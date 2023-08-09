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«Браво!»: слушание дела об избиении тюменского полицейского закончилось овациями

9 августа 2023, 12:00
Фото: 1MI
Слушание дела об избиении тюменского полицейского закончилось овациями

Слушание дела об избиении тюменского полицейского закончилось овациями

После продолжительных аплодисментов судья приняла неожиданное решение.
Сюжет
Суд

Сегодня в одном из залов Ленинского районного суда Тюмени лидер тюменского РКРП Александр Черепанов произнес двухчасовую речь, которая вызвала у многочисленных слушателей восторг, выразившийся в аплодисментах, гремевших несколько минут. В зале собрались коммунисты, которые отстаивают невиновность Черепанова.

«Это было эпично! Но, когда все утихли, судья приняла решение — выгнать всех из зала. Хотя никого эти аплодисменты не перебивали, но пришлось слушателям уйти», — рассказал «Нашему городу» Павел Руснаков, адвокат Александра Черепанова.

Напомним, Александра Черепанова обвиняют в избиении подполковника Вячеслав Волковицкого. По заявлению обвинителя, в ходе пресечения несанкционированного шествия, 71-летний коммунист ударил его по лицу. Однако Черепанов убежден в своей невиновности.

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Ранее «Наш город» рассказывал о деталях дела Александра Черепанова и о вопросах к судье, ведущей процессы по его делу.

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