«Наш город» не стесняется заглянуть в «чужой карман» и вновь собирает рейтинг самых богатых людей Тюменской области.
В рейтинг богатых вошли как именитые и публичные бизнесмены, так и «темные лошадки». 2022 год перевернул бизнес-игру с ног на голову и запомнился роковыми падениями лидеров по доходам и резкими взлетами былых аутсайдеров.
На фоне стремления к импортозамещению и промышленной независимости, в лидеры выбились аграрии, обогнав строителей и даже нефтяников.
1) Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка
2) Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
3) Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.
4) Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
5) Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.
6) Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но само собой, со своими нюансами.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
Номинации "вне конкурса"
В раздел "Многоимущие" включены бизнесмены, на которых формально ничего не записано или они скрываются в запутанных схемах владения, но в регионе все знают об их состоятельности.
Основатель «Агрохолдинга Юбилейный», в который входят заводы по производству мясных продуктов, спирта, химикатов растительного производства. По итогам 2022 года возглавляет рейтинг самых богатых жителей Тюменской области. Всего 56% прибыльного предприятия и активная поддержка властей помогли Мамонтову Николаю Тихоновичу выбиться в лидеры рейтинга богатых Тюменской области с прошлогоднего 29 места.
ООО "АВТОРАСХОДНИК-ПОБЕДА"
ООО "АВТОРАСХОДНИК-ЧЕЛНЫ"
ООО "БИАЙ-КРАФТ"
ООО "ГЮТЕ ТЕХ"
ООО "КАЗАНЬ-ТРЕЙД"
ООО "ПФ "ТРАНСТЕХСЕРВИС-2"
ООО "СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО"
ООО "ТИЗЕР"
ООО "ТРАНСПРАЙМ"
ООО "ТРАНССЕРВИС УКР АЗИНО"
ООО "ТРАНССЕРВИС УКР ДЕКАБРИСТОВ"
ООО "ТРАНССЕРВИС УКР ИБРАГИМОВА"
ООО "ТРАНССЕРВИС УКР ЙОШКАР-ОЛА"
ООО "ТРАНССЕРВИС УКР ПОБЕДА"
ООО "ТРАНССЕРВИС-УКР САЛАВАТА"
ООО "ТРАНССЕРВИС-УКР-6"
ООО "ТРАНССЕРВИС-УКР-7"
ООО "ТРАНССЕРВИС-УКР-ЮЖНЫЙ"
ООО "ТРАНССЕРВИС-УКР"
ООО "ТРАНССЕРВИС-Ч"
ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС-21"
ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС-32"
ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС-ИТ"
ООО "ТТС ЛОГИСТИК"
ООО "ТТС-ЛИЗИНГ"
ООО "ТТС-УКР-ИЖЕВСК"
ООО "ТТС-УКР-УФА"
ООО "ТТС-УКР-ЧЕЛНЫ"
ООО "УК "ТРАНСТЕХСЕРВИС"
ООО "ЧОП "ОХРАНА-СЕРВИС"
ООО "ЭЛИТ - АВТО"
ООО "ЭЛИТ-УФА"
Известный в Тюмени строитель. По цепочке владеет известной компанией «ПСК ДОМ». На публике появляется редко. В прошлом году Вольфсон Михаил Геннадьевич также занимал вторую строчку в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области, и по сей день его бизнес отличается стабильностью.
АО "БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ"
АО "КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №3"
ООО "АВАНГАРД"
ООО "АГРОФИРМА "ДУБРАВА"
ООО "АК БАРС ПЕСТРЕЦЫ"
ООО "АК БАРС ТОРГ - СТРОЙ"
ООО "АФ "ЗОЛОТАЯ НИВА"
ООО "АФ "КУБНЯ"
ООО "БУИНСКИЙ САХАР"
ООО "ГОСУДАРЕВ АМБАР"
ООО "ИНВЕСТИЦИИ И КОНСАЛТИНГ"
ООО "КАЗАНСКАЯ МЕЛЬНИЦА"
ООО "КАРМАЛЫ"ООО "КОММУНА"
ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС"
ООО "МТК " АК БАРС"
ООО "ПЕСТРЕЧИНКА"
ООО "ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "АК БАРС"
ООО "СЕЛАМ"
ООО "СЕМЬ ХЛЕБОВ"
ООО "СЗ "ЖК "УДАЧНЫЙ"
ООО "СОДРУЖЕСТВО"
ООО "ТД "БЕЛЫЙ БАРС"
ООО "ТИМЕРХАН-КЕЙТЕРИНГ"
ООО "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "ТИМЕРХАН"
ООО "ХИМПРОМАГРО"
Конкурент Владимира Шевчика по аренде торговых площадей в различных ТРЦ, и в этом году Гайдуков Александр Олегович сумел превзойти оппонента, поднявшись в ТОП-100 самых богатых с 54-го на 3 место. В этом ему значительно помог строительный бизнес в лице СЗ «Зеленый мыс».
ООО "ГОРОДОК"
ООО "К2"
ООО "ОЗЕРНАЯ"
ООО "ОСТРОВ"
ООО "СТРАНА БЕРИНГА"
ООО "СТРАНА ДОМОДЕДОВО"
ООО "СТРАНА Е 1"
ООО "СТРАНА ЗАПАД"
ООО "СТРАНА М 1"
ООО "СТРАНА М 4"
ООО "СТРАНА М 5"
ООО "СТРАНА М 6"
ООО "СТРАНА М 7"
ООО "СТРАНА М 8"
ООО "СТРАНА М 9"
ООО "СТРАНА НАГАТИНО"
ООО "СТРАНА НАГОРНАЯ"
ООО "СТРАНА Т 1"
ООО "СТРАНА Т 2"
ООО "СТРАНА УЛЬЯНОВА"
ООО "СТРАНА.72"
ООО "СТРАНА.78"
ООО "СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ"
ООО "СТРАНА.МЕЛЬНИКАЙТЕ"
ООО "СТРАНА.ТОПОЛЁВАЯ"
ООО "СТРАНА.НОВОСИБИРСК"
ООО "НА МИНСКОЙ"
ООО САМОЛЕТ-ПОЯРКОВО"
ООО СТРАНА-ЭТАЛОН"
ООО "ИРИАН"
ООО "КАТРАН"
ООО "ЛОГИСТИК-СЕРВИС"
ООО "МОЛЛТИМ"
ООО "ТЕХНИК"
ООО "ЦФТ"
ООО "ЭЛИТ СТРОЙ"
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗЕЛЕНЫЙ МЫС"
Владеет стабильно развивающейся тюменской группой компаний «ЭНКО» уже 12 лет. Она успешно продвигает свой бренд, учитывая ежегодный подъем в нашем рейтинге богатых Тюменской области. На этот раз Низамова Елена Валериевна прыгнула с 9-го на 4 место.
ООО "ГАСТРО-ТРЕНДЫ
ООО "ЭНКО СТРОЙ"
ООО "ЭНКО"
ООО "ЭНКО ГАРАНТ"
ООО "ИК„"ЭНКО"»
ООО "ЭНКО ИНВЕСТ»"
ООО "ЭНКО ГРУПП"
ООО "ЭНКО ТРЭЙД"
ООО "УК "АЙВАЗОВСКИЙ"
ООО "УК„"ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
ООО "ТСК "ЭНКО"
ООО "ДСК "ЭНКО"
ООО "ТЗ „"ЭНКО"»
ООО "ГРК „"ЭНКО"
ООО "ЭНКО ДОМ"
ООО "ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "ИСК "ЭНКО"»
ООО "ЭНКО ФИНАНС"
ООО "ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ"
ООО "РА „ЭНКО"
ООО "СН „ЭНКО"
ООО "СТРОЙ-АЛЬЯНС»"
ООО "ИДК "ЭНКО"
ООО "ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП"
ООО "ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ"
ООО "ДОМОВО"
ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК"
Первый нефтяник в нашем топе замыкает пятерку лидеров рейтинга богатых. Витязев Олег Леонидович владеет тюменской нефтесервисной компанией «НПП „Сиббурмаш“», которая поставляет оборудование для «Роснефти». Старается держаться в тени, в отличие от других представителей нефтяного лобби.
ООО "АРСУ"
ООО "ЖБИ-СТРОЙ"
ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
ООО "ЛЕНИНОГОРСКРЕМСЕРВИС"
ООО "ПАУЭРМАН"
ООО "ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ"
ООО "ПРИКАМНЕФТЕСТРОЙСЕРВИС"
ООО "РЕМСЕРВИСТРАНСПОРТ"
ООО "РЕМСТРОЙ-ЭНЕРГОСЕРВИС"
ООО "РИНПО"
ООО "СЕРВИС НПО"
ООО "СИТ"
ООО "ТАГРАС-БИЗНЕССЕРВИС"
ООО "ТАГРАС-НЕФТЕГАЗСТРОЙ"
ООО "ТАГРАС-РС"
ООО "ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС"
ООО "ТАГРАС-ХОЛДИНГ"
ООО "ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС"
ООО "ТАТНЕФТЕДОР"
ООО "ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ"
ООО "ТЕХНО ТРАНС"
ООО "ТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС +"
ООО "ТМС ГРУПП"
ООО "ТМС-ТРУБОПРОВОДСЕРВИС"
ООО "ТНГ- ГЕОСЕЙС"
ООО "ТНГ-ГЕОНАВИГАЦИЯ"
ООО "ТНГ-ГРУПП"
ООО "ТНГ-ИГС"
ООО "ТНГ-ИТ"
ООО "ТНГ-КОМИГИС"
ООО "ТНГ-ЛЕНГИС"
ООО "ТНГ-ЛЕНСКОЕ"
ООО "ТНГ-УНИВЕРСАЛ"
ООО "ТНГ-ЮГРАСЕРВИС"
ООО "ТРАНССЕРВИСАЗНАКАЕВО"
ООО "ТРАНССЕРВИСБАВЛЫ"
ООО "ТРАНССЕРВИСЕЛАБУГА"
ООО "ТРАНССЕРВИСКАЗАНЬ"
ООО "ТРАНССЕРВИСЛЕНИНОГОРСК"
ООО "ТРАНССЕРВИСНУРЛАТ"
ООО "ТРАНССЕРВИССУЛЕЕВО"
ООО УК "СИСТЕМА-СЕРВИС"
ООО "УТТ БУГУЛЬМИНСКОЕ"
ООО "ФОРТ-КОНСАЛТИНГ"
ООО "ЦТИРС"
ООО "ЭА ЦЕНТР"
ООО "ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ"
ООО "ЭНЕРГОЭКСПЕРТ"
Он впервые появляется в нашем рейтинге богатых, зато сразу на 6 месте. Разбогатеть ему помогает бизнес в автомобильной сфере. Например, сеть магазинов «Автомаг» и еще несколько фирм по продаже автозапчастей. Несколько его компаний показали рекордную прибыль, увеличив прошлогодний показатель почти в 2 раза. Также Михеев Юрий Александрович имеет большой процент в компаниях сетки «РУСОЙЛ», а одной компанией владеет на все 100%.
ООО "АВТОМАГ"
ООО "ГК РУСОЙЛ"
ООО "ИМИДЖ"
ООО "ЛИДЕРТРАК"
ООО "МК-ТРЕЙД"
ООО "РУСОЙЛ"
ООО "СЕРВИС-ТРЕЙД"
ООО "СОКОЛ"
ООО "ТРЕЙД СЕРВИС"
ООО "ТЮМЕНЬСКАН"
ООО СК "РУСОЙЛ"
ООО ТД "РУСОЙЛ"
Не слишком известный предприниматель в Тюменской области. Бочкарев Василий Владимирович еще в коронавирусную эпоху обеспечил бесперебойное производство пластиковых конструкций и лишь укрепил позиции в период санкций. За год он поднялся на одну строчку вверх, что неудивительно - новостройкам, которые появляются в области по щелчку пальцев, окна необходимы.
ООО "ИКБ"
ООО "ЭКСПРОФ"
ООО "ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ"
ООО "ТД "ЭКСПРОФ"
ООО "СТРОЙМОНТАЖ"
ООО "ПЛАСТКОНСТРУКЦИЯ"
Уход Руссу Николая Александровича из Тюменской областной Думы и полное погружение в свой бизнес сыграло на руку, он поднялся с 14-го на 8 место в рейтинге самых богатых тюменцев. Его компанию «Мостострой-11» в городе зовут любимым подрядчиком губернатора, именно рабочие этой компании возводят новый корпус ТюмГУ и перекладывают главные городские дороги. Хотя «дочки» «Мостостроя-11» работают по всей России, одна из них помогала чинить Крымский мост.
АО "МОСТОСТРОЙ-11"
ОАО "ПИИ ТЮМЕНЬДОРПРОЕКТ"
ООО "ДСУ "МОСТОСТРОЙ-11"
ООО "МАУРЕР - МОСТОСТРОЙ-11"
ООО "МСТРОЙ"
ООО "РИК"
ООО "ТЕННИС-ПАЛАС"
ООО "ТЛК "МОСТОСТРОЙ-11"
Компаньон Олега Витязева, совладелец и руководитель «Сиббурмаша». Он человек более публичный и не стесняется давать интервью в СМИ. Хайруллин Булат Юсупович всегда остается немного позади своего партнера, но 10-ку лидеров рейтинга богатых Тюменской области не покидает, хоть за год упал с 7-го на 9 место.
ООО "М7 ТРАК"
ООО "ТРАНСАВТОЛАЙН"
Известный бизнесмен и политик, заместитель секретаря Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия». Владеет единственным в Тюмени аквапарком с отелем и рестораном. Но наиболее крупный доход ему приносит строительная компания ООО «Морис-Т». Шевчик Владимир Степанович стабильно держится на плаву, но конкуренты опережают, и он передвинулся с 9-го на 10-е место в ТОП-100 богатых Тюменской области.
ООО "АКВАПАРК"
ООО "БАРИНО"
ООО "БАРС"
ООО "ДК "СМАРТСТРОЙСИТИ"
ООО "МОРИС-Т"
ООО "МФК "АКВАМОЛЛ"
ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ"
ООО "ОРЦ ТП"
ООО "ПАРК ГОРЬКОГО"
ООО "ПРЕМЬЕР ДОМ"
ООО "СЗ "ЖК "МАШАРОВ"
ООО "СЗ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ООО "СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ"
ООО "СК "КВАРТАЛ УЮТА"
ООО "ТААВТ"
ООО "ТЛЦ"
ООО "ТУРА-ИНВЕСТ"
ООО "ФАБРИКА МЕБЕЛИ "ИНТЕДИ"
ООО "ХОЛДЕР"
ПК "ЛЕСНОЙ"
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "ПЫШМИНСКАЯ"
Ему исполнилось уже 88 лет, но он не только владеет, но и руководит предприятием «Фундаментстройаркос». Долгих является кандидатом технических наук и почетным строителем России. Обширные знания помогли ему создать предприятие, которое специализируется на строительстве в условиях вечной мерзлоты. Вдобавок конкуренция с предприятиями из других стран заметно снизилась, что помогло Долгих Григорию Меркуловичу подняться в рейтинге богатых с 16-го на 11-е место.
ООО НПО "ФСА"
ООО НПО "ФУНДАМЕНТСТРОЙАРКОС"
ООО"ФУНДАМЕНТСТРОЙПРОЕКТ"
ООО"ФСП"
ООО "НПВМП "ЗАБСИБНЕФТЕГАЗРАЗРАБОТКА"
Основной доход Беличенко Виктор Алексеевич получает от ООО «Новатор», которое строит в Тюменской области архитектурные объекты. Также прибыльно и ООО УК «СЕРВИС-ТИС». Эти компании показали отличный рост в 2022 году и подняли своего владельца с 72-го на 12 место в топе богатых Тюменской области.
ООО "АЛЕБАШЕВО"
ООО "ГАРАНТИЯ"
ООО "ГРАЖДАНИНВЕСТСТРОЙ"
ООО "КОМЬЮНИТИ"
ООО "КРЕАТОР"
ООО "КРИСТАЛЛ"
ООО "ЛИНИЯ"
ООО "НОВАТОР"
ООО "ПРОФИЛЬ-10"
ООО "ПРОФИЛЬ-8"
ООО УК "СЕРВИС-ТИС"
ООО "СЗ СТРОЙТЕХНОЛОДЖИ"
ООО "СК НОВАТОР"
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛЕБАШЕВО"
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДОК"
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МЕГАПОЛИС"
ООО "ССК"
ООО "ТИС-СТРОЙ"
ООО "ТЮМЕНЬ-КОНСТРУКТИВ"
Первый и единственный парфюмер в нашем рейтинге. Выручка его компании ООО «РОЗА МИРА» в 2022 году составила 2,1 миллиарда рублей. Также хороший доход принес ряд фирм по Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Благодаря прибыли этих компаний Лысенко Игорь Борисович смог впервые попасть в рейтинг богатых тюменцев, к тому же сразу на 13-ю строчку.
ООО "ДТА"
Еще один успешный аграрий в топе самых богатых людей Тюменской области. В его руках — холдинг «Согласие». Этот бренд знают даже за пределами региона. Но конкуренты не дремлют, а бизнес Подойникова Павела Петровича отличается стабильностью без резких скачков в прибыли как у его коллег по отрасли. А потому он ежегодно опускается в рейтинге на пару строчек. На этот раз он спустился с 12-го на 14-е место.
ООО "СОГЛАСИЕ"
СПК "ПАЛЕЦКАЯ"
Довнар Игорь Петрович — коллега Булата Хайруллина и Олега Вятизева. Это еще один совладелец нефтяного и весьма прибыльного «НПП „Сиббурмаш“». Примечательно, что он владеет более чем половиной этого бизнеса. Однако меньший успех других его компаний, которые специализируются на прибыльном деле — добычи нефти и природного газа, но пока себя не проявили на рынке, не позволил Игорю Довнару подняться поближе к компаньонам в рейтинге самых богатых Тюменской области.
ООО "ЗСБМ"
ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС"
ООО "ТОТАЛ ЭКЛИПС"
ООО "ТПР-СЕРВИС"
ООО "ЦКС"
ООО ППН "СИББУРМАШ"
Известному владельцу автобизнеса в Тюмени Михайлову Ивану Владимировичу уже не нашлось места в пятерке богачей с 72-м регионом на госномере. Он упал на 11 позиций. Вероятно, дела идут неважно, учитывая продажу музея ретро автомобилей, которая возмутила жителей области.
ООО "АБВ ЛИЗИНГ"
ООО "АВТО-ДИНА СЕРВИС"
ООО "АВТО-ДИНА"
ООО "АВТОПАРТНЕР-ТЮМЕНЬ"
ООО "БЛАГОДАТЬ"
ООО "ДИНА ПЛЮС"
ООО "ДИНА"
ООО "ДИНА-АВТОТРЕЙД СЕРВИС"
ООО "ДИНА-АВТОТРЕЙД"
ООО "ДИНА-МОТОРС СЕРВИС"
ООО "ДИНА-МОТОРС"
ООО "ЗАПСИБАВТОТЕХСЕРВИС"
ООО "НЕТ ПРОБЛЕМ"
ООО "ОТРАДА"
ООО "ПРЕМИУМ-ДИНА СЕРВИС"
ООО "ПРЕМИУМ-ДИНА"
ООО "РЕСТАРТ П"
ООО "РЕСТАРТ"
ООО "РЕСТАРТ"
ООО "РЫНОК СЕВЕРНЫЙ"
ООО "РЫНОК"
ООО "СЕРВИС ДИНА ПЛЮС"
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИНА"
ООО "ЭКО-РЫНОК"
ООО "ЭРГОНОМИКА"
Представительница армянской диаспоры Степанян Мариам Самвеловна имеет отношение в известному холдингу «Арсиб», однако главные его фигуры — личности весьма скрытные. Эта бизнес-леди зарабатывает на молоке, хотя и владеет частью других предприятий по производству сельхозпродукции, многие из которых она делит с другими членами этой бизнес-диаспоры. Она ежегодно попадает в число самых богатых людей Тюменской области.
ООО "АРСУ"
ООО "ЖБИ-СТРОЙ"
ООО "ЛЕНИНОГОРСКРЕМСЕРВИС"
ООО "ПАУЭРМАН"
ООО "ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ"
ООО "ПРИКАМНЕФТЕСТРОЙСЕРВИС"
ООО "РЕМСЕРВИСТРАНСПОРТ"
ООО "РЕМСТРОЙ-ЭНЕРГОСЕРВИС"
ООО "РИНПО"
ООО "СЕРВИС НПО"
ООО "СИТ"
ООО "ТАГРАС-БИЗНЕССЕРВИС"
ООО "ТАГРАС-НЕФТЕГАЗСТРОЙ"
ООО "ТАГРАС-РС"
ООО "ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС"
ООО "ТАГРАС-ХОЛДИНГ"
ООО "ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС"
ООО "ТАТНЕФТЕДОР"
ООО "ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ"
ООО "ТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС +"
ООО "ТЕХНО ТРАНС"
ООО "ТМС - ТРУБОПРОВОДСЕРВИС"
ООО "ТНГ- ГЕОСЕЙС"
ООО "ТНГ-ГЕОНАВИГАЦИЯ"
ООО "ТНГ-ГРУПП"
ООО "ТНГ-ИГС"
ООО "ТНГ-ИТ"
ООО "ТНГ-КОМИГИС"
ООО "ТНГ-ЛЕНГИС"
ООО "ТНГ-ЛЕНСКОЕ"
ООО "ТНГ-УНИВЕРСАЛ"
ООО "ТНГ-ЮГРАСЕРВИС"
ООО "ТРАНССЕРВИСАЗНАКАЕВО"
ООО "ТРАНССЕРВИСБАВЛЫ"
ООО "ТРАНССЕРВИСЕЛАБУГА"
ООО "ТРАНССЕРВИСКАЗАНЬ"
ООО "ТРАНССЕРВИСЛЕНИНОГОРСК"
ООО "ТРАНССЕРВИСНУРЛАТ"
ООО "ТРАНССЕРВИССУЛЕЕВО"
ООО "УК "СИСТЕМА - СЕРВИС"
ООО "УТТ БУГУЛЬМИНСКОЕ"
ООО "ФОРТ-КОНСАЛТИНГ"
ООО "ЦТИРС"
ООО "ЭА ЦЕНТР"
ООО "ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ"
ООО "ЭНЕРГОЭКСПЕРТ"
УК ООО "ТМС ГРУПП"
Владелец металлургического бизнеса в Тюмени, который занял практически всю эту нишу. Хорошо зарабатывать ему помогают аренда и управление собственной недвижимостью. Но доходы Ялунина Дениса Витальевича в 2022 году снизились, пусть и незначительно. Он упал с 10-го места нашего рейтинга богатых тюменцев на 18-ю строчку.
ООО "ЗАВОД ЕМК"
ООО "ЛОМ-СЕРВИС"
ООО "РАЗВИТИЕ"
ООО "РОСТ ИНВЕСТ"
ООО "СВМ"
ООО "ТВС"
ООО "ТМС"
Является совладельцем фирмы «КРиММ», ему принадлежит половина прибыльной компании. В «КРиММ» Медведев Александр Николаевич руководит развитием завода по переработке семян зерновых и лабораторией «КРиММ-СОКАР».
ООО "АГРОФИРМА "КРИММ"
н владелец второй половины фирмы КРиММ. Доход у Рязанова Геннадия Александровича и Александра Медведева равный. Но Рязанов издавна возглавлял крестьянское хозяйство «Нива», которое в 1999 году и стала КРиММом. Это и обеспечило ему место в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
ООО "АГРОФИРМА "КРИММ"
Основной доход Корелякову Александру Васильевичу приносит Тюменский аккумуляторный завод, начинающий свою историю с 1941-го года. Являясь одним из владельцев компании, он помог ей “сплести” сеть торговых представительств в 50 городах страны.
АО "ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД"
АО "ЗАВОД ТЕХНОПРИБОР"
Винзилинский завод керамзитового гравия Саммасова Ривола Фердаусовича в 2022 году принес рекордную выручку в 2,3 млрд рублей, что и позволило ему впервые попасть в число самых богатых людей региона. Вероятно, его бизнес тоже извлек выгоду в процессе импортозамещения.
ООО "АРСУ"
ООО "ЖБИ-СТРОЙ"
ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
ООО "ЛЕНИНОГОРСКРЕМСЕРВИС"
ООО "ПАУЭРМАН"
ООО "ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ"
ООО "ПРИКАМНЕФТЕСТРОЙСЕРВИС"
ООО "РЕМСЕРВИСТРАНСПОРТ"
ООО "РЕМСТРОЙ-ЭНЕРГОСЕРВИС"
ООО "РИНПО"
ООО "СЕРВИС НПО"
ООО "СИТ"
ООО "ТАГРАС-БИЗНЕССЕРВИС"
ООО "ТАГРАС-НЕФТЕГАЗСТРОЙ"
ООО "ТАГРАС-РС"
ООО "ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС"
ООО "ТАГРАС-ХОЛДИНГ"
ООО "ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС"
ООО "ТАТНЕФТЕДОР"
ООО "ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ"
ООО "ТЕХНО ТРАНС"
ООО "ТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС +"
ООО "ТМС ГРУПП"
ООО "ТМС-ТРУБОПРОВОДСЕРВИС"
ООО "ТНГ- ГЕОСЕЙС"
ООО "ТНГ-ГЕОНАВИГАЦИЯ"
ООО "ТНГ-ГРУПП"
ООО "ТНГ-ИГС"
ООО "ТНГ-ИТ"
ООО "ТНГ-КОМИГИС"
ООО "ТНГ-ЛЕНГИС"
ООО "ТНГ-ЛЕНСКОЕ"
ООО "ТНГ-УНИВЕРСАЛ"
ООО "ТНГ-ЮГРАСЕРВИС"
ООО "ТРАНССЕРВИСАЗНАКАЕВО"
ООО "ТРАНССЕРВИСБАВЛЫ"
ООО "ТРАНССЕРВИСЕЛАБУГА"
ООО "ТРАНССЕРВИСКАЗАНЬ"
ООО "ТРАНССЕРВИСЛЕНИНОГОРСК"
ООО "ТРАНССЕРВИСНУРЛАТ"
ООО "ТРАНССЕРВИССУЛЕЕВО"
ООО УК "СИСТЕМА-СЕРВИС"
ООО "УТТ БУГУЛЬМИНСКОЕ"
ООО "ФОРТ-КОНСАЛТИНГ"
ООО "ЦТИРС"
ООО "ЭА ЦЕНТР"
ООО "ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ"
ООО "ЭНЕРГОЭКСПЕРТ"
Еще одна бизнес-леди, связанная с холдингом «Арсиб». Она так же, как и Мариам Степанян, зарабатывает в сфере сельского хозяйства. 2022 год для компаний бизнес-империи отличился множественными попытками обанкротить предприятия. Однако это незначительно сказалось на Нерсисян Вардитер Торгомовне, и она упала в рейтинге богатых всего на четыре позиции.
ООО ТД "АГРОСНАБ"
ООО "ВАЛЕНТИНА"
ООО "ЕЛЕНА"
ООО "МАССИВСТРОЙ"
ООО "ПРИИСЕТЬЕ"
ООО "ТЮМЕНЬМОЛОКО"
АО "ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ"
ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ"
ООО "УПРСНАБСБЫТ"
ООО "ХК ЭНКИ"
Имя Медведева Сергея Витальевича фигурирует в 23 тюменских компаниях, причем лишь в одном случае он является единственным владельцем, но эта компания серьезного дохода не приносит. Учитывая количество и доходы других фирм, этого оказывается достаточно, чтобы занять 24-е место ТОПа самых богатых тюменцев.
ООО "БРАЙТ"
ООО "ВЗКСМ"
ООО "ВИРА"
ООО "ЗКББ"
ООО "КВАРТАЛ-СЕРВИС"
ООО "КОРСАР"
ООО "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД"
ООО "ПАРИТЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "ПАРИТЕТ"
ООО "РЕСТА"
ООО "СЗ"ПРОХАУС"
ООО "ТСК"
ООО "ТЮМЕНЬНЕДРА"
ООО "УК "СТАТУС"
ООО "ФАКТ"
ООО "ШАНС"
ООО "ЭРА"
ООО СЗ "КОСМОС"
ООО СЗ "КРЫЛЬЯ"
ООО СЗ "СВЕТЛЫЙ"
ООО СЗ "СЧАСТЬЕ"
ООО "ТЮМЕНЬНЕРУД"
ПАО "ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС"
Бурдуков Алексей Михайлович зарабатывает на производстве и продаже бетона. Смещение акцента на местных предпринимателей помогло ему поднять доходы и впервые попасть в рейтинг самых богатых.
ООО "МИЛЛЕНИУМ"
ООО "ОРЦ ТП"
ООО "РЕГИОНСНАБ"
Представитель строительного бизнеса из Тобольска. Ранее выручка его компании ООО «Центр Девелопмент» падала, но в этом году цифры стали ползти вверх. Теперь Нейковчен Федор Захарович занимает уже не 36-ю, а 26-ю строчку нашего рейтинга богатых тюменцев.
ООО "ТОБОЛПРОМСТРОЙ"
ООО "ТПР"
ООО "ТФХКИ"
ООО "ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "ЦЕНТР УРАЛ"
ООО "ЦЕНТР-ГРУПП"
Заруба Олег Викторович - бывший заместитель губернатора, ныне ставший девелопером. С партнерами он ведет деятельность компании «ИК НАВИГАТОР», дела которой идут в гору. Однако многие другие компании бизнесмена показывают отрицательную статистику, из-за чего Заруба упал в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области с 13-го на 27-е место.
ООО "АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ"
ООО "АЛЬЯНС-УПРАВЛЕНИЕ"
ООО "АТС"
ООО "ВЭС"
ООО "ИК НАВИГАТОР"
ООО "ИНСТИТУТ РЭП"
ООО "НАВИГАТОР. ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО"
ООО "НАВИГАТОР.ДИЗАЙН.РЕМОНТ"
ООО "МЦ"ООО "ПРОСТОРЫ"
ООО "СЗ ГРАФФИТИ"
ООО "СЗ ЗЕЛЕНЫЕ АЛЛЕИ"
ООО "СЗ НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО"
ООО "СПЕЦАВТОКРАНАРЕНДА"
ООО "ЭКОЛЕНД"
Ишимская строительная компания ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» наращивает обороты и за 2022 год принесла ее единственному владельцу Олейникову Игорю Васильевичу 2,1 миллиарда рублей, а также первое появление в рейтинге самых богатых людей Тюменской области.
ООО "СТРОЙИМПУЛЬС"
ООО УК "МЕЧТА"
ООО "ИШИМСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ"
ООО «ДРУЖБА-НИВА», в которой Шишканову Ивану Валерьевичу принадлежит 52%, показывает стабильно хороший результат. Именно эта компания удерживает его на 29-й строчке ТОПа богатых Тюменской области уже второй год.
ООО "КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДРУЖБА"
ООО "ЗАУРАЛЬЕ"
ООО "КОНТАКТ"
Кошелев Олег Викторович — аграрий, построивший бизнес на выращивании зерновых культур. Ему полностью принадлежит ООО «ОПЕНОВСКОЕ», располагающееся в Ишимском районе Тюменской области.
ООО "ГНС-ИРБИС"
ООО "ИРБИС-БУНКЕР"
ООО "ИРБИС-Ф"
ООО "ПРИОРИТЕТ"
ООО "РИАЗ"
ООО "СВЯЗЬ ПЕТРОЛЕУМ"
ООО "ТК "ИРБИС-РБ"
ООО "ТК "ТРАНЗИТСИТИ"
ООО "ТК "ТРАНЗИТСИТИ"
ООО "ТК ИРБИС"
ООО "ТРАНЗИТ-СЕРВИС"
ООО "ТРАНЗИТ-СИТИ"
ООО "ТРАНЗИТСИТИ"
ООО "ЧОП "ЦЕНТР ОХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
ООО "ПРОЕКТ"
Бенефициар нескольких компаний в Тюменской области и Карелии. Оказание кадастровых услуг и землеустроительные работы приносят Черкасовой Людмиле Адамовне основной доход, ведь фирма часто сотрудничает с северными юрлицами. 2022 год для нее прошел крайне успешно, и результаты помогли ей подняться с 93-го места рейтинга богатых тюменцев на 31-е.
ООО "АВТОДОМ"
ООО "АКВАКУЛЬТУРА"
ООО "ЛЕГИОН"
ООО "ПУРГЕОКОМ"
ООО "СИБЖИЛСТРОЙ"
ООО "ЭКОПРОДУКТ"
ООО "ЮКОМ"
Его компания ООО «ПРИНЦИП-Т» специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. За минувший год она показала выручку в 2,6 млрд рублей, что обеспечило Берендееву Константину Юрьевичу первое попадание в рейтинг самых богатых жителей Тюменской области.
ООО "ПРИНЦИП-Т"
ООО "ПРИЦЕП"
Канцлер Сергей Викторович — еще один бизнесмен, удачно попавший в сетку «РУСОЙЛ». Половина одной прибыльной компании сети помогла ему попасть в топ самых богатых тюменцев.
ООО "ЛИДЕРТРАК"
ООО "МК-ТРЕЙД"
ООО "НОРДЭКС"
ООО "СЕРВИС-ТРЕЙД"
ООО "ТЮМЕНЬСКАН"
ООО СК "РУСОЙЛ"
ООО ТД "РУСОЙЛ"
Этот владелец строительного бизнеса в рейтинг попадает впервые. Большинство его компаний пока работают в убыток, однако ООО «СЗ СБК» показало хороший результат и обеспечило Замятину Максиму Владимировичу, владеющему третью фирмы, место среди самых богатых людей Тюменской области.
ООО "ГОК СТЕКЛЯНКА"
ООО "ГОК ТЮМЕНСКИЙ"
ООО "КАПИТАЛ ГРУПП"
ООО "МК СИРИУС"
АО "НЕЙТРОН"
ООО "НОВАЦИЯ"
ООО "СЗ ГК СБК"
ООО "С.Б.К.ПРО."
ООО "СБК ГРАДСТРОЙ"
ООО "СБК КОНСАЛТ"
ООО "СБК ЭНЕРГО"
ООО "СЗ ЗАПСИБЖИЛСТРОЙ"
ООО "СЗ СБК"
ООО "СЗ СБК ТЮМЕНЬ"
ООО "СЗ СБК ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "СЗ СБК ГРУПП"
ООО "СЗ СБК АКВА"
ООО "СК СБК"
ООО "ТД СБК"
ООО "ТЗФ"
ООО "ТРАСТ ГРУПП"
Срабян Лусине Овсеповна — еще одна представительница армянской бизнес-диаспоры «Арсиб». В ее владениях представлены предприятия сельского хозяйства и торговли. Сказались проблемы с налоговой и дела по банкротству. Срабян потеряла звание самой богатой женщины Тюменской области и попала в третью десятку списка самых богатых тюменцев.
ООО "АГРОТЕХНИКА"
ООО "АРОМАШЕВСКИЙ"
ООО "БИЗНЕС-ПРОЕКТ"
ООО "ВАЛЕНТИНА"
ООО "ГОЛЫШМАНОВСКИЙ"
ООО "ГОЛЫШМАНОВСКИЙКХП"
ООО "ДИАЛОГ"
ООО "ДКСОЮЗ"
ООО "ДОМ-СТРОЙ"
ООО "ДУБЫНСКОЕ"
ООО "ИФКАРСИБИНВЕСТ"
ООО "ИШИМОПТТОРГ"
ООО "МСК"
ООО "МЯСНОЙМИР"
ООО "НИВА"
ООО "НИЖНЕТАВДИНСКИЙ"
ООО "ПАРТНЕР-АГРО"
ООО "ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО"
ООО "СИБИРСКИЙОСЁТР"
ООО "СКЮРГИНСКОЕ"
ООО "СТАТУСПЛЮС"
ООО "ТМЖ"
ООО "ТСВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "УКАРСИБАГРО"
ООО "УПОРОВСКИЙ"
ООО "УПРСНАБСБЫТ"
ООО "ХППКАЗАНСКОЕ"
ООО "ШАБАНОВСКОЕМПО"
ООО "ЮЖНЫЙ"
ООО "ЯСЕНЬ-АГРО"
Мильченко Александр Святославович — это второй бизнесмен, который также владеет третью ООО «СЗ СБК», которая в 2022 году показала выручку в 326 млн рублей. Мильченко оказывается на 36-м месте рейтинга самых богатых людей Тюменской области.
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "ГРАНЬ"
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЬ-ДОМ"
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЬ-ЦЕНТР"
Успешный бизнесмен, развивающий дело в Тюменской области и на Ямале. ООО «НИИ ЭИРИПР» является его крупнейшим предприятием, где Растамханов Руслан Рифович числится единственным владельцем.
ООО "АВТОКРАТ"
ООО "АВТОКРАТ-ЭКСПОРТ"
ООО "ЗБУ АВТОКРАТ"
ООО "ИСМИЛЬ"
ООО "КЗНО БАРС"
ООО АПХ "ТД АВТОКРАТ-Т"
Самая прибыльная компания Гобузова Германа Сергеевича — ООО «Приобье» специализируется на перевозках грузов внутренним водным и морским транспортом. Специфика работы весьма необычная, и бизнесмен из «водной» среды впервые попадает в наш рейтинг самых богатых.
ООО "ПРИОБЬЕ"
ООО "БЕЛОЯРСКОЕ"
ООО "ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ"
ООО "ПЫШМИНСКИЙ ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР"
ООО "МАЯК"
Лукиянов Иван Иванович занимается дорожным строительством и может составить неплохую конкуренцию Николаю Руссу с его «Мостостроем-11». Компания «МСК СИБАРГО» успешно развивается и резко увеличила прибыль, а ее владелец оказывается на 39-м месте в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
ООО АГРОФИРМА МСК "СИБАГРО"
ООО МСК "СИБАГРО"
Еще один владелец автобизнеса, компании которого постепенно набирают обороты. Он ведет работу в автосфере еще с 2016 года, но лишь в 2022 году компании Джатиева Александра Александровича начали приносить крупную прибыль, а сам бизнесмен попал в рейтинг самых богатых тюменцев.
ООО "ЕТС"
ООО "ЕТС ТРЕЙД"
ООО "СТОУН ГРУПП"
ООО "ЕТС"
Ее фабрика бумажных изделий спасла всех студентов, школьников и бизнесменов от жуткого кризиса, связанного с дефицитом бумаги. Оказавшись в нужное время в нужном месте, Ершова Ирина Викторовна обеспечила себе первое попадание в рейтинг богатых.
ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОДИНА"
ООО "АПК "СОЮЗ"
ООО "ЕЛАБУЖСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД"
ООО "КОРИБ МЕТАЛЛ"
ООО "КОРИБ"
ООО "КОРИБ"
ООО "ПК"
ООО "ПОЛЯНЫХЛЕБ"
ООО "ФК КАМАЗ"
ООО АРЗ "КОРИБ"
ООО ТД "КОРИБ"
ООО "АГЕНТСТВО"
Шокирующее падение показал Круковский Алексей Николаевич, владелец бренда «Брусника» и бывший депутат городской думы. В прошлом году он стал самым богатым человеком Тюменской области, а сейчас едва попал в первую половину ТОП-100 богатых. Он значительно отстал от других строителей из-за сокрушительного падения доходов компаний бренда, большинство из которых весь год работали в убыток.
ООО "МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
ООО "МИП"
ООО "АНТРЕСОЛЬ"
ООО "ЭКСПРЕСС-МАКСИМУМ"
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК. КУЛЬМАН"
ООО "БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "БРУСНИКА СЕРВИС"
ООО "БОС"
ООО "БРУСНИКА. ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ"
ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЯЮЩЕЕ БЮРО"
ООО "БКП"
ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ КУРГАН"
ООО "КИРПИЧ"
ООО "СДЕЛКАРФ"
ООО "СДЕЛКА. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА"
ООО "БМИ"
ООО "БМИ.ОК"
ООО "КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ "ПРЕСНЕНСКАЯ"
ООО "БРУСНИКА. ОБМЕН"
ООО "ОБМЕНРФ"
ООО "КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ "ВАВИЛОВА"
ООО "АРЕНДНЫЙ ДОМ В ЕВРОПЕЙСКОМ КВАРТАЛЕ. ТЮМЕНЬ"
ООО "КВАРТАЛ 79"
ООО "БРУСНИКА"ООО «КВАРТ. ВОСТОК ЭССОСА"
ООО "КВАРТАЛЫ ЭКСПО. ЕКАТЕРИНБУРГ"
ООО "КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ "ПАВЕЛЕЦКАЯ"
ООО "БИМ"
ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН НОВО-НИКОЛАЕВСК. НОВОСИБИРСК"
ООО "ОКТЯБРЬСКИЙ. ТЮМЕНЬ"
ООО "ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА. ЕКАТЕРИНБУРГ"
ООО "ГЁТЕБОРГ. ЕКАТЕРИНБУРГ"
"ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ"
ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ЕКАТЕРИНБУРГ"
ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ НОВОСИБИРСК"
ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ СУРГУТ"
ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ТЮМЕНЬ"
ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ВИДНОЕ"
ООО "БОЛЬШОЙ ЛИФТ"
ООО "КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ "ВОЗДВИЖЕНКА"
ООО "АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА. ЕКАТЕРИНБУРГ"
ООО "ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК"
ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН НОВИН. СУРГУТ"
ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ"
ООО "КВАРТАЛЫ ЗА ВЕЕРОМ. ЕКАТЕРИНБУРГ"
ООО "ПРОЕКТ БОГОРОДСКОЕ"
ООО "ПРОФЕССОРСКИЙ КВАРТАЛ. НОВОСИБИРСК"»
ООО "КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД. НОВОСИБИРСК"
ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН НАХАБИНО. КРАСНОГОРСК"
ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ"
ООО "БРУСНИКА. ДОМ"
ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ"
ООО«"КВАРТАЛ РЕСПУБЛИКИ 205. ТЮМЕНЬ"
ООО "ТРЕТИЙ КВАРТАЛ"
ООО "Т-ХОЛДИНГ"
ООО "МПФ "ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ"
ООО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "ПЕРВОМАЙСКАЯ 1А"
ООО "СБК РЕГИОН"
ООО "Т-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "ДОК-13"
ООО "АРКТИКА"
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭСТЕЙТ"
ООО "КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК"
ООО "ПИЛЛАР"
ООО "ЧИНГИ-ТУРА"
ООО "БЕЙКИНГ ФЬЮЧЕ"
ООО "ВАН ЭЙ БИРУ"
ООО "ЧОКЛО ШТРИХ"
Шарабаев Антон Анатольевич из тех, кто любит жаркую погоду, ибо он является полноправным владельцем фирмы, которая продает кондиционеры и системы вентиляции. Свежесть в бизнес-центрах и квартирах показала за 2022 год выручку в 15 млрд рублей.
ООО "ГОРОД КЛИМАТА"
ООО "СИТИ КЛИМАТ"
Компаньон Александра Джатиева. Этот бизнесмен также выбрал для себя автомобильную сферу, где Айзатуллин Руслан Наилович успешно развивает прибыльную компанию «ЕТС ТРЕЙД».
ООО "ЕВРОТЕХСЕРВИС"
ООО "ЕТС ТРЕЙД"
ООО "ЕТС"
В прошлом году мы предсказали, что падение доходов этого бизнесмена — временное. Низамов Александр Маратович владеет долями в известных в Тюменской области торговых площадок. В прошлом году он оказался на 96-м месте в рейтинге самых богатых, а сейчас значительно нарастил обороты.
ООО "АН-ТРЕЙД СЕРВИС"
ООО "АН-ТРЕЙД"
ООО "ДК СМАРТСТРОЙСИТИ"
ПК "ЛЕСНОЙ"
ООО "РТЭС"
ООО "СОЦ СПУТНИК"
ООО "СУХМЕНСКОЕ"
ООО "ТРОЯН"
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "ПЫШМИНСКАЯ"
Если бы не доля от Тюменского аккумуляторного завода, стабильно приносящего и увеличивающего прибыль, Секисову Николаю Григорьевичу не удалось бы попасть в число богатых. Но свою долю он удерживает.
ООО "ГОЛДТРАНС"
ООО "ОРИОНТРАНС"
ООО "СТЕЛЛ ИНЖИНИРИНГ"
ООО "ТЭК ЛИДЕРТРАНС"
Владелец хлебного производства «Абсолют», который регулярно рассказывает о модернизациях в своих цехах, влетающих в копеечку, но быстро окупающихся. Однако в этом году доход компании упал, а вместе с ним и Алманов Георгий Кузьмич — с 20 места на 47е в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
ООО "АБСОЛЮТ-АГРО"
ООО "АСТЕРИОН"
ООО "ФЛЕКСПРОМ"
ООО "ХЛЕБОКОМБИНАТ АБСОЛЮТ"
ООО "ЭЛИТ КАР СЕРВИС"
ООО "ЭЛИТ КАР"
Единолично владеет тюменской строительной компанией «СИПЭК», выручка которой за последний год составила 1,7 миллиарда рублей. Это уже второе появление Шагового Александра Николаевича в нашем ТОПе самых богатых тюменцев, за год он сумел подняться на одну позицию.
ООО "АСГАРД"
ООО "ГОРОДСКОЕ ПОДВОРЬЕ"
ООО "РОСТПРОЕКТ"
ООО "СЗ МИДГАРД РУС"
ООО "СИПЭК"
ООО "ТРЕСТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ"
ООО "УК КОМАРОВО ПАРК"
Соловьев Владимир Павлович — единственный владелец завода ЖБИ-3, занимающегося производством железобетонных изделий в Тюмени. Сейчас предприятие приносит ему основной доход, хотя ранее более прибыльным было ООО «ДЭВПУ». Благодаря этому он занимает 49-е место в рейтинге самых богатых тюменцев.
ООО "ДЭВПУ"
ООО СЗ "ЗАВОД ЖБИ-3"
ООО "ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ"
ООО "М-ВИТА"
Этот нефтяник, владеющий на 100% ООО «СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД», появляется в рейтинге впервые. За год компания Гузенко Олега Николаевича показала выручку в 15,7 млрд рублей, что обеспечило ему место в числе самых богатых людей Тюменской области.
ООО "ПОЛИТЭР"
ООО "ПОЛИТЭР 2"
ООО "ПОЛИ 10"
ООО "ТАПЛАСТ"
ООО "ММБ"
ООО "ИНТЕРПЛАСТИК"
Бизнесмен, специализирующийся на сфере медицины. Он владеет одной из крупнейших клиник — «Доктор Арбитайло». Вся его жизнь была связана с медициной, будь то образование уролога или трудовой стаж на Тюменском заводе медицинского оборудования и инструментов. Арбитайло Ян Юзефович опускается с 28-го места на 50-е в рейтинге самых богатых тюменцев, но не из-за снижения доходов, а на фоне ошеломительного успеха других участников рейтинга.
ООО "ДОКТОР АРБИТАЙЛО"
Радин Дмитрий Сергеевич работает в союзе с Русланом Айзатуллиным и Александром Джатиевым в автосфере. Ему также принадлежит треть прибыльной «ЕТС ТРЕЙД» и 52-е место в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
ООО "ЕТС ТРЕЙД"
ООО "ЕТС"
Его самая доходная компания ООО «Першино» в связи с упором региона на собственное хозяйство начала приносить значительную прибыль и обеспечила Арутюняну Армену Андраниковичу первое попадание в рейтинг самых богатых тюменцев.
ООО "БОРОВИНСКОЕ"
ООО "ПЕРШИНО"
ООО СЗ "РАЗВИТИЕ"
ООО СЗ "РАСЦВЕТ"
Подкорытов Сергей Михайлович пока руководит лишь одним предприятием, но оно занимается монтажом и ремонтом буровых вышек, что особенно прибыльно. Это и приносит ему 54-е место в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
ООО "НЕФТЕСПЕЦТЕХНИКА"
Андреев Дмитрий Леонидович - еще один застройщик, который не так давно на тюменском рынке, но уже отличился проектами в центре города и в других перспективных районах, а также 55-м местом в рейтинге самых богатых людей Тюменской области.
ООО "4Д"
ООО "СЗ"
ООО "4Д ИННОВАЦИЯ"
ООО "СЗ "ТЕРРИТОРИЯ РЕНОВАЦИИ"
ООО "СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД"
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕРШИНЫ"
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЛЕВЕР ИНВЕСТ"
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЛЕВЕР ПАРК"
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЛЕВЕР СТРОЙ"
Основательница компании «РАСТАМ», успешно развивающей бизнес в сфере консалтинга нефтегазосервиса и строительных компаний на юге Тюменской области, ХМАО и на Ямале. Растамханова Любовь Николаевна имеет доли в нескольких компаниях, которые также принадлежат Руслану Растамханову.
ООО "ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ"
ООО "НИИ ЭИРИПР"
ООО "РАСТАМ-ИНЖИНИРИНГ"
ООО "РАСТАМ-ПРАВО"
ООО "РАСТАМ-ЭКОЛОГИЯ"
ООО "ЭКОДОР"
Предприятия Буткова Евгения Викторовича специализируются на изготовлении строительных материалов, а потому успехи тюменских застройщиков идут ему на руку. 57-е место в рейтинге самых богатых людей Тюменской области.
ООО "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ "МАЙСКИЙ"
Компаньон Елены Низамовой. 9-10% от компаний группы «ЭНКО» позволяют ему попасть в рейтинг самых богатых людей Тюменской области. Это второе попадание в сотню для Миренского Константина Владимировича.
ООО "ГРК "ЭНКО"
ООО "ДАРДИЕЛЬ-СКИ"
ООО "ДОМОВО"
ООО "ДСК "ЭНКО"
ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК"
ООО "ИДК "ЭНКО"
ООО "ИК "ЭНКО"
ООО "ИСК "ЭНКО"
ООО "ПБ "ЭНКО"
ООО "ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС"
ООО "РА "ЭНКО"
ООО "РАДУГА"
ООО "СН "ЭНКО"
ООО "СТРОЙИНВЕСТ"
ООО "ТЗ "ЭНКО"
ООО "ТСК "ЭНКО"
ООО "УК "АЙВАЗОВСКИЙ"
ООО "УК "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
ООО "ЭНКО ГАРАНТ"
ООО "ЭНКО ГРУПП"
ООО "ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "ЭНКО ДОМ"
ООО "ЭНКО ИНВЕСТ"
ООО "ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ"
ООО "ЭНКО РЕГИОНЫ"
ООО "ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП"
ООО "ЭНКО СЕРВИС"
ООО "ЭНКО ТРЭЙД"
ООО "ЭНКО ФИНАНС"
ООО "ЭНКО"
ООО "ЭНКО. СЕВЕР"
ООО "ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ"
ООО "ЭНКО. ЦР"
ООО УК "НИКОЛЬСКИЙ"
ООО «Заводоуковский СВЗ-Безалкогольное Производство» приносит Шамонину Руслану Анатольевичу основной доход. Организация часто заявляется на госконтракты и часто их получает. А Шамонин получает 59-е место в рейтинге самых богатых тюменцев.
ООО "АРШ"
ООО "ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ"
ООО "ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"
Шамонин Анатолий Алексеевич владеет долями производств вместе с Русланом Шамониным. У Руслана Анатольевича есть еще одна собственная компания в Тюменской области, а потому он обогнал Анатолия Алексеевича.
ООО "ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ"
ООО "ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"
Верховцев Андрей Борисович также является совладельцем группы компаний «ЭНКО». Доля в 10% более чем в 20 компаниях Елены Низамовой помогла Верховцеву уже во второй раз попасть в число самых богатых жителей Тюменской области.
ООО "БЮРО ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА"
ООО "ГРК "ЭНКО"
ООО "ДОМОВО"
ООО "ДСК "ЭНКО"
ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК"
ООО "ИДК "ЭНКО"
ООО "ИК "ЭНКО"
ООО "ИСК "ЭНКО"
ООО "ПБ "ЭНКО"
ООО "РА "ЭНКО"
ООО "СН "ЭНКО"
ООО "ТЗ "ЭНКО"
ООО "ТСК "ЭНКО"
ООО "УК "АЙВАЗОВСКИЙ"
ООО "УК "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
ООО "ЭНКО ГАРАНТ"
ООО "ЭНКО ГРУПП"
ООО "ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "ЭНКО ДОМ"
ООО "ЭНКО ИНВЕСТ"
ООО "ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ"
ООО "ЭНКО РЕГИОНЫ"
ООО "ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП"
ООО "ЭНКО СЕРВИС"
ООО "ЭНКО ТРЭЙД"
ООО "ЭНКО ФИНАНС"
ООО "ЭНКО"
ООО "ЭНКО. СЕВЕР"
ООО "ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ"
ООО "ЭНКО. ЦР"
ООО УК "НИКОЛЬСКИЙ"
Файт Владимир Иванович - первый железнодорожник в нашем рейтинге. Компания бизнесмена занимается строительством железных дорог, а Тюменская область заинтересована в развитии ж/д направления.
ООО "ППЖТ"
Гройсман Вячеслав Александрович является владельцем и директором металлургического предприятия ООО «Тримет», которое выросло из небольшого склада. Сейчас организация сотрудничает с предприятиями по всей России, а ее владелец занимает 63-е место в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
ООО "ТРИМЕТ"
ООО "АЛАЛ"
ООО "МОБИЛЬ"
ООО "СТРОЙПРОЕКТ-Т"
Владелец и руководитель нескольких компаний, занявших нишу в сфере обслуживания автомобилей. Самой прибыльной из компаний Беляева Александра Владимировича стала «Базис-Сервис» — сеть автоцентров в Тюмени.
ООО "БАЗИС ТЮМЕНЬ"
ООО "БАЗИС-АВТО"
ООО "БАЗИС-МОТОРС"
ООО "БАЗИС-СЕРВИС"
ООО "БЗС"
ООО "БИЗНЕС-АУДИТ"
ООО "БМ-АВТО"
ООО СК "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ"
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
ООО "ПОЛЮС-Д"
ООО "ПОЛЮС-СЕРВИС"
Ранее она числилась компаньоном тюменца Сергея Тамилина, но постепенно их сотрудничество сошло на нет. И теперь Бояринцева Татьяна Александровна работает с Александрой Марьиной, но пока без особых успехов: Бояринцева упала с 23-го места на 65-е в рейтинге самых богатых людей Тюменской области.
ООО "АТМА"
ООО "АТМОСФЕРА"
ООО "БАНК СБРР"
ООО МЦ "МИРОМЕД"
ООО "РЕГИОНИМПЭКС"
ООО "РЕСКОМ-НОРД"
ООО "РЕСКОМ-ТЮМЕНЬ"
ООО ПК "СИБИРЬ"
Марьина Александра Владимировна является нынешним компаньоном Татьяны Бояринцевой. Вместе они владеют фирмой по строительству и ремонту дорог. И обе попали в рейтинг самых богатых жителей Тюменской области.
ООО "БАНК СБРР"
ООО "РЕГИОНИМПЭКС"
ООО "РЕСКОМ-НОРД"
ООО "РЕСКОМ-ТЮМЕНЬ"
ООО "СПЕЦСИСТЕМЫ"
Основной доход Овеяну Абраму Азатовичу приносит строительство. Он является единственным владельцем тюменской компании ООО «СКС». Но также в его активах числится небольшое информационное агентство. Овеян теперь числится в рейтинге самых богатых людей Тюменской области.
ООО "СКС"
ООО "СК КНЯЗЬ"
ООО МПК "БИЗНЕС КОНСАЛТ"
ООО "СНАБТЕЛ"
ООО "СЛУЖБА-332"
Шевчик Василий Степанович сменил курс на сельское хозяйство и держит птицефабрику «Пышминскую». Однако и она помогает ему занять свое место в рейтинга самых богатых людей Тюменской области.
ООО "БАРИНО"
ООО "БАРС"
ПК "ЛЕСНОЙ"
ООО "МФК АКВАМОЛЛ"
ООО "ПРЕМЬЕР ДОМ"
ООО "СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ"
ООО "ССК СТАЛЬНОЙ АЗАРТ"
ООО "СУХМЕНСКОЕ"
ООО "УК АГРОИНТЕЛ"
ООО "ФАБРИКА МЕБЕЛИ ИНТЕДИ"
ООО "ХОЛДЕР"
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "ПЫШМИНСКАЯ"
Синцов Сергей Анатольевич - еще один владелец “бетонного бизнеса”. Он впервые появился в нашем рейтинге. Вероятно ему также на руку сыграли проблемы с импортом, что помогло попасть в число самых богатых жителей Тюменской области.
ООО "РЕСУРС"
ООО "СК-ЛОГИСТИК"
ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"
ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"
Самкаев Руслан Мирвахисович — почетный консул Кореи в Тюмени. 1% в ООО «ИПОТЕКА СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЕ», которая занимается покупкой и продажей земельных участков, помогла ему подняться в нашем рейтинге богатых на одну позицию.
ООО "АСГАРД"
ООО "БАЗИС-КОНСАЛТ"
ООО "БАЗИС-МОТОРС"
ООО "БМ-АВТО"
ООО "ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ЛУЧ"
ООО "ДОЛЬЧЕЗА"
ООО "ИПОТЕКА СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЕ"
ООО "САДЫ ТАРХАНКУТА"
ООО "УК КОМАРОВО ПАРК"
Срабян Симон Овсепович владеет фирмами в сфере сельского хозяйства. Занимает 71-ю строчку в рейтинге самых богатых жителей Тюменской области.
ООО "АГРОХОЛДИНГ УРАЛЬСКИЙ"
ООО "БЛОК"
ООО "АГРОХОЛДИНГ ВАГАЙСКИЙ"
ООО "ДУБЫНСКОЕ"
ООО "ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО"
ООО "РИФ-АГРО"
ООО АХ "СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ"
ООО "ТД АЛКО-МАКС"
ООО "ШАБАНОВСКОЕ МПО"
Владелица агробизнеса в Ишиме. Ей принадлежит крупная компания «ИШИМАГРОПРОДУКТ», которая поставляет продукцию не только по всей Тюменской области, но и за ее пределы. Конкуренты «помогли» Королевой Инне Анатольевне опуститься с 53-го места на 72-е в рейтинге самых богатых жителей Тюменской области.
ООО "АТОН-АГРО"
ООО "ЗЕРНОТОРГ"
ООО "ИШИМАГРОПРОДУКТ"
ООО "ИШИМСКАЯ АВТОКОЛОННА"
Автозапчасти для иномарок в 2022 году пользовались хорошим спросом. Именно это позволило Цыбульскому Дмитрию Валентиновичу впервые попасть в наш рейтинг самых богатых тюменцев.
ООО "РУСОЙЛ-АВТО"
ООО "АВТОМАГ"
ООО "АВТОМАГ-СУРГУТ"
ООО "РУСОЙЛ"
Ей принадлежит более половины сельскохозяйственного предприятия АО «УСПЕНСКОЕ», которая специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота, а также производстве молока. Захаренко Людмила Михайловна впервые в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
АО "УСПЕНСКОЕ"
Кушков Сергей Валентинович совместно с Сергеем Медведевым владеет крупной компанией «Тюменьнеруд», которая как и раньше позволяет ему попадать в список самых богатых тюменцев, находясь стабильно ниже своего коллеги.
ООО "БРАЙТ"
ООО "БРОСКО"
ООО "ВЭЛЛ"
ООО "КОРСАР"
ООО "ТАЛЕР"
ООО "ТЮМЕНЬНЕДРА"
ООО "УК "СТАТУС"
ООО "ФАКТ"
ООО "ШАНС"
ООО "ТЮМЕНЬНЕРУД"
Снова один из девелоперов Тюменской области оказывается в топе самых богатых тюменцев. Ему принадлежит компания «Улей-Девелопмент», которая и приносит основной доход. Бетонный завод, которым владеет Ноздрачев Алексей Владимирович, пока работает в убыток.
ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД ГОРОД"
ООО "Д-СИСТЕМ"
ООО СЗ "МАКСИМУС"
ООО "ПРАЙД"
ООО "СКВАЖИНА"
ООО СЗ "УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО СЗ "УЛЕЙ.СЕВЕР"
Худяков Евгений Алексеевич совместно с Вячеславом Гройсманом владеет предприятием ООО «Тримет». Другие его компании пока не приносят и четверти дохода от металлургического бизнеса. Но местом в рейтинге самых богатых тюменцев он обеспечен.
ООО "ТРИМЕТ"
ООО "АЛАЛ"
ООО "МОБИЛЬ"
ООО "СТРОЙПРОЕКТ-Т"
Пискайкин Владимир Юрьевич - известный бизнесмен, владеющий отелем «DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen» и целым рядом компаний строительного бизнеса и торговли. Но 2022 год был для него не особо успешным, и он упал в рейтинге богатых с 24-го места на 78-е.
ООО "АБДУЛЛИНГИПС"
ООО "АЛТЫНБАНК"
ООО "АРАКЧИНСКИЙ ГИПС"
ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТ"
ООО "БИНА"
ООО "ДОМ КЕКИНА"
ООО "ДОМКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "ДОМКОР ИНДУСТРИЯ"
ООО "ДОМКОР ПРОЕКТ НЧ"
ООО "ДОМКОР СТРОЙ"
ООО "СП ЛИКО"
ООО "ТЕХНОПАРК СТРОЙКОНСТРУКЦИИ"
ООО АГРОФИРМА "ОМАРА"
ООО СЗ "ДОМКОР"
ООО УК "СТРОИМ БУДУЩЕЕ"
Еще один совладелец крупной компании «Тюменьнеруд». Однако раньше ему не удавалось попасть в сотню самых богатых тюменцев, но положительная динамика других его, более мелких, компаний помогла Кобелеву Сергею Александровичу оказаться среди компаньонов в ТОП-100.
ООО "БРАЙТ"
ООО "КОРСАР"
ООО "ПОРЯДОК"
ООО "РЕСТА"
ООО "ТЮМЕНЬНЕДРА"
ООО "ФАКТ"
ООО "ТЮМЕНЬНЕРУД"
ПАО "ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС"
Владеет половиной ООО «ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ», располагающимся в Исетском районе Тюменской области. И второй год именно эта компания обеспечивает Гонтаровскому Виктору Викторовичу попадание во вторую половину рейтинга самых богатых тюменцев.
ООО "УКГОМЕЯ"
ООО "ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ"
ООО "ТЕХНОМИР"
Уткина Наталья Николаевна единолично владеет «Союзгазтехнологией», которая специализируется на утилизации нефтяных шламов на севере, это обеспечивает ей контракты с другими крупными нефтяными и газовыми предприятиями и место в рейтинге самых богатых тюменцев.
ООО "ВИТА"
ООО "ВФ"
ООО "ПЛАТИНУС"
НПП "СГТ"
Он стал четвертым и последним владельцем компании «Тюменьнеруд», которая помогла всем ее владельцам попасть в сотню богатых. Аширов Рустам Шаукатович в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области оказался впервые.
ООО "АЗБУКА СЫРА"
ООО "АМЕТИСТ"
ООО "РЫНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС"
Сарксян Карен Грачикович владеет и управляет компанией «Перестрой-КА», которая, как выяснилось еще в прошлом году, фигурировала в деле о взятке главы управы одного из округов Тюмени. Но на саму компанию дело заведено не было, а потому «Перестрой-КА» продолжает благоустраивать дворы и убирать снег в городе.
ООО "АВРОРА"
ООО "АМОСИЛ"
ООО "АПМ "ФОРУМ"
ООО "ГУК "ПОВОЛЖЬЕ"
ООО "ЗТОИМК"
ООО "ИЗФМ"
ООО "КОМПАС"
ООО "КОНЦЕРН КАРПОВ"
ООО "НИЖНЕКАМСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"
ООО "ПОЛИБИОХИМ"
ООО "РЕСУРС-ИНВЕСТ"
ООО "СЗ "ЦИИУП"
ООО "ТЕРРА ПАРК"
ООО "ФЕМИСТО"
Совладелец крупной сети строительных магазинов «Строительный двор», бизнес которой в Тюменской области процветал до 2022 года. Сейчас доходы компании ощутимо упали, как и сам Ташкеев Евгений Александрович — с 3-го на 84-е место в рейтинге самых богатых тюменцев.
ООО "БРОННИЦА"
ООО "ПОЛОВИК"
ООО "ПОЛ-ХОЛЛ"
ООО "РАЗВИТИЕ"
ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ"
ООО "РОСА"
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР"
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ"
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ"
ООО "ТЕПЛОСЕТЬ"
ООО "УПТК"
ООО "УРАЛ-КОНСАЛТ"
Хут Азмет Мадинович владеет целиком несколькими строительными фирмами, а также ему принадлежит 51% управляющей компании ООО «Жилищное строительство» и 85-е место в рейтинге самых богатых людей Тюменской области.
ООО "ВЕКТОР+"
ООО "ДАЛИ +"
ООО "МЕТАЛЛОПЛАСТ"
ООО "СЗК-ГРУП"
ООО "СТРОЙКОНТРАКТ"
ООО "ТЕКСТИЛЬ-ПОВОЛЖЬЕ"
ООО "ТЕКСФОМ"
ООО "ЭГИДА ИЖЕВСК"
ООО "ЭГИДА Н"
ООО "ЭГИДА НИЖНИЙ"
ООО "ЭГИДА ПЕРМЬ"
ООО "ЭГИДА-В"
ООО "ЭГИДА-СЗ"
ООО "ЭГИДА-ТРЕЙД"
ООО "ЭГИДА-ЧЕЛЯБИНСК"
ООО "ЭГИДА"
ООО "ЭГИДА"
ООО "ЭГИДА+"
ООО "ЭГОТРАНС"
Распутин Сергей Николаевич — владелец автомобильного бизнеса, специализирующийся на продаже транспортных средств в Тюмени. Ему принадлежит ПФК «АтлантАвто». Но с учетом усилившейся конкуренции в автосфере, он упал с 66-го места на 86-е в рейтинге самых богатых тюменцев.
ООО ПКФ "АТЛАНТАВТО"
ООО "АТЛАНТАВТОСЕРВИС"
ООО "ПКФ АТЛАНТ-АВТО"
ООО "ПТК"
ООО "ТПС"
ООО "ТЮМЕНСКИЙ АВТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
ООО "ХАНТЕР НА ЩЕРБАКОВА"
Компаньон Евгения Ташкеева, совладелец «Строительного двора». Ему также принадлежат части других тюменских организаций, специализирующихся на инструментах и строительных материалах. Белик Сергей Юрьевич занимает 87-е место в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
ООО "АСПЕКТ-М"
ООО "ПРОГРЕСС"
ООО "ВЕРТИКАЛЬ"
ООО "БЕРЕЗОВАЯ РОЩА"
ООО "СУВАР ХОЛДИНГ"
ООО "БАРСЕЛОНА"
Файт Наталья Анатольевна — второй железнодорожник рейтинга. Она является компаньоном Владимира Файта. Их компания занимается строительством железных дорог. Однако доля Натальи значительно меньше, а место в рейтинге самых богатых — ниже.
ООО "ППЖТ"
ООО "ЛУНА"
Владеет тюменской сетевой компанией ООО «Зуммер» — магистральным оператором, который проектирует и прокладывает линии связи. В рейтинге самых богатых тюменцев Троцкий Михаил Владимирович фигурирует во второй раз, спустившись лишь на одну позицию.
ООО "АСС"
ООО "ЗУММЕР"
ООО "ПЛАСТКОМ"
ООО "ФОНТАНКА"
Казакова Нина Александровна развивается в топливной сфере и владеет 32% АЗС Н-1, сего достаточно, чтобы впервые попасть в наш рейтинг самых богатых тюменцев.
ООО "АСТРА"
ООО "АЗС-Н1"
ООО "АЗС-Н3"
Делит пополам две фирмы с Федором Нейковченом. Именно их успех помог Нейковчену Николаю Николаевичу впервые попасть в список самых богатых людей Тюменской области.
ООО "ТОБОЛПРОМСТРОЙ"
ООО "ТПР"
Так же, как и многим в нашем рейтинге богатых, ему помогает зарабатывать автобизнес. Киек Эрнест Анатольевич является совладельцем нескольких компаний, занимающихся продажей автомобилей в Тюмени.
ООО "КАПРИЗ"
ООО "КОНТИНЕНТ"
ООО "ЛИВАДИЯ"
ООО "ЛИПОВОЕ"
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОСКОВСКИЙ"
ООО "УСПЕХ"
ООО "ЭЛИТ И К"
ООО "ЭЛИТ КАР СЕРВИС"
ООО "ЭЛИТ КАР"
ООО "ЮГРААВТО"
Островский Виктор Александрович — компаньон Азмета Хута, владеющий второй половиной управляющей тюменской компании ООО «Жилищное строительство». 93-е место в рейтинге самых богатых тюменцев.
ООО "ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Совместно с Евгением Худяковым и Вячеславом Гройсманом владеет в Тюмени металлургическим предприятием ООО «Тримет». Доли в 21% Карнаухову Андрею Анатольевичу хватает, чтобы попасть к коллегам в список самых богатых жителей Тюменской области.
ООО "ТРИМЕТ"
ООО "АЛАЛ"
ООО "МОБИЛЬ"
ООО "СТРОЙПРОЕКТ-Т"
Крупный тюменский застройщик. Ранее мы включали в список его владений «ТДСК», которая продолжает строить и сдавать жилье целыми районами. По открытым данным за 2016-й год, он владеет 43% компании, однако актуальной информации о его причастности нет, поэтому с другими своими фирмами он занимает лишь 95-е место рейтинга самых богатых тюменцев. Хотя «ТДСК» точно позволила бы Щепелину Николаю Игнатьевичу попасть и в тройку богатейших Тюменской области.
ООО "ЖИРТРЕСТ ФУД"
ООО "УСПЕХ"
ООО "УСПЕХ ФУД"
ООО "БИСТРОТ"
ООО "КМ ЕКБ"
ООО "ЗОЛОТАЯ ГОРА"
ООО "ТИС"
ООО "ГОРЯЧИЙ ЦЕХ ТЮМЕНЬ"
Жалнин Денис Викторович - компаньон Риволя Саммасова, который попал в первую половину списка самых богатых тюменцев. Денису Жалнину также принадлежит часть Винзилинского завода керамзитового гравия и 96-е место в рейтинге самых богатых людей Тюменской области.
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА
АО "ВНИИУС"
АО "ТАНЕКО"
ООО "АГИ"
ООО "АЙКОН ТАЙЕРС"
ООО "АЙКОН ШИНА"
ООО "АЭРОПОРТ"БУГУЛЬМА"
ООО "БАЛТТЕХПРОМ"
ООО "БМЗ"
ООО "ИНКО-ТЭК"
ООО "КАМАТЕК"
ООО "КРС-СЕРВИС"
ООО "ЛДС-1000"
ООО "МЕХСЕРВИС - НПО"
ООО "НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР"
ООО "НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ"
ООО "НКТ - СЕРВИС"
ООО "НПО ТН-БИОТЕХ"
ООО "НТЦ ТАТНЕФТЬ"
ООО "ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР"
ООО "РЦОК НГК"
ООО "САФПЭТ АКТИВ"
ООО "САФПЭТ"
ООО "СКП "ТАТНЕФТЬ - АК БАРС"
ООО "ТАТАВТОМАТИЗАЦИЯ"
ООО "ТАТАИСНЕФТЬ"
ООО "ТАТАСУ"
ООО "ТАТБУРНЕФТЬ"
ООО "ТАТИНТЕК"
ООО "ТАТИТНЕФТЬ"
ООО "ТАТНЕФТЬ - АКТИВ"
ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР"
ООО "ТАТНЕФТЬ-НАО"
ООО "ТАТНЕФТЬ-ПРЕССКОМПОЗИТ"
ООО "ТАТНЕФТЬ-САМАРА"
ООО "ТАТНЕФТЬ-ТРАНС"
ООО "ТАТНЕФТЬ-УРС"
ООО "ТАША"
ООО "ТД "ЭКОПОЛИМЕРЫ"
ООО "ТМС-ЛОГИСТИКА"
ООО "ТН - ЭНЕРГОСБЫТ"
ООО "ТН-АВИАСЕРВИС"
ООО "ТН-БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК"
ООО "ТН-ИНЖИНИРИНГ"
ООО "ТН-НЕФТЕХИМСЕРВИС"
ООО "ТН-СЕРВИС"
ООО "ТНГ-АЛГИС"
ООО "ТОЛЬЯТТИКАУЧУК"
ООО "ТТД ТАТНЕФТЬ"
ООО "УК "АЛАБУГА-2.НЕФТЕХИМИЯ"
ООО "УК "ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ"
ООО "ФИН-ИНВЕСТ"
ООО "ХИМСЕРВИС"
ООО "ЭКО ТАУН"
ООО "ЯЗ"
ООО КОМПАНИЯ "БЕЛ ОЙЛ"
ООО НТЦ "АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ"
Юрченко Юрий Владимирович является совладельцем нескольких компаний, в числе которых даже клиника «Наноэстетик». Но основной доход пока он получает от компаний холдинга «АРС-Пром» и занимает 97 строчку в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
ООО "АГРОСЕРВИС"
ООО "РК"
ООО ПФ "АРС-ПРОФНАСТИЛ"
ООО ПФ "АРС-ПРОМ"
ООО "АРС-ПРОМ ПРОЕКТ"
ООО "СМЕНА"
ООО "НАНОЭСТЕТИК"
Минальтов Алексей Геннадьевич еще один совладелец ППН «СИББУРМАШ». Небольшая доля в этом крупном бизнесе помогла ему второй год попадать в рейтинг самых богатых людей Тюменской области.
ООО "ТПР-СЕРВИС"
ООО ППН "СИББУРМАШ"
ООО "ТОТАЛ ЭКЛИПС"
Коллега Юрия Юрченко, ему также принадлежит часть тюменского «АРС-Прома». Вдобавок Шешуков Александр Петрович, как и Юрченко, является совладельцем прибыльной клиники «Наноэстетик» и попадает в рейтинг богатых людей Тюменской области.
ООО "АРС-ПРОМ ПРОЕКТ"
ООО "СМЕНА"
ООО ПФ "АРС-ПРОМ"
ООО ПФ "АРС-ПРОФНАСТИЛ"
ООО "НАНОЭСТЕТИК"
Степаняну Мартину Гагиковичу хороший доход обеспечивает разведение свиней в Заводоуковском районе Тюменской области. Он замыкает ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
ООО "АГРОТЕХСНАБ"
ООО "АГРОХОЛДИНГ УРАЛЬСКИЙ"
ООО "БЛОК"
ООО "БОРОВИНСКОЕ"
ООО "ДУБЫНСКОЕ"
ООО "КАЗАНСКОЕ"
ООО "КОНТИНЕНТ"
ООО "ПК "МОЛОКО"
ООО "ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО"
ООО "РИФ-АГРО"
ООО "ТД "АЛКО-МАКС"
ООО "ТЮМЕНЬСПЕЦТРАНС"
ООО "ШАБАНОВСКОЕ МПО"
ООО АХ "СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ"
Ташкеев Андрей Александрович - совладелец крупной сети строительных магазинов «Строительный двор», также в его владении сеть магазинов напольных покрытий «Половик», специализированный магазин по продаже инженерных систем отопления. В прошлом году мужчина занял третье место в рейтинге самых богатых жителей Тюменской области, однако теперь вылетел из сотни за счет убытков компаний. Но бизнес у него сохранился.