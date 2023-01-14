Дети-сироты поддерживают мобилизованных

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
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Updated Сегодня, 18:51
Александр Моор рассказал, что ребята передали ему свои труды перед новогодними праздниками. Открытки доставили бойцам при первой возможности.
Глава Тюменской области подчеркнул, что воины очень ценят весточки от детей: по его словам, их добрые пожелания могут растопить даже самые суровые сердца бесстрашных защитников нашей Родины. Впоследствии российские бойцы хранят их как реликвию.
Ранее «Наш город» писал, что 17-летняя тюменка создала эскиз волка, который украсит обертки шоколада, предназначенного для мобилизованных.