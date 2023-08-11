Тюменским родителям выделили 5 млрд рублей на пособия

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Тюменские родители получат более 5,3 млрд рублей на пособия. В отделении СФР по Тюменской области рассказали, что эта сумма будет разделена на родителей 112 тысяч детей и 3,7 тысяч беременных женщин. Пособия назначаются для воспитания детей в семьи, чей доход меньше прожиточного минимума. В Тюменской области ПМ составляет 14375 рублей.
— Выплата назначается беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет, — рассказали в ведомстве.
Размер пособия индивидуален. Он зависит от доходов конкретной семьи: 50% — 7088 рублей; 75% — 10632 рубля; 100% —14176 рублей. Для беременных женщин размеры пособия следующие: 50% — 7834 рубля; 75% — 11751 рубль; 100% — 15669 рублей.
В госучреждении подчеркнули, что на пособия могут претендовать только граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны.