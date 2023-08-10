Стали известны имена самых богатых людей Тюменской области

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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Updated Сегодня, 03:13
«Наш город» составил традиционный рейтинг самых богатых людей Тюменской области. В этом году сумма активов 10 лидеров рейтинга составила более 90% от дохода города Тюмени за 2022 год. Но городской показатель равняется лишь 30 процентам от активов всех 100 олигархов.
Самым богатым человеком по результатам 2022 года в Тюменской области стал основатель «Агрохолдинга Юбилейный» Николай Мамонтов. Ему принадлежит лишь 56% прибыльного предприятия, но активная поддержка агробизнеса тюменскими властями помогли бизнесмену выбиться в лидеры рейтинга. Однако по сумме активов он проиграл всем последующим бизнесменам, на вершину его вознесла 6-миллиардная выручка.
Серебро денежной гонки досталось владельцу компании «ПСК ДОМ» Михаилу Вольфсону. Он уже второй год уверенно держится на второй строчке рейтинга и успешно развивает свой строительный бизнес.
Третьим стал еще один застройщик, которого часто называют главным конкурентом Владимира Шевчика, это Александр Гайдуков, владелец прибыльного СЗ «Зеленый мыс». В прошлом году он был лишь на 54 месте, но кратно увеличил заработок благодаря новым проектам.
Также в десятку лидеров попали Елена Низамова, глава группы компаний «ЭНКО», Олег Витязев, владеющий тюменской нефтесервисной компанией «НПП „Сиббурмаш“, Юрий Михеев, владелец сети магазинов автозапчастей, Василий Бочкарев, владелец фабрики пластконструкций, Николай Руссу, экс-депутат облдумы и глава „Мостострой-11“, Булат Хайруллин, компаньон Олега Витязева, совладелец и руководитель „Сиббурмаша“ и первые проигравший своему главному конкуренту Владимир Шевчик, бизнесмен и политик, заместитель секретаря Тюменского регионального отделения партии „Единая Россия“. Они заняли с 4 по 10 места соответственно.
«Наш город» разобрался в активах каждого из бизнесменов и проанализировал их работу за год, благодаря чему удалось составить ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.