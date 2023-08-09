«Ограбление или цирк»: избитую и обворованную тюменку обвинили в присвоении 3 млн

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Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:54
На улице Газовиков двое напали на тюменку — ее ударили по голове и забрали сумку, в которой находилось 5 миллионов рублей. После инцидента женщина поехала в больницу и также заявила о преступлении. Однако, когда правоохранители нашли грабителей, те заявили, что действовали с женщиной в сговоре и это она попросила их инсценировать грабеж, чтобы позже «распилить» деньги, которые, кстати, принадлежали ее работодателю — сети «Светлое и Темное». Что же произошло на самом деле?
Работа тюменки заключалась в том, что она инкассирует магазины сети «Светлое и Темное» в Сургуте, после чего привозит деньги начальству в Тюмень. 15 сентября 2022 года женщина вернулась в Тюмень из стандартной рабочей поездки и должна была на следующий день передать сумку с деньгами работодателю. В 9 утра 16 сентября, по дороге в офис, на нее напали двое неизвестных, ее ударили по голове и отобрали сумку, в которой находились 5 миллионов рублей компании и 60 тысяч рублей личных средств женщины.
«Она обратилась в ОКБ №2, все травмы зафиксированы. Позже полицейские возбудили дело о краже. Выяснилось, что одним из грабителей был знакомый пострадавшей. Он знал кем она работает и о крупных суммах, которые ей приходится перевозить», — рассказал «Нашему городу» адвокат женщины Александр Малюгин.
В ходе очной ставки обвиняемые в краже заявили, что женщина, якобы, сама предложила им 50 тысяч рублей за инсценировку ограбления, а деньги компании желала присвоить. Также мужчины сказали, что встречались с тюменкой за 2-3 дня до инцидента, чтобы спланировать «кражу», однако за 2-3 дня до происшествия женщина находилась в Сургуте.
«Мужчины, организовавшие кражу, ранее судимы. Один из них еще в прошлом году скончался от передозировки. Женщина же ни разу не судима, она не располагает крупными средствами, у нее нет машины она не летает на дорогостоящие курорты и живет в съемной квартире», — говорит о фигурантах дела Малюгин.
Сейчас по вменяемой статье, которая относится к тяжким преступлениям, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Правоохранители зацепились за версию с организацией кражи и завели на тюменку дело по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение чужого имущества группой лиц. Однако в деле сейчас почему-то фигурируют лишь 3 миллиона.
«Пока неизвестно куда делись еще 2 миллиона. Но женщину после этого на два дня закрыли в изоляторе, возможно, чтобы оказать давление и вытащить признание. Она оба дня рыдала за решеткой, потому что не понимала как ограбление переросло в это. Но до сих пор отстаивает свою невиновность», — говорит адвокат.
Позже женщину отпустили и в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий — теперь ей нельзя контактировать с ограбившими ее мужчинами. Однако сторону защиты возмутило распространение в СМИ информации о том, что женщина инсценировала свое ограбление, ведь журналисты подают еще не доказанное обвинение в утвердительной форме, что может сказаться на чести и достоинстве тюменки.
«Мы понимаем, что правоохранительные органы должны в СМИ отчитаться о своей работе. Но так поступать — неправильно, потому мы и хотим рассказать о нашей версии событий. Мы считаем, что органы следствия идут по неправильному пути и поверили лицам, которые говорят об инсценировке», — говорит адвокат.
Сейчас, по словам Малюгина, в деле, кроме показаний «грабителей», пока ничего нет. Ни телефонных разговоров, ни фактов передачи денег, ни самих денег пока не нашли.
«Дело висит, но мы обжалуем меру пресечения и возбуждение уголовного дела на женщину. Документы мы подали, но следователь не отвечает на это в установленные законом сроки, поэтому придется и на него писать жалобу», — говорит адвокат.
Чтобы разобраться в этом непростом деле и понять, чья версия событий больше приближена к реальности, юрист Алексей Григорьев рекомендует провести опрос на полиграфе.
«Я бы заявил ходатайство о проведении полиграфа для женщины, а после для самого полиграфолога. Хоть это и не является безусловным доказательством, но может сыграть существенную роль в суде. Причем дело-то простое, нужно просто сопоставить факты и все станет ясно», — говорит юрист.
Источник редакции в правоохранительных органах объяснил, что для передачи дела тюменки в суд, необходимо доказать устойчивую связь фигурантов дела. Если сговор все же был, то необходимо доказать и наличие корыстной цели — извлечение прибыли.
«В чистом виде статьи о присвоении здесь скорее всего не будет. Могут переквалифицировать на мошенничество, но все зависит от доказательств. Сейчас нужно найти подтверждения того, что сговор был, узнать, как это происходило и, в первую очередь, выяснить где деньги. Важно доказать то, что женщина на этом „наварилась“, иначе обвинение голословное», — говорит правоохранитель.
Однако сейчас женщина живет, как на иголках, она не знает, будет ли обвинение снято или же дело передадут в суд и ее ждут судебные тяжбы. Однако адвокат женщины, цитируя следователя по делу, сказал «у нас такие дела нераскрытыми не остаются». Это вызывает у стороны защиты серьезные опасения. Ведь есть вероятность того, что невиновную и ограбленную тюменку на десяток лет отправят в колонию.