», где в год выращивается 200 000 голов свиней. Технологических сложностей тоже не возникает: годом ранее предприятие инвестировало 120 миллионов рублей в повышение производственной мощности полуфабрикатного цеха. Всего в Тюменской области 2 мясокомбината — «Согласие» и «Ишимский мясокомбинат». Мощность первого составляет 31 тонну в сутки, а второго — уже 50 тонн в сутки.