Топ-5 самых богатых женщин в Тюменской области

Представительница армянской диаспоры Мариам Степанян имеет отношение в известному холдингу «Арсиб» и зарабатывает на компаниях, работающих в области сельского хозяйства. Она ежегодно попадает в число самых богатых людей Тюменской области, но в этом году кратно улучшила свои позиции на фоне других женщин. В общем рейтинге она оказалась на 17 позиции.