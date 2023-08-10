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Тюменским сиротам положены новые льготы

В Тюмени детей-сирот приравняли к умственно отсталым

10 августа 2023, 07:41
Фото: 1MI
Тюменским сиротам положены новые льготы
Для них в регионе вводится новая льгота.
Сюжет
Дети

В Тюменской области сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также инвалидам хотят дать новую льготу. Как сообщили в областной думе, этой категории детей предоставят право на бесплатное переобучение с выплатой пособия.

В ведомстве подчеркнули, что льготное прохождение предоставляется единожды. И касается оно переподготовки на рабочие и военные профессии, очной формы обучения. Финансирование оформят из городского бюджета.

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Льготы коснутся и детей-инвалидов, в том числе детей с умственной отсталостью. Воспользовавшиеся льготами юные тюменцы смогут получать ежемесячные пособия вплоть до окончания очного обучения. Отмечается, что студентам компенсируют траты на учебники и канцелярские товары.

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Кроме того в законопроекте отмечается, что подростки, чьи родители принимали участие в СВО, имеют право на получение комнаты в общежитии первоочередно.

— В качестве дополнительной гарантии законодательно также закреплено, что лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, включенными в список, — говорится в законопроекте.
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#Анастасия Ильина#Дети#Дети-сироты#Льготы#Выплаты#Социальные выплаты#Тюменцы#Общество
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