Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строители

Впервые за последние несколько лет владелец бизнеса в сфере сельского хозяйства — основатель «Агрохолдинга Юбилейный» Николай Мамонтов. Предполагается, что это связано со стремлением региона перейти к независимому производству сельскохозяйственной продукции, что послужило поводом вливания крупных средств в эту сферу бизнеса. Но напомним, что его активы меньше аналогичного показателя у строителей, он выбирался на вершину за счет крупной выручки. Причем другие аграрии региона такого значительно скачка в 2022 году не показали