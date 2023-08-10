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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Тюменцы в выходные увидят захватывающий звездопад Персеиды

Тюменцы в выходные увидят захватывающий звездопад Персеиды

10 августа 2023, 10:12
Фото: 1MI
При виде падающей звезды можно загадать желание.

Жители областной столицы смогут наблюдать настоящий звездопад Персеиды. Лучше всего их будет видно на ночь с 12 на 13 августа. В это время над городом будет ясное небо.

«Тюменцы смогут увидеть один из самых ярких звездопадов в году — звездопад Персеиды. Метеорный поток лучше всего наблюдать в ночь с 12 на 13 августа, в районе полуночи и часа ночи. Ожидается до 100 падающих метеоров в час», — сообщили изданию Ура.ру в пресс-службе «Яндекс Погоды».

Хорошая видимость в эти дни ожидается в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Уфе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июля Луна приблизилась в Земле на пару десятков тысяч километров. Небо над Тюменью освещало огромное, яркое, оранжевое светило.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени
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