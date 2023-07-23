На тюменской трассе столкнулись автобус и легковушка. Погиб один человек

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
На 447-м километре трассы столкнулись автобус Mercedes без пассажиров и кроссовер Renault Duster. По предварительным данным, 27-летний водитель автобусы выехал на встречную полосу движения. От удара оба транспортных средства вылетели в кювет.
34-летний водитель кроссовера погиб на месте происшествия. Водитель автобуса получил травмы. В момент ДТП в автобусе находились водитель и сменный водитель, отец и сын.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночью пятницу, 21 июля, в Тюмени разбился насмерть лишенный ранее прав 51-летний водитель Ford. Он врезался в дерево.