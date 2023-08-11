Итоги дня Тюмени: запрет лекарств без рецепта, городом-миллионник, такси дорожает

В тюменских аптеках со следующего месяца запретить продавать большую часть лекарственных средств. С осени приобрести препараты от давления, диабета, заболеваний щитовидных железы можно будет только по рецепту. В их списке — антибиотики, сердечно-сосудистые и гипотензивные препараты, некоторые обезболивающие, ингаляторы, которые применяют при астме, препараты от болезней легких, оральные контрацептивы, виагра. Эксперты отмечают, что в жизни могут быть экстренные ситуации. Таблетки могут просто закончится, а рецепт быстро не получить. Последствия могут быть очень серьезными.