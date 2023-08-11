nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Тюменским родителям выделили 5 млрд рублей на пособия

Тюменским родителям выделили 5 млрд рублей на пособия

11 августа 2023, 03:34
Фото: 1MI
Получить его могут только проживающие на территории страны граждане РФ.

Тюменские родители получат более 5,3 млрд рублей на пособия. В отделении СФР по Тюменской области рассказали, что эта сумма будет разделена на родителей 112 тысяч детей и 3,7 тысяч беременных женщин. Пособия назначаются для воспитания детей в семьи, чей доход меньше прожиточного минимума. В Тюменской области ПМ составляет 14375 рублей.

— Выплата назначается беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет, — рассказали в ведомстве.
«Легкие деньги?» как наркобизнес в Тюменской области затягивает все больше подростков
Узнать подробнее

 

Размер пособия индивидуален. Он зависит от доходов конкретной семьи: 50% — 7088 рублей; 75% — 10632 рубля; 100% —14176 рублей. Для беременных женщин размеры пособия следующие: 50% — 7834 рубля; 75% — 11751 рубль; 100% — 15669 рублей.

В госучреждении подчеркнули, что на пособия могут претендовать только граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны.

Читайте также:
Билеты на тюменский форум TNF продают за огромные деньги«Наценка за трагедию»: ритуальщики разводят на деньги вдов бойцов СВОНа заработную плату в Тюменской области живут всего 32% жителей. Откуда деньги?
#Деньги#Пособия#Граждане#Выплаты#Единовременные выплаты#Социальные выплаты#Анастасия Ильина
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области
Вчера, 01:00
Тюменская семья год ищет сына, пропавшего на СВО
Вчера, 08:37
«Делают город неприступным»: горожане о новом крытом переходе на ж/д вокзале в Тюмени
Вчера, 01:11
350 рублей не предел: тюменцев готовят к резкому повышению цен на поездки в такси
Сегодня, 01:19
«Новостроек сотни, а живут в бараках»: как в Тюмени работает программа расселения?
Вчера, 08:35
«Квартал. В Слободе»: начинается строительство нового проекта от компании «Скандиа»
Сегодня, 04:30