Тюменцы в выходные увидят захватывающий звездопад Персеиды

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Жители областной столицы смогут наблюдать настоящий звездопад Персеиды. Лучше всего их будет видно на ночь с 12 на 13 августа. В это время над городом будет ясное небо.
«Тюменцы смогут увидеть один из самых ярких звездопадов в году — звездопад Персеиды. Метеорный поток лучше всего наблюдать в ночь с 12 на 13 августа, в районе полуночи и часа ночи. Ожидается до 100 падающих метеоров в час», — сообщили изданию Ура.ру в пресс-службе «Яндекс Погоды».
Хорошая видимость в эти дни ожидается в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Уфе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июля Луна приблизилась в Земле на пару десятков тысяч километров. Небо над Тюменью освещало огромное, яркое, оранжевое светило.