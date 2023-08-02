Итоги дня Тюмени: День ВДВ, из окна выпала девушка, погибли три тюменских солдата

Такой задор не смогла одолеть даже дождливая погода. Сухими они не остались. В город прибыли семьи из других регионов. «Наш город» узнал, что на праздник в Тюмень приехала чета из Севастополя. Глава семьи служил в воздушно-десантных войсках Костромы. Их приятно удивил праздник, организованный в городе. На праздновании главного августовского праздника, были награждены кадеты, причем не только парни, но и девушки.