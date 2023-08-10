В Тюмени детей-сирот приравняли к умственно отсталым

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В Тюменской области сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также инвалидам хотят дать новую льготу. Как сообщили в областной думе, этой категории детей предоставят право на бесплатное переобучение с выплатой пособия.
В ведомстве подчеркнули, что льготное прохождение предоставляется единожды. И касается оно переподготовки на рабочие и военные профессии, очной формы обучения. Финансирование оформят из городского бюджета.
Льготы коснутся и детей-инвалидов, в том числе детей с умственной отсталостью. Воспользовавшиеся льготами юные тюменцы смогут получать ежемесячные пособия вплоть до окончания очного обучения. Отмечается, что студентам компенсируют траты на учебники и канцелярские товары.
Кроме того в законопроекте отмечается, что подростки, чьи родители принимали участие в СВО, имеют право на получение комнаты в общежитии первоочередно.
— В качестве дополнительной гарантии законодательно также закреплено, что лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, включенными в список, — говорится в законопроекте.