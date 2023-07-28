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Схема движение более двадцати автобусов изменится в День города Тюмени

28 июля 2023, 10:43
Фото: 1MI
C 22:00 до 00:00 часов их работа будет организована с наименьшим плановым интервалом движения.

В праздничный день маршруты № 1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 51, 54, 55, 73, 89, 96 будут работать в особом режиме. Днём схема движение транспорта будет организована по двум схемам перекрытий.

«На время перекрытия движения транспорта после 21:00 необходимо обратить внимание на особое изменение схем движения следующих маршрутов: № 2, 8, 13, 14, 20, 25, 30, 39, 55, 89 (схемы во вложении). Маршруты пойдут по укороченным схемам», — сообщает «Тюменьгортранс».

После фейерверка для горожан будут организованы места посадки в остановочном пункте «Центральный рынок» (маршруты № 3, 14, 25, 30, 55) и у остановки «Институт наук о Земле» — маршрут №13.

Тюменцы смогут уехать в сторону Дома обороны с остановки «Магазин „Океан“» — маршруты № 17 и 54; Мыс — остановочный пункт «ул. Дзержинского» — маршруты № 20, 48.

После 22:00 автобусы № 14 и № 30 при движении со стороны восточной части города будут организованы по укороченной схеме до ул. Орджоникидзе. Рейсы общественного транспорта будут выполняться с учетом имеющихся на временном маршруте остановок.

Ранее «Наш город» сообщал, что городские маршруты №50 и №134 изменят график. В первом случае меняет свое название остановка «Поликлиника №14», расположенная на улице Широтной, 29. С 29 июля у маршрута №134 «Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“ в прямом и обратном направлении добавляется остановка „Индустриальный парк“. Наполним, что на прошлой неделе в Тюмени изменились названия трёх остановок. Остановочный пункт „Школа № 30“ стал „ул. Мира“, а „ПМК 8“ и „Автобаза“ теперь носят название „ул. Буровиков“.

С июня это уже 12 изменение схемы работы автобусов в Тюмени. С 8 июля 2023 года в Тюмени изменились схемы маршрутов №119 («Завод медоборудования — с/о „Промстроевец“) и №134 („Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“). В обновленном маршруте исключат промежуточные остановки „ЖК „Юбилейный“, „микрорайонн Суходольский“, „микрорайон Видный“, „ул. Линейная“, „ул. Федюнинского, 83“ в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: „ул. Моторостроителей“, „Восточный 3“, „ТЭЦ № 2“, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в сторону ул. Пермякова.

Новые рейсы появятся в маршруте автобусов № 37 в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автобусы#Дороги
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