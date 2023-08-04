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В центре Тюмени автобус протаранил светофор. Пострадал один человек

4 августа 2023, 08:45
Фото: Типичная Тюмень
Авария произошла у театрального центра «Космос».
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Тюмень
Видео: Типичная Тюмень

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в центре Тюмени. На Республики, 156, рядом с театральным центром «Космос», столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Nissan. Из-за ДТП автобус врезался в светофор.

По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

В результате ДТП травмы получил 45-летний пассажир автобуса. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг вечером на Московском тракте столкнулись Lexus и Daewoo. От удара обе машины отбросило на тротуар в толпу пешеходов. Травмы в аварии получила пассажирка Daewoo.

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