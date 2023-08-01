«Легкие деньги?» как наркобизнес в Тюменской области затягивает все больше подростков

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Возможно, вклад в популяризацию и видимую «крутость» наркотиков вносит современная культура. Можно ли остановить вовлечение детей в наркотрафик? И почему подростки соглашаются на работу наркокурьером?
В 2022 году при снижении числа несовершеннолетних преступников на 5,6% (с 408 до 385), выросло число самих преступлений, в связи с чем отмечался рост показателя незаконных деяний, совершенных подростками с 433 эпизодов до 490. Это следует из отчете УМВД по Тюменской области, который имеется в распоряжении редакции.
Вместе с тем число наркопреступлений среди тюменцев еще не достигших 18 лет в 2022 году выросло более чем на 485% по сравнению с показателем прошлого года.
Заместитель председателя комитета по социальной политике Глеб Трубин отмечал, что оборот наркотиков в Тюменской области вырос на 30%, причем в это вовлечена молодежь.
«С каждым годом эта пагубная вещь все растет и растет в статистике. Какие меры требуются, чтобы снижалось количество молодежи, которая взаимодействует с наркотиками, может требуется ужесточение законодательства или возвращение ФСКН?», — задается вопросом Трубин.
По мнению начальника УМВД России по Тюменской области Леонида Коломиеца, чтобы повлиять на подростков, необходимо организовывать и проводить работу с детьми, непосредственно проводить работу в образовательных учреждениях.
«Нужно скорее доносить нам информацию о тех или иных проблемах, которые существуют в школе или колледже. Тогда мы сможем более оперативно реагировать на ситуацию и принимать меры», — считает генерал-майор полиции.
Источник редакции в правоохранительных органах, сообщил, что многие подростки, участвующие в наркотрафике в Тюменской области и сами употребляют различные вещества.
«Чисто мое мнение — их на наркотики подсаживают работодатели. Это выгодно для них, ведь с формированием зависимости у ребенка и потребностью в новой дозе, дилер может платить ему не деньгами, а этой отравой», — считает инсайдер.
Чаще всего молодые ребята устраиваются работать закладчиками, в день им нужно раскинуть в городе несколько пакетиков с различными веществами, после чего им тут же переводят деньги. Случается, что подозрительная финансовая активность и переводу крупных сумм как раз и становятся признаком того, что ребенок замешан в наркобизнесе. Однако чаще всего подростки попадаются сразу с «весом».
«Выясняется органами где должна быть сделана закладка, ребенок туда приходит и все, его пакуют и увозят в отделение», — объясняет наш источник.
А ответственность за хранение и распространение наркотиков наступает для граждан РФ уже в 16 лет, исключение составляет хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, в этом случае уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. И наиболее вероятно, что еще не вкусивший жизнь подросток встретит свое совершеннолетие, а может и 30-летие — в тюрьме. Ведь сейчас санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, хотя при особо крупном размере наркодилеру могут дать и пожизненный срок.
«Большинство наркокурьеров не отрабатывают и года. Они являются обычной разменной монетой, а потому эта работа обречена изначально. Важно, чтобы подростки это поняли», — говорит источник, связанный с правоохранительными органами.
Но есть и другая жуткая статистика — по данным прокуратуры Тюменской области за 2022 год, было зарегистрировано на 4,8% больше случаев отравлений наркотиками. В результате 216 человек скончались. По мнению специалистов прокуратура региона, это также сигнализирует об отсутствии надлежащей работы с наркопотребителями.
Вопреки предположению прокуратуры и УМВЛ по Тюменской области, сами подростки и многие психологи считают, что проблема в том, что профилактическая работа ведется в неверном ключе.
«Насколько я знаю, в школах регулярно сейчас проводят уроки о том, что наркотики — это плохо, это смерть и все в этом ключе. И детей просто запугивают, ибо это самый простой способ воздействия. Однако для подростка, который уже не готов верить всему на слово, это может действовать, как провокация. Он видит, что вот это опасно и об этом прямо кричат, а в подростковом возрасте опасность часто ошибочно приравнивают к крутости», — говорит психолог Петр Зосимов.
Он также говорит о том, что пробел в работе с подростками в том, что наркотики подаются, как что-то мгновенно убивающее и вызывающее в секунду безумную зависимость. Но на деле, если ребенок все же попробовал запрещенные вещества, он видит, что с ним, вроде как ничего не произошло, а потому может продолжить употребление, решив, что все сказанное ему ранее — ложь.
«Важно показывать не столько запугивающую картину, сколько более реальную, которая на деле будет более эффективной. Нужно рассказывать о реальных историях людей, которые потеряли из-за наркотиков все и теперь не могут реабилитироваться. Важно говорить о „хитрости“ наркотиков, о том, что это тягучее болото, которое засасывает медленно, но наверняка», — предполагает психолог.
Эксперт считает, что необходимо проводить пропаганду жизни без наркотиков под разными углами. Так как для подростков, в их культуре сейчас, употребление и участие в наркобизнесе, якобы, круто, а все эти скучные уроки с одинаковыми слайдами — «антикруто». Нужно поменять восприятие этих двух вещей, в частности, с помощью более современных занятий в учебных заведениях, загородных лагерях, спортивных секциях и др.
Проблема с пропагандой и романтизацией наркотиков в современной культуре зрела последние 20 лет. С каждым годом музыканты все чаще добавляли «наркомотивы» в свои песни, то же самое заметно по фильмам и сериалам.
В борьбу с этим не так давно вступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Сначала ее заявления с просьбой проверить того или иного музыканта, вызывали у общества неоднозначные эмоции. Однако после того, как популярные артисты стали публично извиняться за упоминание наркотиков в своих песнях, а также вырезать эти моменты из композиций, стало очевидно, что эта работа дает свои плоды.
Так за пропаганду наркотиков дела были заведены на таких звезд, как Моргенштерн, Кизару и даже на тюменца, выступающего под псевдонимом OG Buda. После информации об этом, разлетевшейся по СМИ, многие другие музыканты, во избежание той же участи, поспешили убрать упоминание наркотиков из своих музыкальных композиций.
«Я уверен, что это в будущем позитивно скажется на молодежи. Музыканты для них авторитет. И если эти люди хотя бы не будут упоминать наркотики в своем творчестве, то поводов задуматься об употреблении или вступлении в наркобизнес, последнее кстати часто пиарят современные реперы, будет меньше», — говорит психолог.
Вернемся к тому, что закладчики — разменная монета для представителей наркобизнеса. По мнению тюменца, ранее работавшего в правоохранительных органах, серьезная проблема в области пресечения наркоторговли, кроется в том, что главные лица наркотрафика все еще на свободе.
«Правоохранители ловят закладчика и, например, того, кто ему дал расфасованный товар. О таких задержаниях часто пишут и хвалятся ими. Однако в крайне малом проценте случаев, дается выйти по этой цепи дальше и найти человека, который давал товар на фасовку, того, кто привез товар сюда и так далее. На самом деле крупных наркобаронов не так много, задержав хотя бы одного из них, трафик бы существенно уменьшился. И разумеется у подростков стало бы меньше выходов в этот бизнес. Понимаете, надо трубу перекрывать, а не класть тряпку под капающий кран», — говорит тюменец.
Он убежден, что проблему распространения наркотиков в Тюменской области и во всей стране нужно поднимать регулярно до тех пор, пока правоохранителей не замотивируют идти до вершины цепочки наркобизнеса.
Проблема вовлечения подростков в наркоторговлю многогранна и фронтов работы много, при чем во многих из них уже отмечаются серьезные пробелы. Но эта работа должна вестись комплексно. У подростков должен складываться негативный образ человека, который связан с наркотиками, а сами наркотики должны представляться чем-то явно недостойным их внимания. Это должно быть естественно сформировано средой жизни несовершеннолетнего. Наравне с пропагандой должны работать и правоохранители которым необходимо в корне пресекать огромное ветвистое дерево наркобизнеса в каждом регионе страны.