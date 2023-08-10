«Росводоканал Тюмень»: качество воды соответствует нормативам

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:25
Лабораторный контроль ведется круглосуточно на всех этапах водоподготовки и перед подачей ресурса в распределительную сеть. Каждый час проверяется и качество исходной воды.
«При выборе дозировок химических реагентов и интенсивности углевания мы ориентируемся на качество исходной воды. Перед проведением технологических изменений на станции в обязательном порядке проводим лабораторное моделирование процесса водоочистки. На выходе с сооружений ресурс соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Безопасность воды в эпидемиологическом отношении на этапе транспортировки от водоочистной станции до потребителя гарантирует хлорирование», — пояснил главный технолог «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин.
Хлорирование — самый эффективный и популярный способ обеспечить безопасность ресурса в многокилометровой водопроводной сети. В тюменском водоканале используют хлорную воду, которую вырабатывают из поваренной соли на сооружениях. Подобные технологии применяются в Москве, Нью-Йорке, Токио и других крупных городах мира.
«На нашем предприятии разработана и реализуется программа производственного контроля качества воды в водопроводной сети, согласованная с управлением Роспотребнадзора. Регулярно пробы воды отбираются в 328 точках, расположенных в разных районах города. Все обращения, касающиеся качества ресурса мы оперативно отрабатываем — проводим профилактическую промывку магистральных и квартальных сетей», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
Причиной изменения качества воды чаще всего являются работы на внутренних сетях. Отметим, что сейчас управляющие компании готовят сети многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Если из крана пошла грязная вода, то прежде всего нужно уведомить об изменении качества управляющую компанию, и уточнить — холодная это вода или горячая. В случае, если на внутридомовых сетях работы не проводились, позвоните в водоканал по телефону: 540-940.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.