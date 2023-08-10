Стали известны имена самых богатых людей Тюменской области

Самым богатым человеком по результатам 2022 года в Тюменской области стал основатель «Агрохолдинга Юбилейный» Николай Мамонтов. Ему принадлежит лишь 56% прибыльного предприятия, но активная поддержка агробизнеса тюменскими властями помогли бизнесмену выбиться в лидеры рейтинга. Однако по сумме активов он проиграл всем последующим бизнесменам, на вершину его вознесла 6-миллиардная выручка.