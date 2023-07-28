Схема движение более двадцати автобусов изменится в День города Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что городские маршруты №50 и №134 изменят график. В первом случае меняет свое название остановка «Поликлиника №14», расположенная на улице Широтной, 29. С 29 июля у маршрута №134 «Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“ в прямом и обратном направлении добавляется остановка „Индустриальный парк“. Наполним, что на прошлой неделе в Тюмени изменились названия трёх остановок. Остановочный пункт „Школа № 30“ стал „ул. Мира“, а „ПМК 8“ и „Автобаза“ теперь носят название „ул. Буровиков“.