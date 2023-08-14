В Тюмени эвакуировали три корпуса поликлиники №5

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Тюмени эвакуировали сегодня несколько корпусов городской поликлиники № 5. Речь об отделениях на улице Вьюжной, Червишевском и Московском трактах. Персонал больницы и посетителей вывели из зданий из-за поступившего сообщения о минировании.
На место ЧП были работали кинологи и сотрудники полиции. В зданиях по улице Вьюжной и на Московском тракте уже все проверили. К счастью, тревога оказалась ложной. В настоящее время филиалы работают в штатном режиме.
Филиал поликлиники по адресу Червишевский тракт, 68, до сих пор закрыт.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неделю назад были эвакуированы сотрудники и посетители МФЦ в ЖК «Новин». Там обнаружили подозрительный рюкзак. Позже выяснилось, что его забыл один из посетителей МФЦ — в рюкзаке находились книги.