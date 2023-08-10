Итоги дня Тюмени: объявлены военные сборы, тюменцы увидят звездопад, льготы для сирот

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Родители тюменского военного, попавшего под обстрел в зоне СВО в августе 2022 года, уже год пытаются найти сына. Последнее его сообщение — «Пойдем в бой», далее Жанат пропал.
Сообщается, что Жанат был ранен в голову, другие бойцы выжили и вернулись в подразделение, кроме него.
«Мне командир части сказал, что они ехали на БТР. Было всего 6–7 человек. Мой сын сидел на БТР, опустив ноги в люк, когда что-то прилетело», — сообщила мама бойца Бибигуль.
Сейчас тюменец «числится без вести пропавшим». Некий житель Украины, сообщил что ее сын жив, осужден на 15 лет.
Сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также инвалидам хотят дать новую льготу. Им предоставят право на бесплатное переобучение с выплатой пособия.
Данное предложение касается переподготовки на рабочие и военные профессии. Льготы коснутся и детей-инвалидов, в том числе детей с умственной отсталостью. Воспользовавшиеся льготами юные тюменцы смогут получать ежемесячные пособия вплоть до окончания очного обучения. Отмечается, что студентам компенсируют траты на учебники и канцелярские товары. В законопроекте отмечается, что подростки, чьи родители принимали участие в СВО, имеют право на получение комнаты в общежитии первоочередно.
Учебные военные сборы для офицеров пройдут 14 августа. Тюменцы займутся отработкой методических и командирских навыков по огневой и тактической. Более того, планируется проведение учебных сборов для сержантов подразделения армейского резерва. Сборы продлятся до 18 августа.
В конце июля сообщалось, что житель Тюмени пришел в военкомат обновить персональные данные и получил повестку на военные сборы. Тюменец отметил, что ему позвонили сотрудники военкомат Ленинского округа и попросили прийти для уточнения своих данных. О военных сборах никто не сообщал. В повестке было указано, что мероприятие пройдёт в Омской области.
Можно будет наблюдать настоящий звездопад Персеиды. Лучше всего их будет видно на ночь, над городом будет ясное небо.
«Тюменцы смогут увидеть один из самых ярких звездопадов в году — звездопад Персеиды. Метеорный поток лучше всего наблюдать в ночь с 12 на 13 августа, в районе полуночи и часа ночи. Ожидается до 100 падающих метеоров в час», — сообщили в пресс-службе «Яндекс Погоды».
Хорошая видимость в эти дни ожидается в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Уфе.