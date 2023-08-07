В Тюмени изменится схема движения 39 и 77 автобусов

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В областной столице сразу два автобуса изменят схему движения. Как сообщили в «Тюменьгортранс», схема движения маршрутов изменится у автобусов № 39 и № 77. В ведомстве отметили, что это временные нововведения из-за производственных работ на улице Заречный проезд.
Изменения затронут период с 10 по 20 августа. Автобусы будут ездить в объезд перекрытого участка, но из маршрута не исчезнет ни один остановочный пункт за это время. Таким образом пассажирам, использующим эти автобусы, не стоит опасаться, что они не доедут до нужного района.
Отметим, что ознакомится с расписанием общественного транспорта можно на сайте TGT72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722 и на остановках.