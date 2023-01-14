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Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

Дети-сироты поддерживают мобилизованных

Сегодня, 18:37
Фото: 1MI

Маленькие тюменцы из детдома передали бойцам открытки с пожеланиями

Воспитанники детского дома подготовили для воинов открытки с теплыми словами и пожеланиями, сообщил глава региона в социальных сетях.

Александр Моор рассказал, что ребята передали ему свои труды перед новогодними праздниками. Открытки доставили бойцам при первой возможности.

Глава Тюменской области подчеркнул, что воины очень ценят весточки от детей: по его словам, их добрые пожелания могут растопить даже самые суровые сердца бесстрашных защитников нашей Родины. Впоследствии российские бойцы хранят их как реликвию.

Ранее «Наш город» писал, что 17-летняя тюменка создала эскиз волка, который украсит обертки шоколада, предназначенного для мобилизованных.

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области
«Мы с ними вместе до конца»: бесстрашный волк украсит упаковки шоколада для бойцов
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#Елена Чебоксарова#Видео#Открытки#Дети-сироты#Дети#Мобилизованные#Воины#Губернаторы#Послание губернатора 2018
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