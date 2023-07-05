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«Это потрясающе!»: тюменцы делятся в соцсетях фото мистического Кровавого Суперлуния

5 июля 2023, 07:20
Фото: pixabay
Мистическое явление будоражит тюменцев.

Тюменцы делятся фотографиями уникального явления — Кровавого Суперлуния

Огромная красноватая Луна поражает взоры жителей Тюменской области уже вторую ночь.
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Тюмень

Луна приблизилась в Земле на пару десятков тысяч километров. Такая близость позволяет в жителям «зеленой планеты» восхититься величием и красотой спутника. Теперь, когда Тюменскую область окутывает ночь, небо освещает огромное, яркое, оранжевое светило.

«Это потрясающе! Летние ночи — это и так прекрасное врем, но с такой Луной, чудо да и только», — делятся впечатлениями жители области.
Мистическое Суперлуние в Тюмени: оранжевая Луна, вещие сны и тревога
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Тюменский астроном Виталий Угренинов рассказал, что в периоды Суперлуния Лена оказывается в точке перигея — это ближайшая к Земле точка околоземной орбиты небесного тела. Вдобавок в летние месяцы Луна не поднимается высоко над горизонтом, присутствует «иллюзия Луны» — когда она кажется очень большой. Суперлуние накладывается на «иллюзию Луны» мы видим огромную, рельефную и яркую Луну.

Суперлуние в ТюмениСуперлуние в Тюмени
Суперлуние в Тюмени
Фото: ЧС Тюмень

Жителям Югры повезло чуть больше, чем тюменцам. Погода благоприятствовала северным соседям, и фотографии у них получились ярче. Своими картинками они также делятся в соцсетях.

Югорчане делятся фотографиями СуперлунияЮгорчане делятся фотографиями Суперлуния
Югорчане делятся фотографиями СуперлунияЮгорчане делятся фотографиями Суперлуния
Югорчане делятся фотографиями Суперлуния
Фото: Типичный краб Нижневартовск

Однако существует немало поверий, связанных с Суперлунием. Мистики уверены, что энергия Луны умножает силу человека, а потому использовать этот. ресурс нужно вдумчиво. Не стоит растрачивать его на ссоры и скандалы. Лучше всего сосредоточиться на достижении своих целей.

Суперлуние в ЮгреСуперлуние в Югре
Суперлуние в ЮгреСуперлуние в Югре
Суперлуние в Югре
Фото: Типичный краб Нижневартовск

Существует и поверье о том, что в период Суперлуния людям снятся вещие сны. Но тюменцы к этому отнеслись скорее с юмором и не стали загадывать на будущее, а состязались в конкурсе на самый забавный сон, рассказав про единорогов и «бабаек».

«Так вот в чем дело, это Суперлуние мне такой сон навеяло!», — шутят тюменцы.
Фото: Типичный краб Нижневартовск

Сейчас Луна продолжает отдаляться от Земли и с каждым днем становится все меньше для тех, кто любуется ею в ночи. Однако это явления циклично и видеть это явления вживую можно ежегодно.

СуперлуниеСуперлуние
Суперлуние
Фото: Типичный краб Нижневартовск
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#Алиса Вернер#Тюменская область#Тюмень#Фотография#Луна
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