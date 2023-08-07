В Тюмени изменится схема движения 39 и 77 автобусов

Изменения затронут период с 10 по 20 августа. Автобусы будут ездить в объезд перекрытого участка, но из маршрута не исчезнет ни один остановочный пункт за это время. Таким образом пассажирам, использующим эти автобусы, не стоит опасаться, что они не доедут до нужного района.