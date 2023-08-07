Билеты на тюменский форум TNF продают за огромные деньги

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
По данным «Нашего города», тюменские бизнесмены смогут посетить Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023) только после оплаты билета. Формат участия Delegate стоит 269 тысяч рублей, а за Business придётся заплатить уже 649 тысяч.
Основное условие для участников — перечислить деньги и зарегистрироваться до 20 августа.
«Есть возможность прийти на форум 18 сентября, это нулевой день. Тогда его посетят студенты и преподаватели вузов», — сообщили «Нашему городу» организаторы TNF-2023.
На выставку Expo TNF тоже можно прийти бесплатно. Официально TNF-2023 пройдёт с 19 по 21 сентября на Республики, 142.
Стоит отметить, что в 2022 году участники мероприятия отмечали, что в мире выстраиваются две основные тенденции. Главная из них — изменение климата и замена традиционным источникам энергии.