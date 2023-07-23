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На тюменской трассе столкнулись автобус и легковушка. Погиб один человек

23 июля 2023, 10:25
Фото: ГИБДД

В ДТП с автобусом на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель легковушки

34-летний водитель погиб сегодня на тюменской трассе. Трагедия произошла в четыре часа утра на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск.
Сюжет
Тюмень
Фото: ГИБДД

На 447-м километре трассы столкнулись автобус Mercedes без пассажиров и кроссовер Renault Duster. По предварительным данным, 27-летний водитель автобусы выехал на встречную полосу движения. От удара оба транспортных средства вылетели в кювет.

Фото: ГИБДД

34-летний водитель кроссовера погиб на месте происшествия. Водитель автобуса получил травмы. В момент ДТП в автобусе находились водитель и сменный водитель, отец и сын.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в ночью пятницу, 21 июля, в Тюмени разбился насмерть лишенный ранее прав 51-летний водитель Ford. Он врезался в дерево.

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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ДТП#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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