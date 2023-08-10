Топ-5 самых богатых женщин в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Ежегодно женщин в рейтинге самых богатых людей региона становится только больше, что не может не радовать. Трудятся они практически во всех сфера, которые считаются доходными в Тюменской области.
Самой богатой женщиной в этом году стала Елена Низамова, руководящая группой компаний «ЭНКО». С каждым годом доходы ее дела увеличиваются. В общем рейтинге она поднялась на 5 позиций, а в женский зачет смогла возглавить, перескочив со второго места.
Представительница армянской диаспоры Мариам Степанян имеет отношение в известному холдингу «Арсиб» и зарабатывает на компаниях, работающих в области сельского хозяйства. Она ежегодно попадает в число самых богатых людей Тюменской области, но в этом году кратно улучшила свои позиции на фоне других женщин. В общем рейтинге она оказалась на 17 позиции.
Недалеко от коллеги по холдингу ушла и Вардитер Нерсисян, бизнес которой также связан с «Арсибом». Она сохранила свою бронзу женского рейтинга, однако из-за множественных дел о банкротстве, в общем ТОПе упала на 4 позиции и оказалась на 23 месте.
Неожиданно в дамском рейтинге на 4 позиции оказалась Людмила Черкасова, бенефициар нескольких компаний в Тюменской области и Карелии. Ранее она вовсе была в хвосте ТОПа богатых и не попадала в список пяти богатейших женщин. Но в 2022 году оказание кадастровых услуг и землеустроительные работы вознесли ее ближе к вершине.
Прошлогодний лидер женского зачета Лусине Срабян, на этот раз оказалась в хвосте. Причем она также значительно упала и в общем зачете. женщина также работает с компаниями «Арсиба» и занимается сельским хозяйством, но по ней дела о банкротстве ударили значительнее других фигур бизнес-империи.
В спецпроекте «Нашего города» — ТОП-100 богатых людей Тюменской области вы можете подробнее узнать о компаниях, которые находятся в крепких женских руках и о том, какие доходы они приносят.