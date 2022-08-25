nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области докупят квартиры для детей-сирот

25 августа 06:50
Фото: 1Mi
Из областного бюджета дополнительно выделили 332 миллиона рублей на покупку квартир для сирот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Моор.
Сюжет
Тюмень

На данные средства планируется приобрести 142 жилых помещения.

Моор отмечает, что квартиры покупаются на первичном рынке жилья. Там установлена сантехника, чистая отделка.

Всего в этом году в жилищный фонд для детей-сирот планируется включить порядка 500 квартир.

«Мы и в дальнейшем будем помогать в решении квартирного вопроса таким ребятам»,прокомментировал Моор в своем канале.

Также напомним, в Тюменской области уже несколько лет подряд активно проводится расселение аварийного жилья и приобретаются квартиры как для детей-сирот, так и работников бюджетной сферы и иных льготных категорий граждан. Так, в 2021 году мы приобрели только для переселенцев 1123 жилых помещения общей площадью 56 300 метров.

Кромет того, в прошлом году в регионе было сдано порядка 1 млн 706 тысяч квадратных метров жилья. Из них 800 тысяч — это индивидуальное жилищное строительство.

Ранее «Наш город» писал о том, что в России запускается новая программа по расселению аварийного жилья.

Материалы по теме
В России могут увеличить расходы на жилье для детей-сирот вдвоеВ Тюменской области на покупку квартир для детей-сирот выделят 655 млн рублей
#Новости#Сироты#Тюмень#Дети#Квартиры#Подростки#Тюменская область#Квартиры-студии#Жк Первый ключ#Дети-сироты#Мелиса Учунджю#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25