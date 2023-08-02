«Никто кроме них»: в Тюмени «мокро» отметили День ВДВ

Основной локацией праздника в этом году стал тюменский сквер ВДВ, где к 12 часам собрались десятки десантников с флагами «Никто кроме нас». Со сцены звучали любимые всеми служащими в рядах ВДВ песни о доблести и отваге, которыми славятся военные.