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Published Сегодня, 17:47

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Итоги дня Тюмени: объявлены военные сборы, тюменцы увидят звездопад, льготы для сирот

Итоги дня Тюмени: объявлены военные сборы, тюменцы увидят звездопад, льготы для сирот

10 августа 2023, 17:47
Фото: 1MI
Дайджест событий на 10 августа в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Тюменская семья год ищет сына, пропавшего на СВО

Родители тюменского военного, попавшего под обстрел в зоне СВО в августе 2022 года, уже год пытаются найти сына. Последнее его сообщение — «Пойдем в бой», далее Жанат пропал.

Сообщается, что Жанат был ранен в голову, другие бойцы выжили и вернулись в подразделение, кроме него.

«Мне командир части сказал, что они ехали на БТР. Было всего 6–7 человек. Мой сын сидел на БТР, опустив ноги в люк, когда что-то прилетело», — сообщила мама бойца Бибигуль.

Сейчас тюменец «числится без вести пропавшим». Некий житель Украины, сообщил что ее сын жив, осужден на 15 лет.

В Тюмени детей-сирот приравняли к умственно отсталым

Сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также инвалидам хотят дать новую льготу. Им предоставят право на бесплатное переобучение с выплатой пособия.

Данное предложение касается переподготовки на рабочие и военные профессии. Льготы коснутся и детей-инвалидов, в том числе детей с умственной отсталостью. Воспользовавшиеся льготами юные тюменцы смогут получать ежемесячные пособия вплоть до окончания очного обучения. Отмечается, что студентам компенсируют траты на учебники и канцелярские товары. В законопроекте отмечается, что подростки, чьи родители принимали участие в СВО, имеют право на получение комнаты в общежитии первоочередно.

В Тюменской области пройдут учения для офицеров

Учебные военные сборы для офицеров пройдут 14 августа. Тюменцы займутся отработкой методических и командирских навыков по огневой и тактической. Более того, планируется проведение учебных сборов для сержантов подразделения армейского резерва. Сборы продлятся до 18 августа.

В конце июля сообщалось, что житель Тюмени пришел в военкомат обновить персональные данные и получил повестку на военные сборы. Тюменец отметил, что ему позвонили сотрудники военкомат Ленинского округа и попросили прийти для уточнения своих данных. О военных сборах никто не сообщал. В повестке было указано, что мероприятие пройдёт в Омской области.

Звездопад Персеиды смогут увидеть тюменцы 12 и 13 августа.

Можно будет наблюдать настоящий звездопад Персеиды. Лучше всего их будет видно на ночь, над городом будет ясное небо.

«Тюменцы смогут увидеть один из самых ярких звездопадов в году — звездопад Персеиды. Метеорный поток лучше всего наблюдать в ночь с 12 на 13 августа, в районе полуночи и часа ночи. Ожидается до 100 падающих метеоров в час», — сообщили в пресс-службе «Яндекс Погоды».

Хорошая видимость в эти дни ожидается в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Уфе.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Итоги
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