Тюменским родителям выделили 5 млрд рублей на пособия

Тюменские родители получат более 5,3 млрд рублей на пособия. В отделении СФР по Тюменской области рассказали, что эта сумма будет разделена на родителей 112 тысяч детей и 3,7 тысяч беременных женщин. Пособия назначаются для воспитания детей в семьи, чей доход меньше прожиточного минимума. В Тюменской области ПМ составляет 14375 рублей.