В Тюменской области докупят квартиры для детей-сирот

На данные средства планируется приобрести 142 жилых помещения.
Моор отмечает, что квартиры покупаются на первичном рынке жилья. Там установлена сантехника, чистая отделка.
Всего в этом году в жилищный фонд для детей-сирот планируется включить порядка 500 квартир.
«Мы и в дальнейшем будем помогать в решении квартирного вопроса таким ребятам»,прокомментировал Моор в своем канале.
Также напомним, в Тюменской области уже несколько лет подряд активно проводится расселение аварийного жилья и приобретаются квартиры как для детей-сирот, так и работников бюджетной сферы и иных льготных категорий граждан. Так, в 2021 году мы приобрели только для переселенцев 1123 жилых помещения общей площадью 56 300 метров.
Кромет того, в прошлом году в регионе было сдано порядка 1 млн 706 тысяч квадратных метров жилья. Из них 800 тысяч — это индивидуальное жилищное строительство.
Ранее «Наш город» писал о том, что в России запускается новая программа по расселению аварийного жилья.