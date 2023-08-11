Итоги дня Тюмени: запрет лекарств без рецепта, городом-миллионник, такси дорожает

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
В тюменских аптеках со следующего месяца запретить продавать большую часть лекарственных средств. С осени приобрести препараты от давления, диабета, заболеваний щитовидных железы можно будет только по рецепту. В их списке — антибиотики, сердечно-сосудистые и гипотензивные препараты, некоторые обезболивающие, ингаляторы, которые применяют при астме, препараты от болезней легких, оральные контрацептивы, виагра. Эксперты отмечают, что в жизни могут быть экстренные ситуации. Таблетки могут просто закончится, а рецепт быстро не получить. Последствия могут быть очень серьезными.
На конец 2022 года в Тюмени проживали 852 тысячи человек.
«С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города в прогнозном периоде будет расти и по базовому варианту составит в 2024 году — 868,5 тысяч человек, в 2025 году — 880,9 тысяч человек, в 2026 году — 893,7 тысяч человек», — указано в опубликованном документе.
При этом общий коэффициент рождаемости снизился по сравнению с предыдущим годом на 1,2% и составил 12,2. В ближайшие годы ожидается снижение общего коэффициента рождаемости с 11,8 в 2024 году до 11,1 в 2026 году. Естественный прирост населения составит 2,8 тысяч человек в 2024 году, 2,9 тысяч в 2025 году, 2,6 тысяч в 2026 году.
Росстат опубликовал обновленные данные об услугах такси. По итогам июня стоимость поездки на таксомоторе достигла максимума за последние десять лет: 32,53 рублей в расчете на 1 км пути. Более того, с 1 сентября во всех регионах страны должны быть введены реестры перевозчиков и автомобилей такси. Для легальной работы водитель обязан зарегистрироваться.
Теперь для водителей нужно проводить медосмотры, проверят техосмотр автомобилей до начала рейса и по их окончании. Главной целью закона, по мнению его разработчиков, должно стать усиление ответственности агрегатора такси за пассажира во время поездки. Однако участники рынка заявляют, что документ предназначен для сбора денег в бюджеты разных уровней.
За два месяца работы филиала Фонда «Защитники Отечества» по Тюменской области, координаторам поступило порядка 900 обращений. 30% из них связаны с получением удостоверения ветерана боевых действий и помощью в восстановлении документов для получения данного удостоверения. 11 августа 15 мужчинам, вернувшимся с зоны СВО вручили эти удостоверения.