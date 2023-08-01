«Легкие деньги?» как наркобизнес в Тюменской области затягивает все больше подростков

А ответственность за хранение и распространение наркотиков наступает для граждан РФ уже в 16 лет, исключение составляет хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, в этом случае уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. И наиболее вероятно, что еще не вкусивший жизнь подросток встретит свое совершеннолетие, а может и 30-летие — в тюрьме. Ведь сейчас санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, хотя при особо крупном размере наркодилеру могут дать и пожизненный срок.