«Ограбление или цирк»: избитую и обворованную тюменку обвинили в присвоении 3 млн

На улице Газовиков двое напали на тюменку — ее ударили по голове и забрали сумку, в которой находилось 5 миллионов рублей. После инцидента женщина поехала в больницу и также заявила о преступлении. Однако, когда правоохранители нашли грабителей, те заявили, что действовали с женщиной в сговоре и это она попросила их инсценировать грабеж, чтобы позже «распилить» деньги, которые, кстати, принадлежали ее работодателю — сети «Светлое и Темное». Что же произошло на самом деле?