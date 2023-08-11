В Тюмени запретят продажу лекарств без рецепта

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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В тюменских аптеках хотят запретить с сентября этого года большую часть лекарственных средств. С осени приобрести препараты от давления, диабета, заболеваний щитовидных железы можно будет только по рецепту врача.
Согласно Постановлению правительства РФ №468 от 24.03.2023, аптеки должны будут вносить сведения о рецептах в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов и иные формы отчетности.
В списке рецептурных медикаментов — антибиотики, сердечно-сосудистые и гипотензивные препараты, некоторые обезболивающие, ингаляторы, которые применяют при астме, препараты от болезней легких, практически все лекарства, которые принимают при болезнях щитовидной железы, комбинированные оральные контрацептивы, виагра.
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева сообщила, что министру здравоохранения Мурашко уже направлено от профессионального сообщества письмо с вопросами. Пока ответ на него не получен. «СоюзФарма» также обратилась в несколько профильных министерств с просьбой дать разъяснения, как применять новое постановление на практике, пишут «Новые Известия».
В жизни могут быть экстренные ситуации. К примеру, у человека закончились таблетки, которые он пьет непрерывным курсом. Но попасть к врачу он сможет только через несколько дней или недель. Последствия могут быть очень серьезными.
По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, в связи с неготовностью к нововведению, президенту России Владимиру Путину направлено письмо с с просьбой отложить введение в действие Постановления правительства РФ №468 от 24.03.2023. минимум на 2 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области утвержден список категорий жителей региона, которым будут предоставлены бесплатные лекарственные средства или медицинские препараты с 50% скидкой. В него вошли дети из многодетных семей, жители региона, проживающие в селах в районах Крайнего Севера, люди с болезнью Паркинсона и т. д.