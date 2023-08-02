«Никто кроме них»: в Тюмени «мокро» отметили День ВДВ

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Основной локацией праздника в этом году стал тюменский сквер ВДВ, где к 12 часам собрались десятки десантников с флагами «Никто кроме нас». Со сцены звучали любимые всеми служащими в рядах ВДВ песни о доблести и отваге, которыми славятся военные.
«За ВДВ, братья!», — басисто разносилось по всему скверу.
И в ответ тут же поднимался ответный гул — «За ВДВ».
Такой задор не смогла одолеть даже дождливая погода — десантники шутили, что сухим в такой праздник оставаться нельзя и дождь им только на руку!
«Как мы видим, фонтана в сквере этом нет, что на самом деле даже хорошо. А дождя мы не боимся. Скажу вам по секрету, мы вообще ничего не боимся. Слава ВДВ!», — закричал десантник Григорий.
Также в Тюмень в этом году прибыла семья из Севастополя, глава которой служил в воздушно-десантных войсках Костромы. Их приятно удивил праздник, организованный в городе.
«Вообще мы курганцы, но уехали оттуда много лет назад. Но в этом году нас пригласили друзья и родственники, а потому встречаем праздник в Тюмени. Очень порадовало, что все так хорошо организовано. За 8 лет в Севастополе такого масштабного празднования не было ни разу», — рассказала супруга десантника.
Ее муж Сергей имеющий знак отличника ВДВ подчеркнул значимость открытия сквера ВДВ в Тюмени, ибо в его городе такого нет.
«Это здорово, что здесь помнят наших бойцов и чтят. Наши ребята сейчас усиленно защищают родину на рубежах. Я искренне рад тому, что в Тюмени в их честь сделали памятник и сквер. Севастополю сейчас тяжело, но он стоит. 810-я бригада наша, где и тюменцы и курганцы там сейчас борются за нас. Сил им и отваги!», — пожелал отличник ВДВ Сергей.
Также на праздновании главного августовского праздника, были награждены кадеты, причем не только парни, но и девушки. Так Козлова Елизавета получила квалификационный знак «Воин-спортсмен».
«Уже растет поколение, которое нас заменит, которое сделает все! Эти ребята уже прыгали с парашютом и получили свои награды заслуженно. Радует, что среди них есть и девчонки. Молодцы! За ВДВ», — прокричал член союза десантников Тюменской области.
Традиционно на праздник десантники пришли со своими родными. Особенно торжеству радовались дети, которых также одевали в голубые тельняшки или футболки, вроде «дочь десантника». Ребята с гордостью говорили о том, что их папы служили в ВДВ.
«Мой папа с парашютом прыгал! И еще он стрелять умеет! Я тоже, когда вырасту таким буду», — говорил сын одного из героев праздника на радость своему отцу.
Бойцы ВДВ рассказали, что приводить детей на торжество в честь их военного праздника — это добрая традиция, которая сложилась достаточно давно. Так они прививают детям уважение к военным и любовь к родине.
«Ребятишки должны видеть вот такой пример перед собой. Сильные, волевые мужчины, которые готовы защитить свою семью и свою родину. Пусть мальчишки смотрят на нас и видят пример для подражания, а девчонки пусть задумываются о том, что за такого мужчину смело можно выходить за муж», — рассказал ветеран боевых действий ВДВ Анатолий.
Также в сквере работал пункт приема на службу по контракту о чем всем празднующим не забывал напоминать ведущий.
«Посередине находится наш пункт. Походите — смотрите- определяетесь. ЮАР? Франция? Шенгенские визы десантникам не нужны. Мы вам организуем путешествие в любую точку страны», — говорили со сцены.
Однако этот пункт пустовал. Но не оттого, что молодые ребята чего-то боялись. Большинство празднующих — уже ветераны и возраст не позволяет им снова отправиться на службу.
«Видите как нас мало сейчас сегодня на празднике. Лишь десятки, не сотни. Это потому что наши бойцы ушли на СВО добровольцами. Те, кто остался — это старики или многодетные отцы, на которых держится семья. Нам остается лишь ждать товарищей с победой и молиться за них», — сказал ветеран боевых действий ВДВ Дмитрий.
Однако на концертной программе праздник не закончился. В сквере встретились сослуживцы, которые очень давно не виделись, а потому гуляние точно продолжится!
«Мы праздник всегда отмечаем громко, но, прошу заметить, культурно», — подмигнув сказал один их десантников, садясь в машину и высовывая флаг воздушно-десантных войск в окно.
Так колонна героев сегодняшнего праздника отправилась покорять город, сигналя из машин и многократно вскрикивая — «За ВДВ!».