«Росводоканал Тюмень»: качество воды соответствует нормативам

Причиной изменения качества воды чаще всего являются работы на внутренних сетях. Отметим, что сейчас управляющие компании готовят сети многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Если из крана пошла грязная вода, то прежде всего нужно уведомить об изменении качества управляющую компанию, и уточнить — холодная это вода или горячая. В случае, если на внутридомовых сетях работы не проводились, позвоните в водоканал по телефону: 540-940.