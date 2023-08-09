«Браво!»: слушание дела об избиении тюменского полицейского закончилось овациями

Сегодня в одном из залов Ленинского районного суда Тюмени лидер тюменского РКРП Александр Черепанов произнес двухчасовую речь, которая вызвала у многочисленных слушателей восторг, выразившийся в аплодисментах, гремевших несколько минут. В зале собрались коммунисты, которые отстаивают невиновность Черепанова.