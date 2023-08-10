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Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строители

10 августа 2023, 05:13
Фото: Midjourney

Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строители

Однако ни один из них не одолел лидера рейтинга.

Впервые за последние несколько лет владелец бизнеса в сфере сельского хозяйства — основатель «Агрохолдинга Юбилейный» Николай Мамонтов. Предполагается, что это связано со стремлением региона перейти к независимому производству сельскохозяйственной продукции, что послужило поводом вливания крупных средств в эту сферу бизнеса. Но напомним, что его активы меньше аналогичного показателя у строителей, он выбирался на вершину за счет крупной выручки. Причем другие аграрии региона такого значительно скачка в 2022 году не показали

Десятка богатейших по большей части состоит из строителей, это серебряный призер рейтинга богатеев — Михаил Вольфсон, владелец компании «ПСК ДОМ», обладатель бронзы Александр Гайдуков, владелец СЗ «Зеленый мыс», Елена Низамова, глава группы компаний «ЭНКО», занявшая 4 место. Сумма их чистых активов превышает 19 миллиардов рублей, что равняется почти половине городского бюджета на 2022 год.

Топ-100 богатых людей Тюменской области
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Подробнее о заработке каждого из бизнесменов вы можете узнать в спецпроекте «Нашего города» — ТОП-100 богатых Тюменской области, где мы проанализировали, чистые активы, выручку и чистую прибыль самых крупных тюменских компаний и их владельцев.

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Топ-100 богатых людей Тюменской области
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