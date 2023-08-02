Итоги дня Тюмени: День ВДВ, из окна выпала девушка, погибли три тюменских солдата

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
В тюменском сквере ВДВ к 12 часам собрались десятки десантников с флагами «Никто кроме нас». Со сцены звучали любимые всеми служащими в рядах ВДВ песни о доблести и отваге.
«За ВДВ, братья!», — басисто разносилось по всему скверу.
Такой задор не смогла одолеть даже дождливая погода. Сухими они не остались. В город прибыли семьи из других регионов. «Наш город» узнал, что на праздник в Тюмень приехала чета из Севастополя. Глава семьи служил в воздушно-десантных войсках Костромы. Их приятно удивил праздник, организованный в городе. На праздновании главного августовского праздника, были награждены кадеты, причем не только парни, но и девушки.
На праздник бойцы пришли со своими родными. Торжеству порадовались дети, которых также одевали в голубые тельняшки или футболки, вроде «дочь десантника». Ребята с гордостью говорили о том, что их папы служили в ВДВ.
Стали известны подробности инцидента на Мельникайте. Здесь у дома №113 днём из окна выпала девушка, об этом ранее сообщал «Наш город». Вызов поступил в 14:08, после осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2. девушка находится в реанимации.
На утреннике в местном детсаду дошкольников хотят нарядить спецназовцами и военными. Садик «Крепыш» при школе №89 Тюмени разместил аукцион на поставку соответствующих костюмов на сайте госзакупок.
Образовательное учреждение покупает: костюм военный, 70 штук (для девочек — гимнастерка, юбка, пилотка, для мальчиков — гимнастерка, галифе, пилотка). Всего планируется приобрести более 300 костюмов. Среди них традиционные костюмы животных и сказочных героев. Но есть также к примеру, костюм спецназовца.
Стало известно о гибели трёх жителей села Агарак Юргинского района. Александр Пономарёв, Федор Игнатов и Даниил Калганов были убиты в зоне СВО. Федора похоронили на Камчатке, Александра — в Онохино, у него там семья. Даниил погиб 11 июля, сообщила глава Агаракского сельского поселения Мария Сидорова изданию 72.ру.
Известно, что Даниилу Калганову было 29 лет. У Федора Игнатова и Александра Пономарёва остались семья и дети. Федора похоронили на Камчатке, он служил в «Вагнере», Александра — в Онохино.