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В Тюмени изменится схема движения 39 и 77 автобусов

7 августа 2023, 04:10
Фото: 1MI
Сразу два автобуса поменяют схему движения в Тюмени
Изменения временные. Они продлятся до второй половины августа.
Сюжет
Автобус

В областной столице сразу два автобуса изменят схему движения. Как сообщили в «Тюменьгортранс», схема движения маршрутов изменится у автобусов № 39 и № 77. В ведомстве отметили, что это временные нововведения из-за производственных работ на улице Заречный проезд.

Изменения затронут период с 10 по 20 августа. Автобусы будут ездить в объезд перекрытого участка, но из маршрута не исчезнет ни один остановочный пункт за это время. Таким образом пассажирам, использующим эти автобусы, не стоит опасаться, что они не доедут до нужного района.

В Тюмени наблюдаются проблемы в работе автобусов №39 и №70
Узнать подробнее
Схема нового движения автобусовСхема нового движения автобусов
Схема нового движения автобусов
Фото: Тюменьгортранс

Отметим, что ознакомится с расписанием общественного транспорта можно на сайте TGT72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722 и на остановках.

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#Анастасия Ильина#Автобус#Автобусы#Водители автобусов#Дороги
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