В Тюменской области докупят квартиры для детей-сирот

Также напомним, в Тюменской области уже несколько лет подряд активно проводится расселение аварийного жилья и приобретаются квартиры как для детей-сирот, так и работников бюджетной сферы и иных льготных категорий граждан. Так, в 2021 году мы приобрели только для переселенцев 1123 жилых помещения общей площадью 56 300 метров.