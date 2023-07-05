Существует и поверье о том, что в период Суперлуния людям снятся вещие сны. Но тюменцы к этому отнеслись скорее с юмором и не стали загадывать на будущее, а состязались в конкурсе на самый забавный сон, рассказав про единорогов и «бабаек».