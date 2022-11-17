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В Тюмени наблюдаются проблемы в работе автобусов №39 и №70

Вчера, 14:30
Фото: 1MI

В Тюмени автобусы №39 и №70 ездят не по расписанию

Подписчики паблика «ЧС Тюмень» вновь сообщают о плохой работе общественного транспорта. Отмечается, что автобусы №39 «не приходит по расписанию», задерживаясь на 20-30 минут. ё
«Звонишь, говорят сломался подменного автобуса нет. В итоге ждешь по 20-30 мин когда следующий приедет еще и с задержкой», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Похожая ситуация и с маршрутом №70, «из 3 положенных по расписанию приезжает один, по 40 минут ждать приходится». Часто задерживаются автобусы №27 и 49.

«Анализ показал, что срывы рейсов на маршруте происходят по вине перевозчика. Информация о неудовлетворительной работе автобусов маршрута 70 направлена перевозчику», - сообщили представители администрации города в паблике «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что жители областной столицы все чаще жалуются на работу автобусных маршрутов №49, 62, 64, 83.

 

Жители Тюмени все чаще жалуются на работу четырех автобусных маршрутов
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#Автобусы#Дачные автобусы#Администрация#Дорожные пробки#Задержка рейса#Александр Мязин
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