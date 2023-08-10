«Наш город» не стесняется заглянуть в «чужой карман» и вновь собирает рейтинг самых богатых людей Тюменской области.



В рейтинг богатых вошли как именитые и публичные бизнесмены, так и «темные лошадки». 2022 год перевернул бизнес-игру с ног на голову и запомнился роковыми падениями лидеров по доходам и резкими взлетами былых аутсайдеров.



На фоне стремления к импортозамещению и промышленной независимости, в лидеры выбились аграрии, обогнав строителей и даже нефтяников.

1) Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка



2) Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.



3) Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.



4) Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.



5) Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.



6) Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.



Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но само собой, со своими нюансами.



Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.



Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.





Номинации "вне конкурса"



В раздел "Многоимущие" включены бизнесмены, на которых формально ничего не записано или они скрываются в запутанных схемах владения, но в регионе все знают об их состоятельности.



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