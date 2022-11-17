В Тюмени наблюдаются проблемы в работе автобусов №39 и №70

«Звонишь, говорят сломался подменного автобуса нет. В итоге ждешь по 20-30 мин когда следующий приедет еще и с задержкой», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Похожая ситуация и с маршрутом №70, «из 3 положенных по расписанию приезжает один, по 40 минут ждать приходится». Часто задерживаются автобусы №27 и 49.
«Анализ показал, что срывы рейсов на маршруте происходят по вине перевозчика. Информация о неудовлетворительной работе автобусов маршрута 70 направлена перевозчику», - сообщили представители администрации города в паблике «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что жители областной столицы все чаще жалуются на работу автобусных маршрутов №49, 62, 64, 83.