nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Топ-5 самых богатых женщин в Тюменской области

Топ-5 самых богатых женщин в Тюменской области

10 августа 2023, 09:06
Фото: 1MI

Топ-5 самых богатых женщин в Тюменской области

Бизнесвумен обогнали крайне состоятельных мужчин.

Ежегодно женщин в рейтинге самых богатых людей региона становится только больше, что не может не радовать. Трудятся они практически во всех сфера, которые считаются доходными в Тюменской области.

1 место.

Самой богатой женщиной в этом году стала Елена Низамова, руководящая группой компаний «ЭНКО». С каждым годом доходы ее дела увеличиваются. В общем рейтинге она поднялась на 5 позиций, а в женский зачет смогла возглавить, перескочив со второго места.

2 место.

Представительница армянской диаспоры Мариам Степанян имеет отношение в известному холдингу «Арсиб» и зарабатывает на компаниях, работающих в области сельского хозяйства. Она ежегодно попадает в число самых богатых людей Тюменской области, но в этом году кратно улучшила свои позиции на фоне других женщин. В общем рейтинге она оказалась на 17 позиции.

3 место.

Недалеко от коллеги по холдингу ушла и Вардитер Нерсисян, бизнес которой также связан с «Арсибом». Она сохранила свою бронзу женского рейтинга, однако из-за множественных дел о банкротстве, в общем ТОПе упала на 4 позиции и оказалась на 23 месте.

4 место.

Неожиданно в дамском рейтинге на 4 позиции оказалась Людмила Черкасова, бенефициар нескольких компаний в Тюменской области и Карелии. Ранее она вовсе была в хвосте ТОПа богатых и не попадала в список пяти богатейших женщин. Но в 2022 году оказание кадастровых услуг и землеустроительные работы вознесли ее ближе к вершине.

5 место.

Прошлогодний лидер женского зачета Лусине Срабян, на этот раз оказалась в хвосте. Причем она также значительно упала и в общем зачете. женщина также работает с компаниями «Арсиба» и занимается сельским хозяйством, но по ней дела о банкротстве ударили значительнее других фигур бизнес-империи.

Топ-100 богатых людей Тюменской области
Узнать подробнее

В спецпроекте «Нашего города» — ТОП-100 богатых людей Тюменской области вы можете подробнее узнать о компаниях, которые находятся в крепких женских руках и о том, какие доходы они приносят.

Читайте также:
Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строителиСтоимость ОСАГО для тюменцев выросла с начала года почти на четверть«Росводоканал Тюмень»: качество воды соответствует нормативам
#Богатые#Богатство#Деньги#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области
Сегодня, 01:00
Тюменская семья год ищет сына, пропавшего на СВО
Сегодня, 08:37
«Делают город неприступным»: горожане о новом крытом переходе на ж/д вокзале в Тюмени
Сегодня, 01:11
Скандальная тюменская порнозвезда нашла новый способ заработка
Сегодня, 10:00
«Новостроек сотни, а живут в бараках»: как в Тюмени работает программа расселения?
Сегодня, 08:35
В Тюмени детей-сирот приравняли к умственно отсталым
Сегодня, 07:41