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Published Сегодня, 13:48

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Updated Сегодня, 13:54

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Билеты на тюменский форум TNF продают за огромные деньги

7 августа 2023, 13:48
Фото: TNF-2022
Желающие должны зарегистрироваться за месяц до его начала.

По данным «Нашего города», тюменские бизнесмены смогут посетить Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023) только после оплаты билета. Формат участия Delegate стоит 269 тысяч рублей, а за Business придётся заплатить уже 649 тысяч.

Основное условие для участников — перечислить деньги и зарегистрироваться до 20 августа.

«Есть возможность прийти на форум 18 сентября, это нулевой день. Тогда его посетят студенты и преподаватели вузов», — сообщили «Нашему городу» организаторы TNF-2023.

На выставку Expo TNF тоже можно прийти бесплатно. Официально TNF-2023 пройдёт с 19 по 21 сентября на Республики, 142.

Стоит отметить, что в 2022 году участники мероприятия отмечали, что в мире выстраиваются две основные тенденции. Главная из них — изменение климата и замена традиционным источникам энергии.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа#Александр Мязин
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